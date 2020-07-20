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Сервисы
Лиана Липанова
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Исследователи обнаружили в интернете данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов Материал редакции

Среди них могут быть «десятки и даже сотни тысяч россиян», считают эксперты.

  • Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов. В базе находятся электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей.
  • В частности, утекли данные пользователей UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Всего — 1,2 ТБ.
  • Среди этих пользователей могут быть «десятки и даже сотни тысяч россиян», считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Это связано с большим количеством заблокированных сайтов в России, объясняют они. По словам собеседников издания, утечка показала небезопасность VPN—сервисов, которые предназначены для обеспечения анонимности.
  • «Платёжные ссылки на аккаунт PayPal могут использоваться для фишинга, а e-mail и пароли — для взлома других ресурсов, где пользователи зарегистрировались с теми же данными. Кроме того, логи активности, попав в руки злоумышленников, могут применяться для шантажа клиентов VPN-сервисов, так как их анализ позволит установить посещение им сайтов запрещённой тематики», — объясняет основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

#новость #утечкиданных

Лиана Липанова
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Сильно. Капитан сильно.

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Dear Moscow,

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В ньютонах, разумеется.

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Исследователи писали эту статью после сбора данных?

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