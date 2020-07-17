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Галина Мубаракшина
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Google убрала из поисковой выдачи «карусель» с публикациями в Twitter после хакерской атаки на соцсеть Материал редакции

В компании пообещали вернуть виджет после проверки.

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Google перестала отображать «карусель» публикаций в Twitter в поисковой выдаче после хакерской атаки на соцсеть, пишет Android Police.

До 16 июля 2020 года твиты, связанные с конкретными именами или брендами, появлялись вверху поисковой выдачи. Сейчас «карусели» нет, а ссылки на Twitter, связанные с запросом, появляются ниже в списке.

Поисковая выдача в Goolge до и после атаки на Twitter Brodie Clark в Twitter

В Google изданию сообщили, что изменения временные, и пообещали вернуть блок с твитами после тщательной проверки. Хотя компания не объяснила причин изменений, ясно, что она решила не дублировать публикации мошенников, отмечает издание.

15 июля 2020 года неизвестные получили доступ к большой группе верифицированных аккаунтов бизнесменов, политиков и других известных людей в Twitter. От их имени мошенники попросили перечислить криптовалюту на биткоин-кошельки.

Соцсеть начала расследование — по её данным, хакеры получили доступ через сотрудников. Позже Twitter сообщила, что атаке подверглись около 130 учётных записей, к меньшей части из них взломщики получили доступ.

#twitter #google #новость

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Михаил Качалов

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Верните! Не знал что есть, хочу на это посмотреть!

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