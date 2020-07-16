Так сервис продвигает подкасты, аудитория которых выросла в шесть раз за год.

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Иконка сервиса «Яндекс.Музыка» временно изменилась: вместо ноты на ней появился беспроводной наушник, который напоминает AirPods.

В компании vc.ru пояснили, что изменение иконки — часть кампании в поддержку подкастов, а наушник символизирует разные аудиоформаты.

Старый (слева) и новый логотипы сервиса «Яндекс.Музыка»

По собственным данным «Яндекс.Музыки», 27% подписчиков сервиса включают подкасты как минимум раз в месяц — это в шесть раз больше, чем годом ранее. В апреле 2020 года на медиасервисы «Яндекса», куда входит «Яндекс.Музыка», были подписаны 4,3 млн пользователей. Аудитория подкастов может составлять 1,16 млн пользователей.

Большинство пользователей слушают подкасты от 1 часа день, 20% — более четырёх часов в день. Самые активные слушатели — владельцы «Яндекс.Станций», отметили в компании. Сервис планирует развивать направление разговорного аудиоконтента, рассказал руководитель «Яндекс.Музыки» Андрей Гевак.