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Евгения Евсеева
Сервисы

«VK Доска» добавила перенос данных из Miro

Можно сохранить личные доски и те, к которым есть доступ.

  • VK запустила бета-версию «VK Доски» 19 августа 2024 года — как аналог сервиса для совместной работы Miro. Теперь компания добавила экспорт данных из него, сообщила она.
  • Чтобы перенести данные, нужно перейти в соответствующий раздел в «VK Доске» и авторизоваться в Miro. После этого можно посмотреть список сохранённых досок.
  • Экспортировать можно как личные доски, так и те, к которым есть доступ в Miro. Для каждой появится новое виртуальное пространство, а у пользователя будут права владельца.
Источник: VK 
Источник: VK 

#новости #vk #vkдоска

66
11
30
30 комментариев
Лапти Паладина

Спасибо, тащ майор, но нет.

7
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Вадим Д.

Очень секретные и ужасно важные данные на доски выносите?
Ну да, ну да. За ними-то моссад и ми-6 охотятся.

9
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Griby Lenina

Название отстой. Переделывайте.

2
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Куртуазный маньерист

могли бы назвать VK Стена

1
1
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Дед Мазай и зануды
1
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Борис Кушак

первый раз вашу доску вижу,вы что продвижением совсем не занимаетесь? ну так нельзя ,никто о вашей доске не узнает тогда

2
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Вадим Д.

Где логотип? Без брендирования это просто доска.

1
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