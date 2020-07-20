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Галина Мубаракшина
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ZDNet: Microsoft планирует выпустить ОС Windows 10X весной 2021 года — сначала для устройств с одним экраном Материал редакции

Весной 2022 года компания выпустит версию для устройств с двумя экранами, говорят источники.

7 комментариев
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Весной 2021 года Microsoft планирует представить коммерческую версию операционной системы Windows 10X с кодовым названием Lite или Santorini, передаёт ZDNet со ссылкой на источники.

Windows 10X — это специальная версия операционной системы для устройств с гибким или двумя экранами, такими, как планшет Surface Neo, анонсированный осенью 2019 года.

Релиз Windows 10X состоится на устройствах с одним экраном, предназначенных для бизнеса и образовательных организаций, указывает ZDNet. Весной 2022 года Microsoft планирует представить операционную систему для остальных устройств с одним экраном и устройств с двойными экранами, утверждают источники издания.

Релизная версия Windows 10X не будет поддерживать настольные приложения Win32 — только универсальную платформу Windows (UWP) и веб-приложения, указывает ZDNet. Источники издания ожидают, что инженеры компании с 2021 года будут работать параллельно над обновлениями для Windows 10 и Windows 10X.

Представитель Microsoft отказался от комментариев ZDNet.

Microsoft выпустила тестовую версию Windows 10X для двойных экранов в феврале 2020 года с упрощённым внешним видом панели «Пуск», без классических «окон» на рабочем столе, панелью быстрого доступа к настройкам и другими элементами.

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#новость #windows #microsoft

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7 комментариев
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Vitold Sedyshev

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Было обещано, что Windows 10 последняя. И вот на тебе опять.

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Vl Al

Vitold
1

Она последняя в том смысле, что теперь меняются билды. Типа 1908. Что означает "2019, месяц 08".

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Vitold Sedyshev

Vl
1

А может быть 95, 98, 2000, XP это тоже номер билда?

Ответить

Denis Kiselev

Vitold
0

XPеновый билд?

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Евгений Петров

Denis
0

Тогда ME – это МЕрзость

Ответить

Vl Al

Vitold
0

Кому-то настолько интересно, что ведут билдографию. 

http://www.gaijin.at/en/lstwinver.php

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Кирилл Вечкасов

Vitold
1

И не говори

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