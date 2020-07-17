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оказалась нейронной сетью
В компании пообещали вернуть виджет после проверки.
Google перестала отображать «карусель» публикаций в Twitter в поисковой выдаче после хакерской атаки на соцсеть, пишет Android Police.
До 16 июля 2020 года твиты, связанные с конкретными именами или брендами, появлялись вверху поисковой выдачи. Сейчас «карусели» нет, а ссылки на Twitter, связанные с запросом, появляются ниже в списке.
В Google изданию сообщили, что изменения временные, и пообещали вернуть блок с твитами после тщательной проверки. Хотя компания не объяснила причин изменений, ясно, что она решила не дублировать публикации мошенников, отмечает издание.
15 июля 2020 года неизвестные получили доступ к большой группе верифицированных аккаунтов бизнесменов, политиков и других известных людей в Twitter. От их имени мошенники попросили перечислить криптовалюту на биткоин-кошельки.
Соцсеть начала расследование — по её данным, хакеры получили доступ через сотрудников. Позже Twitter сообщила, что атаке подверглись около 130 учётных записей, к меньшей части из них взломщики получили доступ.
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