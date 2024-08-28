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Артур Томилко
Сервисы

Notion отключит рабочие пространства, которые когда-либо оплачивались российскими картами

Сервис уточнил, как будут работать ограничения.

  • 26 августа 2024 года Notion сообщил, что с 9 сентября отключит рабочие пространства российских пользователей, а приложение перестанет работать в России. Решение связано с санкциями США.
  • После этого компания уточнила, как будут действовать ограничения, обратил внимание Telegram-канал «О digital». Под блокировку попадут рабочие пространства, «в которых платёжная информация когда-либо была связана с Россией». Обновление данных не позволит избежать отключения.
  • Пользователи, которые никогда не указывали в средствах платежа российские карты, смогут восстановить доступ к Notion, «оказавшись за пределами России».
  • 14 августа 2024 года сервис для совместной работы Miro объявил, что с 12 сентября отключит аккаунты пользователей из России и Беларуси — тоже из-за санкций США. Но уже 21 августа компания сообщила, что после консультаций со специалистами решила сохранить доступ для бесплатных пользователей.

#новости #notion

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29 комментариев
bidjo badjo

Ущемление прав по национальному признаку. Похуже расизма...
Правильной дорогой идёте, товарищи европейские фашисты

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Дмитрий Шубкин

Думаешь казахов или чеченцев плативших ру картами банить не будут?

3
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An

сдается только славянам момент☕

2
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Макрон

Че про войну скажешь?

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Аккаунт заморожен

Вот в статье написано.

Пользователи, которые никогда не указывали в средствах платежа российские карты, смогут восстановить доступ к Notion, «оказавшись за пределами России».

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Бонифаций на каникулах

Астрологи объявили две недели перед началом санкций. Количество комментариев "это расизм" удвоилось.

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Запопу Кусь

Да даже если я на другой планете окажусь - я не буду пользоваться этим русофобским сервисом 😸

Нафиг оно мне надо? Сегодня они меня банят за то что я русская, завтра за то что я брюнетка, послезавтра за то что у меня глаза карие и т.д. 💁

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