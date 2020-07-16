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Галина Мубаракшина
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Tele2 начал подключать абонентов по технологии eSIM в части салонов «Связного» Материал редакции

Компания вдвое увеличила партнёрскую сеть дистрибуции eSIM, до этого виртуальные карты продавались в некоторых точках Tele2 и re:Store.

15 комментариев
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В салонах «Связного» начали продавать виртуальные карты eSIM от оператора Tele2, заметил один из пользователей vc.ru. Информацию подтвердили представитель ритейлера и телеком-оператора.

Виртуальные карты можно купить в 60 магазинах «Связного» и Cstore в Москве и Санкт-Петербурге, пояснили в Tele2. Для этого потребуется паспорт для заключения договора об оказании услуг связи и заявление о замене обычной SIM на eSIM.

Чтобы активировать eSIM, нужно отсканировать телефоном QR-код, который выдаёт ритейлер. В Tele2 считают, что очный формат оформления карты позволяет соблюдать требования закона и приближает полноценный запуск дистанционного подключения eSIM. Планы по масштабированию технологии компания не раскрыла.

Виртуальные карты пользуются спросом, рассказал vc.ru вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам «Связного» Максим Следков. Стоимость подключения eSIM не отличается от стандартных тарифов Tele2, уточнил он.

eSIM уже можно подключить в 30 салонах Tele2 и 60 магазинах re:Store в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Иркутске.

eSIM позволяет пользоваться услугами операторов связи без установки SIM-карты. Документы, необходимые для полноценного внедрения технологии, до конца не разработаны: власти сомневаются в безопасности дистанционного подключения.

Tele2 предложил абонентам подключение к eSIM в апреле 2019 года, однако в мае приостановил эксперимент по просьбе Минкомсвязи. Осенью министерство разрешило оператору возобновить его.

Сейчас разрешения на работу с eSIM есть у трёх компаний: Easy4, Tele2 и «Тинькофф мобайл». В мае 2020 года Easy4 перестал подключать новых абонентов, а совладелец оператора Сергей Малышкин был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве.

#новость #esim #tele2

Галина Мубаракшина
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15 комментариев
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384842 .

2

Подключать "eSIM в салонах связи" это оксюморон какой-то или из серии коротких анекдотов. На то он и eSIM, виртуальный, чтобы его прямо из девайса сидя на диване можно было подключить.

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Pelifosoff

1

Расскажите об этой технологии. Она безопаснее обычной SIM?

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Yakov Manshin

Pelifosoff
0

Это зависит от того, что вы считаете опасностью. Вставить eSIM в другой телефон и пользоваться связью за ваш счет не получится. Но эти схемы, по ощущениям, остались где-то в 2000-х. А вот всякие операторские фокусы с выпуском дубликата симки, перехватом смс и т.д. по-прежнему актуальны, и eSIM тут никак не поможет.

Преимущества технологии, скорее, в удобстве: не нужно выходить из дома (пока не актуально, как следует из статьи), не нужно тратить много времени. Плюсы более ощутимы в заграничных поездках: можно подключиться к местному оператору заранее, а не искать его офис в аэропорту; а еще есть возможность сэкономить: многие операторы до сих пор берут 10–15 долларов/евро за пластиковую карточку, а eSIM выпускают бесплатно (сужу по своему опыту с T-Mobile).

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Anton Vlasov

Yakov
1

У тинькова подключил есим не выходя из дома. Тот же теле2 только без лишнего. 

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Вадим Демидов

0

У eSIM, по крайней мере, не будет проблем с физическим носителем - царапины, потёртости и т.п.
Вопрос - сколько к одному телефону можно подключить номеров, раз уж нет ограничения на слоты?

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Вероника Миллер

Вадим
0

Уже можно использовать две, nano и eSim)в айфонах начиная от xs

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Mister Egos

Вероника
0

Почему от XS? XR тоже поддерживает

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Денис Федорец

Вадим
0

я слышал что 5 номеров на есим(но из них активен, даже на приём, может быть только один, переключаешься между ними), плюс физическая сим-карта, итого до шести номеров на один аппарат. пруф не вспомню, но в голове засело.

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Сергей Ругов

0

а на Apple Watch можно Есимку поставить?

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Anton Vlasov

Сергей
0

Проблемой быть не должно, если вотчи за бугром куплены. 

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Александр Рязанов

Сергей
0

Пока никто не отвечает на данный вопрос. Топать к оператору и тестить. Плохо, что точно нельзя дублировать номер, и на вочах будет новый, со своей абонплатой.

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384842 .

Александр
0

так не подключите Apple Watch с eSIM, там управление на уровне iOS с iPhone, тариф специальный, поддержка от оператора. Просто привязать новый виртуальный номер стационарно на часы нельзя.

Ответить

Александр Рязанов

384842
0

Я примерно это и написал. Про вочи в статье ни слова.

Ответить

384842 .

Александр
0

а причем тут статья. Я вам ответил, вы вроде про вочи писали, нет? На вочах номер ни новый, ни старый не встанет без связки iOS+оператор, а оператор вряд ли станет своевольно поддерживать контрафактный eSIM на Вочах, прилетит от Apple.

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384842 .

Сергей
0

Одним "поставить" вопрос не решается, там на уровне оператора должно быть реализовано, тариф специальный, который позволит к основному номеру привязать номер "клон" на часах. Во-вторых, девайсы должны получить от Apple официальный выход для России, с поддержкой операторов, стандартов. На данный момент Apple для России Apple Watch с eSIM не поставляет и технологию не поддерживает на уровне операторов и скорее всего никакой оператор связи не станет в такую авантюру ввязываться, пиратская поддержка получается, не понятно что последует от Apple в таком случае для оператора.

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