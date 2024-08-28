«Т-Банк» выпустил бета-версию бесплатной платформы Unidraw — аналога Miro

Компания использует его с 2022 года. Раньше сервис использовали только сотрудники банка. Его создали в 2022 году, когда Miro приостановил работу российского офиса и прекратил продажи в России и Беларуси. Теперь компания сделала Unidraw доступным всем пользователям и запустила бета-тестирование.Это интерактивная доска для совместной работы. Можно создавать графики и диаграммы, добавлять стикеры, текст и другое.Войти в Unidraw можно по «Т-ID» или «Яндекс ID». Доступен экспорт данных из Miro.На платформе есть личный кабинет, в котором можно управлять досками и проектами. Сами пространства — «бесконечные», ограничений на количество участников нет. У досок есть истории версий, которые можно просматривать и при необходимости восстановить.С 12 сентября 2024 года Miro введёт ограничения для пользователей из России и Беларуси из-за санкций США, которые запрещают оказывать ряд ИТ-услуг. Сервис отключит платные аккаунты, бесплатные — оставит. Схожие меры принял разработчик ПО для маркетологов HubspotНа фоне новостей российские компании принялись работать над аналогами Miro. Бета-версию сервиса с досками выпустила VK. Планы есть и у «Яндекса».#новости #тбанк #miro
учитывая что сервис связан с банком массово грабящем клиентов и блочащим юрлиц направо и налево по выдуманным причинам. это сервис мертворожденный и ориентирован только на крупные корпорации типа газпрома и сбера которые не факт что захотят публиковать там свою внутреннюю информацию.
вместо банк можно подставить любой банк)
вы работаете в альфа банке?
А если вы хотите использовать не переделанный опенсурсный https://excalidraw.com, а полнофункциональный качественный аналог - приходите к нам в https://holst.so 😉
Лендос симпатичный, но дайте сразу поиграть с интерфейсом без всяких регистраций. Какие-то там у вас записи на демо аж с четырьмя обязательными полями — что-то из двухтысячных.
Вчера сделал проект на холсте, мало фич, но есть и плюсы, и их много.
#аналоговнет!