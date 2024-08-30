«VK Доска» добавила перенос данных из Miro

Можно сохранить личные доски и те, к которым есть доступ. VK запустила бета-версию «VK Доски» 19 августа 2024 года — как аналог сервиса для совместной работы Miro. Теперь компания добавила экспорт данных из него, сообщила она.Чтобы перенести данные, нужно перейти в соответствующий раздел в «VK Доске» и авторизоваться в Miro. После этого можно посмотреть список сохранённых досок.Экспортировать можно как личные доски, так и те, к которым есть доступ в Miro. Для каждой появится новое виртуальное пространство, а у пользователя будут права владельца.Источник: VK #новости #vk #vkдоска
Спасибо, тащ майор, но нет.
Очень секретные и ужасно важные данные на доски выносите?
Ну да, ну да. За ними-то моссад и ми-6 охотятся.
Название отстой. Переделывайте.
могли бы назвать VK Стена
первый раз вашу доску вижу,вы что продвижением совсем не занимаетесь? ну так нельзя ,никто о вашей доске не узнает тогда
Где логотип? Без брендирования это просто доска.