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Евгения Евсеева
Сервисы

«Т-Банк» выпустил бета-версию бесплатной платформы Unidraw — аналога Miro

Компания использует его с 2022 года.

  • Раньше сервис использовали только сотрудники банка. Его создали в 2022 году, когда Miro приостановил работу российского офиса и прекратил продажи в России и Беларуси. Теперь компания сделала Unidraw доступным всем пользователям и запустила бета-тестирование.
  • Это интерактивная доска для совместной работы. Можно создавать графики и диаграммы, добавлять стикеры, текст и другое.
  • Войти в Unidraw можно по «Т-ID» или «Яндекс ID». Доступен экспорт данных из Miro.
  • На платформе есть личный кабинет, в котором можно управлять досками и проектами. Сами пространства — «бесконечные», ограничений на количество участников нет. У досок есть истории версий, которые можно просматривать и при необходимости восстановить.
«Т-Банк» выпустил бета-версию бесплатной платформы Unidraw — аналога Miro
  • С 12 сентября 2024 года Miro введёт ограничения для пользователей из России и Беларуси из-за санкций США, которые запрещают оказывать ряд ИТ-услуг. Сервис отключит платные аккаунты, бесплатные — оставит. Схожие меры принял разработчик ПО для маркетологов Hubspot
  • На фоне новостей российские компании принялись работать над аналогами Miro. Бета-версию сервиса с досками выпустила VK. Планы есть и у «Яндекса».

#новости #тбанк #miro

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29 комментариев
Алекс Ввв

учитывая что сервис связан с банком массово грабящем клиентов и блочащим юрлиц направо и налево по выдуманным причинам. это сервис мертворожденный и ориентирован только на крупные корпорации типа газпрома и сбера которые не факт что захотят публиковать там свою внутреннюю информацию.

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Jaroslav Baker

вместо банк можно подставить любой банк)

2
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Fire Lake

вы работаете в альфа банке?

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Виктор

А если вы хотите использовать не переделанный опенсурсный https://excalidraw.com, а полнофункциональный качественный аналог - приходите к нам в https://holst.so 😉

8
4
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Сергей Сергеев

Лендос симпатичный, но дайте сразу поиграть с интерфейсом без всяких регистраций. Какие-то там у вас записи на демо аж с четырьмя обязательными полями — что-то из двухтысячных.

1
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Андрей Хворов

Вчера сделал проект на холсте, мало фич, но есть и плюсы, и их много.

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Случай

#аналоговнет!

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