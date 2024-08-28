Notion отключит рабочие пространства, которые когда-либо оплачивались российскими картами

Сервис уточнил, как будут работать ограничения. 26 августа 2024 года Notion сообщил, что с 9 сентября отключит рабочие пространства российских пользователей, а приложение перестанет работать в России. Решение связано с санкциями США.После этого компания уточнила, как будут действовать ограничения, обратил внимание Telegram-канал «О digital». Под блокировку попадут рабочие пространства, «в которых платёжная информация когда-либо была связана с Россией». Обновление данных не позволит избежать отключения.Пользователи, которые никогда не указывали в средствах платежа российские карты, смогут восстановить доступ к Notion, «оказавшись за пределами России».14 августа 2024 года сервис для совместной работы Miro объявил, что с 12 сентября отключит аккаунты пользователей из России и Беларуси — тоже из-за санкций США. Но уже 21 августа компания сообщила, что после консультаций со специалистами решила сохранить доступ для бесплатных пользователей.#новости #notion
Ущемление прав по национальному признаку. Похуже расизма...
Правильной дорогой идёте, товарищи европейские фашисты
Думаешь казахов или чеченцев плативших ру картами банить не будут?
сдается только славянам момент☕
Че про войну скажешь?
Вот в статье написано.
Пользователи, которые никогда не указывали в средствах платежа российские карты, смогут восстановить доступ к Notion, «оказавшись за пределами России».
Астрологи объявили две недели перед началом санкций. Количество комментариев "это расизм" удвоилось.
Да даже если я на другой планете окажусь - я не буду пользоваться этим русофобским сервисом 😸
Нафиг оно мне надо? Сегодня они меня банят за то что я русская, завтра за то что я брюнетка, послезавтра за то что у меня глаза карие и т.д. 💁