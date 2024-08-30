«2ГИС» начал показывать в карточках отзывы, которые подтверждены оплатой

Это должно повысить их достоверность. Сервис покажет отзывы и оценки от пользователей, которые приобрели товар или услугу — и это дополнительно подтверждено банковской транзакцией, сообщил «2ГИС».Среди компаний, которые подтверждают факт оплаты — «Т-Банк», «Сбер», принадлежащий «Альфа-банку» сервис «нетмонет» и «Отелло». Данные «2ГИС» получает напрямую от партнёров.В отзывах можно посмотреть, из какого именно источника доступно подтверждение.Источник: «2ГИС»Перед проверкой отзывов данные об оплате проверяет сервис подбора ИТ-курсов «Сравнятор» от «Т—Ж».#новости #2гис
Совет, как читать отзывы на маркетплейсах.
Сделайте сортировку по оценке от худших к лучшим. Тогда сверху будут показаны реальные отзывы, а не отзывы ботов.
Не всегда это работает. Конкуренты могут топить.
Я делаю сортировку от новых к старым. Маловероятно, что компания накручивает отзывы именно в тот момент, когда я их смотрю. Поэтому получается репрезентативная выборка реальных отзывов на данный момент.
А по вашей методе вы видите только плохие отзывы, поэтому реальная картина получается смазанной.
Обычно так и делаю, но периодически встречаются: заказной негатив и альтернативно одарённые
А мне вот интересно как это работает. Откуда 2гис узнает привязку карты, с которой прошла транзакция, к пользователю, который написал отзыв?
То есть я буду должен деанониться перед 2gis, если захочу оставить отзыв? Пожалуй, не буду оставлять отзыв.
А если я не хочу показывать, через какой сервис делал оплату?🤔