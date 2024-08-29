Чтобы увеличить изображение, убрать шум и размытость картинки.Кадр из фильма «Бриллиантовая рука». Источник: Кино-Театр.руНейросети за секунды делают то, что раньше приходилось часами исправлять в Photoshop. В этой статье — девять ИИ-сервисов для работы с фото. Какие-то из них полностью бесплатны, для работы с другими понадобится платная подписка (и VPN). Но все они точно помогут сэкономить время и нервы.СодержаниеPromeAIVanceAILet’s EnhanceCutout.ProLeonardo AIReminiHamaPalette.fmClipdrop RelightPromeAIИсточник: PromeAIКороткоНе только улучшает качество фото, но и поддерживает промпты (промпт — запрос для нейросети). Очень точно работает с фоном: сделает расплывчатое более чётким, при этом не станет дорисовывать на фото того, чего там нет.Основные функции«HD upscaler» — нейросеть без промпта добавит детализацию и уберёт шум на фото. С промптом, например, можно попросить не трогать фон, а детализировать только портрет.«Erase & replace» — позволяет выделить объект и указать, на что его заменить. «Outpainting» — «наращивает» фон. Если на сайте нужно использовать конкретное изображение, но оно слишком маленькое, то нейросеть увеличит картинку за счёт фона.Как воспользоватьсяPromeAI работает в России. Чтобы улучшить фото, нужно зарегистрировать аккаунт через Google.ЦеныОбладатели бесплатной подписки получают 10 монет в месяц. На функцию «HD Upscaler» уходит 1–4 монеты. У PromeAI есть программа лояльности. Пользователи получают внутреннюю валюту бесплатно за приглашённых друзей, лайки, публикации или переходы на страницу. Цены на платные пакеты варьируются от $19 до $39 в месяц.МинусыПосле обработки люди на фото меньше на себя похожи.VanceAIИсточник: VanceAIКороткоУвеличивает изображение максимум в 8 раз онлайн и максимум в 40 раз в приложении для ПК. Лучше всего справляется с реставрацией старых снимков. Основные функции«AI image denoiser» — удаляет шум и зернистость, добавляет резкость (бесплатно разрешает настраивать параметры «Sharpness» и «Remove noise»).«AI image upscaler» — увеличивает изображения максимум в 8 раз в онлайн-версии и максимум в 40 раз в приложении (позволяет настраивать параметры «Suppress Noise» и «Remove Blur»).«AI photo restorer» — восстанавливает сканы старых снимков: исправляет царапины, тёмные пятна и складки.«AI anime upscaler» — масштабирует кадры из аниме до 2x, 4x и 8x без потери качества. Подойдёт, если нужно превратить скриншот в обои или постер.«AI portrait retoucher»— добавит эффект идеального портрета, уберёт неровности и покраснения на коже.Как воспользоватьсяВ России онлайн-версия VanceAI не работает. Чтобы отредактировать снимки, нужно либо подключить VPN, либо скачать приложение. Оно устанавливается за секунды. Дополнительные модули, которые необходимы для работы приложения, скачиваются около 10 минут. Создавать аккаунт не обязательно.ЦеныПользователи с бесплатной подпиской получают три кредита в месяц. На обработку одного изображения уйдёт от 1 до 3 кредитов, зависит от сложности задачи. За 100 кредитов придётся заплатить $4,95, а за 1000 — $17,95.МинусыНа сильное увеличение изображение уходит от 30 минут.Плохо справляется с «раскрашиванием» чёрно-белых кадров.Let’s EnhanceИсточник: Let’s EnhanceКороткоУвеличивает изображение максимум в 16 раз и умеет работать с текстом на изображениях. Обрабатывает фотографии очень быстро, не дольше двух минут. Основные режимы«Smart enhance» — улучшает детали на фотографиях и делает их более чёткими. Работает с портретами, пейзажами, фотографиями еды, недвижимости.«Digital art» — редактирует кадры из мультиков, улучшает наброски и иллюстрации.«Image with text» — меняет размер изображений с текстом без потери качества.«Old photo» — работает не с чёрно-белыми фотографиями, а с кадрами, сделанными на первые цифровые камеры. Убирает шум и зернистость.«Magic» — позволяет написать промпт перед редактированием. Например, попросить сделать здания на фотографии не такими старыми.Как воспользоватьсяLet’s Enhance работает только с VPN. Начать работать с фото могут только зарегистрированные пользователи. ЦеныПользователи с бесплатной подпиской получают 10 кредитов, чтобы протестировать сервис. Обработка одного изображения — один кредит. Бесплатно внутренняя валюта начисляется лишь один раз, при регистрации. 100 кредитов обойдутся в $12, а 500 — в $39.МинусыЕсли промт слишком длинный, финальный результат может быть похожим на иллюстрацию.Cutout.ProИсточник: Cutout.ProКороткоУмеет удалять ненужные объекты, вырезать лица и фоновые изображения из видео.Основные функции«Image background remover» — полностью удаляет фон и оставляет изображение в формате PNG.«Video background remover» — вырезает фон из видео.«Retouch — remove objects» — уберёт с изображения ненужный объект и тут же «дорисует» фон, чтобы не было пустоты.«Face cutout» — то же, что и «Image background remover», только лучше работает с лицами.«Background diffusion» — уберёт оригинальный фон и заменит его на сгенерированный.Как воспользоватьсяCutout.Pro обрабатывает изображения бесплатно. Аккаунт понадобится, чтобы скачать результат. VPN не нужен.Цены: У Cutout.Pro 12 вариантов платной подписки. К тому же есть опция подобрать индивидуальный план под конкретные запросы. Цены варьируются от $5 до $1399. Бесплатно все пользователи получают 5 кредитов ежемесячно.МинусыПлохо вырезает тонкие объекты, например волосы.Leonardo AIИсточник: LeonardoAIКороткоLeonardo AI добавляет детализацию и увеличивает разрешение до 2.00х. Лучше всего подойдёт для улучшения сгенерированных изображений, сервис сделает их реалистичнее.Основные функции«Upscaler» — улучшит расширение, сделает изображение реалистичнее или просто чётче.«Realtime canvas» — позволяет кистью выделить объект, который нужно заменить или подправить. Например, поменяет цвет волос или добавит серьги на портрет.Как воспользоватьсяЗарегистрироваться в Leonardo AI можно через почту Google, Apple ID или учётную запись Microsoft. VPN не нужен.ЦеныЕжедневно сервис начисляет пользователям 150 токенов (такая же внутренняя валюта, как и кредиты). В среднем на улучшение одного изображения тратится от 15 до 30 токенов.МинусыПромпты в функции «Upscaler» считываются плохо, результат часто совсем не соответствует ожиданиям.ReminiИсточник: ReminiКороткоЛучше всего справляется с улучшением портретов. Нейросеть умеет сохранять исходные черты лица, поэтому финальный результат не похож на персонажа из мультика. У конкурентов часто с этим проблемы.Основные функции:«Unblur & sharpener» — исправит фотографии, которые получились не в фокусе.«Denoiser» — уберёт шум.«Old photos restorer» — восстановит старые фотографии, особенно чёрно-белые и монохромные.«Face enhancer» — сгладит кожу, улучшит цвет лица и добавит чёткости портретам.Как воспользоватьсяСоздать аккаунт в Remini можно с помощью Facebook, Google и Apple. VPN для этого не нужен.ЦеныБесплатно Remini обрабатывает только одно изображение в день. Есть два платных тарифа — «деловой» и «персональный». Они стоят $6,99 и $9,99 соответственно за семь дней.МинусыНавязчивый водяной знак.Сильные ограничения по количеству запросов для пользователей без подписки.HamaИсточник: HamaКороткоКак и Cutout.Pro, умеет убирать объекты с фото или удалять фон. Но лучше всего Hama убирает водяные знаки, а результат при этом близок к идеальному. Как воспользоватьсяНе обязательно регистрироваться, подключать VPN и даже платить. Удаляйте водяные знаки в Hama хоть весь день.ЦеныHama — бесплатный сервис для физических лиц.МинусыУдаление водяных знаков занимает много времени, необходимо вручную аккуратно выделить их кистью.Palette.fmФото до и после обработки в Palette.fmКороткоРаскрасит чёрно-белые кадры. В отличие от конкурентов предлагает несколько вариантов фильтров.Как воспользоватьсяПопробовать Palette.fm можно и без регистрации. Но чтобы скачать раскрашенное изображение в хорошем качестве и без водяного знака, придётся войти через аккаунт Google. ЦеныPalette.fm позволяет бесплатно скачать одно изображение, остальное — только по подписке. Оплатить предлагает $6 за месяц или $49 за год.Clipdrop RelightОбработка в Clipdrop RelightКороткоРаботает с источниками освещения. Полезная функция, когда из-за неправильно выставленного света человек в кадре выглядит более уставшим, бледным или засвеченным.Основные функции«Relight» — меняет источник освещения. Помогает настраивать «лампы» как в профессиональной студии: править их цвет, мощность и расположение.«Sky replacer» — специализируется на работе с естественными источниками света. Изменит цвет неба, погоду и тень от облаков.Как воспользоватьсяБыстро зарегистрировать аккаунт поможет почта Google, аккаунт на Facebook или Apple ID. Clipdrop Relight работает в России.ЦеныБесплатно обрабатывает 100 изображений. Как только эти кредиты закончатся, придётся либо регистрировать новый аккаунт, либо оформлять платную подписку. Она стоит €11 в месяц.МинусыХорошо работает только с кадрами, где один или два источника освещения, не больше.Поделитесь в комментариях, какими сервисами для улучшения фото вы пользуетесь?
в меморис
Все апскейлеры и улучшайзеры с ИИ — полное дерьмо, если на изображении есть лица людей.
На гифке с кадром из бриллиантовой руки хорошо видно, что актеры меняются до неузнаваемости.
Что уж говорить про фотографии близких людей.