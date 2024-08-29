Нейросети за секунды делают то, что раньше приходилось часами исправлять в Photoshop. В этой статье — девять ИИ-сервисов для работы с фото. Какие-то из них полностью бесплатны, для работы с другими понадобится платная подписка (и VPN). Но все они точно помогут сэкономить время и нервы.

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