Российские операторы начали устанавливать решения, которые «преодолевают замедление YouTube» — «Ъ»

Причина — Роскомнадзор (РКН) так и не выступил с официальным объяснением по замедлению.Об этом «Ъ» рассказали источник в компании-операторе связи и два собеседника на телекоммуникационном рынке. По словам одного из них, «внедрение решений, позволяющих обходить блокировку, уже доходит до десятков случаев по всей стране».«Ъ» обнаружил два сообщения от операторов в Северо-Западном федеральном округе, в которых сказано, что YouTube на их сетях «работает без дополнительных инструментов». В одном отметили, что «перенаправляют трафик» с российских серверов Google на европейские.Операторы полагают, что смогут избежать санкций со стороны РКН, потому что «официальных ограничений на использование YouTube нет». Но некоторые юристы допускают: «манипуляции трафиком» могут посчитать нарушением «административного кодекса об организации работы ТСПУ» (технических средств противодействия угрозам).Заметили, что YouTube стал работать лучше?ДаНетУ меня изначально не было проблем — покажите результатыНет голосовАнонимныйИсточник фото: WiseStamp25 июля 2024 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил: «До конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%». Он назвал «деградацию» сервиса «вынужденным шагом против администрации ресурса».В РКН объясняли снижение качества работы сервиса «политикой» Google, которая — помимо прочего — «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры кэширующих серверов».Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая около 200 операторов, направила письмо на имя глав Минцифры и Роскомнадзора с просьбой выпустить заявление о причинах замедления сервиса, потому что из-за этого абоненты начали разрывать с операторами договоры.Полина ЛааксоСервисы14 авгБлокировка YouTube в России — что известно об «отключении» сервиса на территории страны «Закрыть» его просят с 2022 года, но пока только замедляют — чтобы «привести в чувство администрацию ресурса».#новости #youtube #блокировкаyoutube
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