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Полина Лааксо
Сервисы

Роскомнадзор потребовал от операторов связи не препятствовать работе ТСПУ — «Ъ»

Некоторые пытаются самостоятельно ускорить YouTube для своих абонентов.

  • Операторов призвали исключить «использование на технических средствах сетей связи технологий искажения, фрагментации и подмены трафика», чтобы обеспечить «возможность незамедлительного ограничения доступа к информации и информресурсам на технических средствах противодействия угрозам» (ТСПУ). Отчитаться о принятых мерах нужно до 2 сентября 2024 года.
  • Письмо с предупреждением разослал Главный радиочастотный центр при Роскомнадзоре (РКН). Его подлинность подтвердили три собеседника «Ъ» на рынке связи. В Telegram-каналах оно «расходилось» 29 августа 2024 года.
  • В своём обращении ведомство не уточнило, что стало поводом для рассылки, и не упомянуло ни YouTube, ни ситуацию с его замедлением в России.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • В августе 2024 года СМИ сообщили, что некоторые провайдеры начали устанавливать на своих сетях решения, которые смягчают последствия «деградации» сервиса в стране.
  • Они полагали, что смогут избежать санкций со стороны РКН, так как «официальных ограничений на использование YouTube нет». Юристы же уже тогда допускали, что манипуляции трафиком» могут посчитать нарушением «административного кодекса об организации работы ТСПУ».
  • По словам главы ассоциации региональных операторов связи «Ростелесеть» Олега Грищенко, операторы «никак не влияют» на работу ТСПУ, потому что оборудование «физически не находится под их управлением».
  • Он также отметил, что ведомство по-прежнему не объяснило «правовую основу изменений в скорости доступа к YouTube». Выступить с официальным заявлением ассоциация просила и РКН, и Минцифры.
Полина Лааксо
Сервисы
Блокировка YouTube в России — что известно об «отключении» сервиса на территории страны

«Закрыть» его просят с 2022 года, но пока только замедляют — чтобы «привести в чувство администрацию ресурса».

Источник фото: Wion

#новости #youtube #блокировкаyoutube

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46 комментариев
dvs

Так замедление же связано с «устаревшими серверами» ютуба? или нет?

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Александр

Кому вы верите?)

1
1
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Rulon Oboev

Эти бл.яди уже сами запутались в пиздеже )

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Амаль Форд

Клоуны

16
1
1
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Вадим Д.

Разъяснений не даёт, но провайдерам по рукам бить не забывает.
Красапеты.

11
1
1
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Севернее Северной Кореи

Там просто siloviki требуют скорее всего.
Почему?
"Патумушта!!!"

2
1
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Нейрослав Жепетеев

Разъяснения есть для простых человеков: старое оборудование маленькой компании в мелкоофисном эшелоне Google;
А для провайдеров это уже средства ТСПУ.
Садись. Два!

1
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