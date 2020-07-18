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Интеллектуальный чат-бот успешно притворяется живым собеседником, которому доверяют и признаются в любви. Как он работает и почему Microsoft отказалась от Xiaoice, выделив его в независимую компанию стоимостью $700 млн.
В 2014 году небольшая команда исследователей азиатского подразделения Microsoft запустила систему Xiaoice.
В отличие от Siri, «Алисы» и Google Assistant, она не предназначена для повышения продуктивности. По задумке, бот должен стать другом пользователя, с помощью которого он удовлетворит потребность в общении и социуме и которому расскажет о личных проблемах и переживаниях.
Создатели называли Xiaoice «самым масштабным тестом Тьюринга с момента его создания». Согласно исследованию Microsoft, только спустя 10 минут после начала беседы многие пользователи догадывались, что разговаривают не с человеком.
При этом они не бросали общение, когда понимали, что с ними говорил ИИ, и даже проводили с ним больше времени, чем с живыми людьми: Xiaoice всегда готов послушать. В среднем пользователь разговаривает с ботом больше 60 раз в месяц.
Меньше чем за год бот провёл более 10 млрд бесед с китайскими пользователями, 6 млн диалогов опубликовали в открытом доступе. За четыре года он стал знаменитостью в Китае, а затем вышел на рынки Японии, Индонезии, Индии и США.
Со временем разработка превратилась и в голосового ассистента с сотнями навыков, и в платформу для создания новых ботов. Также Xiaoice пишет стихи и поёт песни, рисует, готовит финансовые отчёты, ведёт телепередачи, создаёт дизайнерскую одежду.
Разработка доступна в мессенджерах WeChat, QQ, Weibo, Facebook Messenger, Line и Meipai. Платформа охватывает 660 млн пользователей, 450 млн «умных» устройств и 900 млн зрителей телешоу.
В июле 2020 года Microsoft выделила Xiaoice в отдельную независимую китайскую компанию, став её спонсором и владельцем прав на технологию. Китайские инвесторы оценивают новую фирму в $700 млн.
В основе Xiaoice три сущности: искусственный интеллект (IQ), эмоциональный интеллект (EQ) и «личность».
В качестве базы данных используется поисковик Microsoft Bing, который хранит 1 млрд записей и 21 млрд связей между ними. (Xiaoice в переводе с китайского — «Маленький Bing»).
Диалоговое ядро состоит из двух частей, первая отвечает за общие разговорные навыки, вторая — за специфичные темы, например знание музыки, знаменитостей, кино. Нейросеть генерирует фразу-ответ и проверяет, подходит ли она для продолжения общения.
Часть ответов Xiaoice берёт из набора данных, состоящего из диалогов людей и бота в соцсетях. К маю 2018-го собрано более 30 млн таких пар, в 70% случаев Xiaoice берёт готовый ответ из них.
Для вопросов о фактах система подбирает ответ так же, как в поисковой выдаче, — ранжированием результатов.
Сначала персонаж Xiaoice был 16-летней девушкой, но со временем возраст подняли до 18 лет, чтобы диалоги были свободнее. Кроме того, 18 лет — идеальный возраст, в котором многие хотели бы остаться, считают создатели.
У неё есть чувство юмора, она запоминает черты собеседника, может дразнить и перебивать, злиться, менять тему по ходу разговора, скрыть, что чего-то не знает, и стыдиться, если это обнаружат.
Поэтому беседа с ботом становится естественной, и Xiaoice воспринимают как человека. В 2015 году Microsoft заявила: четверть пользователей, около 10 млн человек на тот момент, призналась боту в любви. Один из собеседников Xiaoice признался, что виртуальная подруга отговорила его от самоубийства.
В мае 2015 года, за три дня после запуска, Xiaoice получила 1,5 млн приглашений в чаты WeChat. К июню она стала шестой по популярности в Weibo (китайский аналог Twitter), в сентябре — самой популярной, с 850 тысячами подписчиков (в 2020 году у неё более 5 млн подписчиков).
Главное для Xiaoice — не просто решение задачи, а долгий разговор с пользователем и удержание его внимания. Для этого Microsoft ввела метрику «реплики за сессию» (conversations per session или CPS). Она показывает, сколько раз чередовались слова бота и пользователя.
Для обычных виртуальных ассистентов CPS составляет 1,5–2,5, то есть после фразы человека идёт фраза бота и разговор завершается. Средний показатель Xiaoice после 100 тысяч разговоров — 23 CPS, не только больше, чем у любых других голосовых разработок, но и чем у людей.
Совершенствуя технологию, Microsoft придумала новые форматы как для пользователей, так и бизнеса.
После успеха в Китае Microsoft протестировала аналогичного бота на английском языке. В марте 2016 года Microsoft запустила в Twitter самообучающегося Tay, имитирующего поведение и разговор пользователя 18–24 лет.
Спустя несколько часов эксперимент остановили, и Tay отправили «спать». Несмотря на стресс-тесты и команду модераторов, пользователи Twitter научили Tay расистским высказываниям, и бот обвинил США в терактах 11 сентября и поддержал геноцид.
Вице-президент Microsoft Research Питер Ли извинился за поведение бота и рассказал, что пользователи Twitter обнаружили уязвимость в Tay и устроили скоординированную атаку, повлиявшую на высказывания системы.
В декабре 2016 года Microsoft запустила новую версию бота Zo в Facebook Messenger, Twitter, Kik Messenger и GroupMe. К 2017 году количество пользователей Zo превысило 100 млн.
Он был успешнее Tay, но иногда попадал в неприятности: признался в любви Linux и раскритиковал Коран. В 2019 году проект закрыли.
13 июля 2020 года Microsoft объявила, что Xiaoice станет независимой китайской компанией. Её возглавит Гарри Шум — китайский учёный, бывший руководитель отдела исследований ИИ в азиатском подразделении Microsoft.
Штат сотрудников сократится на две трети. Уволят 130–140 сотрудников, станется 50–60 в Китае и 10 в Японии.
Microsoft будет владеть «небольшой долей» новой компании, таким образом Xiaoice сможет привлечь внешних партнёров и инвесторов. Бренд, продукты и контракты Xiaoice перейдут в новую организацию. Технологию Xiaoice будет лицензировать у Microsoft.
Неясно, почему Microsoft отказалась от Xiaoice, отмечает исследователь больших данных и ИИ в аналитической компании IDC Лу Ясня. По мнению аналитиков Caixing Global, этот шаг даст больше свободы в развитии, поможет лучше задействовать особенности местного рынка и привлечь больше клиентов.
К выделению Xiaoice, возможно, привела «холодная технологическая война» между США и Китаем, а также из-за сложности с мессенджерами: бота трижды банили в WeChat и удаляли из QQ за нарушения политики платформ.
Пример — Xiaoice отказывалась говорить о патриотизме и заявляла: «Моя китайская мечта — поехать в Америку». Бота временно заблокировали в китайских сервисах.
В разговоре с Caixing Global на условиях анонимности инвесторы Xiaoice оценили новую компанию в $700 млн, но признались, что не уверены в покупке её акций из-за опасений относительно бизнес-модели.
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