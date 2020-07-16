Компания вдвое увеличила партнёрскую сеть дистрибуции eSIM, до этого виртуальные карты продавались в некоторых точках Tele2 и re:Store.

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В салонах «Связного» начали продавать виртуальные карты eSIM от оператора Tele2, заметил один из пользователей vc.ru. Информацию подтвердили представитель ритейлера и телеком-оператора.

Виртуальные карты можно купить в 60 магазинах «Связного» и Cstore в Москве и Санкт-Петербурге, пояснили в Tele2. Для этого потребуется паспорт для заключения договора об оказании услуг связи и заявление о замене обычной SIM на eSIM.

Чтобы активировать eSIM, нужно отсканировать телефоном QR-код, который выдаёт ритейлер. В Tele2 считают, что очный формат оформления карты позволяет соблюдать требования закона и приближает полноценный запуск дистанционного подключения eSIM. Планы по масштабированию технологии компания не раскрыла.

Виртуальные карты пользуются спросом, рассказал vc.ru вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам «Связного» Максим Следков. Стоимость подключения eSIM не отличается от стандартных тарифов Tele2, уточнил он.

eSIM уже можно подключить в 30 салонах Tele2 и 60 магазинах re:Store в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Иркутске.

eSIM позволяет пользоваться услугами операторов связи без установки SIM-карты. Документы, необходимые для полноценного внедрения технологии, до конца не разработаны: власти сомневаются в безопасности дистанционного подключения.

Tele2 предложил абонентам подключение к eSIM в апреле 2019 года, однако в мае приостановил эксперимент по просьбе Минкомсвязи. Осенью министерство разрешило оператору возобновить его.