Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Так сервис продвигает подкасты, аудитория которых выросла в шесть раз за год.
Иконка сервиса «Яндекс.Музыка» временно изменилась: вместо ноты на ней появился беспроводной наушник, который напоминает AirPods.
В компании vc.ru пояснили, что изменение иконки — часть кампании в поддержку подкастов, а наушник символизирует разные аудиоформаты.
По собственным данным «Яндекс.Музыки», 27% подписчиков сервиса включают подкасты как минимум раз в месяц — это в шесть раз больше, чем годом ранее. В апреле 2020 года на медиасервисы «Яндекса», куда входит «Яндекс.Музыка», были подписаны 4,3 млн пользователей. Аудитория подкастов может составлять 1,16 млн пользователей.
Большинство пользователей слушают подкасты от 1 часа день, 20% — более четырёх часов в день. Самые активные слушатели — владельцы «Яндекс.Станций», отметили в компании. Сервис планирует развивать направление разговорного аудиоконтента, рассказал руководитель «Яндекс.Музыки» Андрей Гевак.
«Яндекс» запустил раздел с подкастами в «Музыке» в декабре 2018 года и также начал выпускать собственные эфиры «Слушай, Алиса». Подкасты есть в iTunes, «Google Подкасты», Apple Podcasts, «ВКонтакте» и других сервисах.
Видимо, пока в Спотифае РФ недоступны подкасты, ЯМ решили немного попродвигаться на данной теме)
Вообще любых. К сожалению, про это нигде не сказано
По собственным данным «Яндекс.Музыки», 27% подписчиков сервиса включают подкасты как минимум раз в месяц
Да, статистика сходится, где-то раз в месяц у меня яндекс станция вместо запрошенного трека включает какой-то случайный подкаст :)
Как же надоел весь этот цирк с временными иконками в честь каких-то событий или для продвижения чего-то. Иконка нужна, чтобы быстро найти приложение и запустить его. Все эти изменения приводят только к неудобствам.
А что там за подкасты, как заработать миллион за неделю, даже если у тебя одни тройки по учебе или как похудеть, питаясь шашлычками?
как заработать миллион за неделю, даже если у тебя одни тройки по учебе
Как будто это взаимоисключающие вещи.
Забавно смотреть, как все музыкальные сервисы, которые видимо нормально уже поделили ниши на рынке между собой, начали тщетно делать хоть что-нибудь, чтобы люди не уходили в Спотифай. ВК тещтно начал активнее рекламировать свой сервис, от которого видимо все начали отписываться в пользу нового приложения на рынке. А кто-то уже хоть как-то пытается привлечь к себе больше внимания. Не качеством, так иконкой
Они пофиксили это?
Я такое видел у фейсбука несколько лет назад, когда им пользовался. Учатся у лучших!
и не только музыка...
Часть кода для счетчика метрики не менялась уже лет десять. При то что сразу шла с нарушением семантики. Да и сам код - что, нельзя в одну строку сделать что ли?
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