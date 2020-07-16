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Сервисы
Галина Мубаракшина
1559

Сервис «Яндекс.Музыка» временно изменил иконку — вместо ноты появился похожий на AirPods наушник Материал редакции

Так сервис продвигает подкасты, аудитория которых выросла в шесть раз за год.

17 комментариев
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Иконка сервиса «Яндекс.Музыка» временно изменилась: вместо ноты на ней появился беспроводной наушник, который напоминает AirPods.

В компании vc.ru пояснили, что изменение иконки — часть кампании в поддержку подкастов, а наушник символизирует разные аудиоформаты.

Старый (слева) и новый логотипы сервиса «Яндекс.Музыка»

По собственным данным «Яндекс.Музыки», 27% подписчиков сервиса включают подкасты как минимум раз в месяц — это в шесть раз больше, чем годом ранее. В апреле 2020 года на медиасервисы «Яндекса», куда входит «Яндекс.Музыка», были подписаны 4,3 млн пользователей. Аудитория подкастов может составлять 1,16 млн пользователей.

Большинство пользователей слушают подкасты от 1 часа день, 20% — более четырёх часов в день. Самые активные слушатели — владельцы «Яндекс.Станций», отметили в компании. Сервис планирует развивать направление разговорного аудиоконтента, рассказал руководитель «Яндекс.Музыки» Андрей Гевак.

«Яндекс» запустил раздел с подкастами в «Музыке» в декабре 2018 года и также начал выпускать собственные эфиры «Слушай, Алиса». Подкасты есть в iTunes, «Google Подкасты», Apple Podcasts, «ВКонтакте» и других сервисах.

#новость #яндексмузыка

Галина Мубаракшина
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17 комментариев
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Pavel Nekhaev

8

Видимо, пока в Спотифае РФ недоступны подкасты, ЯМ решили немного попродвигаться на данной теме)

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Сидор

Pavel
0

Недоступны подкасты, правда? Нет всех подкастов или только российских авторов? 
Скриншот из официальной версии, скачанного из российского Google Play Store. Но аккаунт неросссийский 

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Yury Grinev

Сидор
0

Вообще любых. К сожалению, про это нигде не сказано

Ответить

Сидор

Yury
0

Судя по моему случаю, зависит от аккаунта на Spotify, в российской версии приложения на Android есть подкасты. 

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Павел Сусликов

6

По собственным данным «Яндекс.Музыки», 27% подписчиков сервиса включают подкасты как минимум раз в месяц

Да, статистика сходится, где-то раз в месяц у меня яндекс станция вместо запрошенного трека включает какой-то случайный подкаст :)

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Павел

4

Как же надоел весь этот цирк с временными иконками в честь каких-то событий или для продвижения чего-то. Иконка нужна, чтобы быстро найти приложение и запустить его. Все эти изменения приводят только к неудобствам.

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Ol Ka

3

Мде... Мощный ответ, чо.

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Сергей Михельсон

0

А что там за подкасты, как заработать миллион за неделю, даже если у тебя одни тройки по учебе или как похудеть, питаясь шашлычками?

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Help lawyer

Сергей
4

Ссылку на второй подскаст, пожалуйста, срочно, оч нужно!!!1

Ответить

Sam Beckett

Сергей
1

А тройки по учебе как-то коррелируют с умением зарабатывать?

Ответить

Roman Trifonov

Сергей
1

как заработать миллион за неделю, даже если у тебя одни тройки по учебе

Как будто это взаимоисключающие вещи. 

Ответить

Василий Гуров

0

Да, правильно, а то Spotify почему-то пока не хочет продвигать подкасты...

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Egor Galstuk

0

Забавно смотреть, как все музыкальные сервисы, которые видимо нормально уже поделили ниши на рынке между собой, начали тщетно делать хоть что-нибудь, чтобы люди не уходили в Спотифай. ВК тещтно начал активнее рекламировать свой сервис, от которого видимо все начали отписываться в пользу нового приложения на рынке. А кто-то уже хоть как-то пытается привлечь к себе больше внимания. Не качеством, так иконкой

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Савва Морозов

0

Они пофиксили это?

Домашний Супчик @wouldntfix
Всегда было интересно почему @yandexmusic такая тормозная на компе. Сегодня решил проверить. Как вы думаете сколько html элементов нужно чтобы сверстать такой список? https://t.co/SeuEmsGIuO
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Dmitry Myachin

Савва
0

Я такое видел у фейсбука несколько лет назад, когда им пользовался. Учатся у лучших!

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Avdotii Pedishnii

Савва
0

и не только музыка...
Часть кода для счетчика метрики не менялась уже лет десять. При то что сразу шла с нарушением семантики. Да и сам код - что, нельзя в одну строку сделать что ли?

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Dmitry Myachin

0

Господи, как же некрасиво.

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