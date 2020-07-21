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оказалась нейронной сетью
Пользователи смогут создавать неограниченное количество заявок, а исполнители — откликаться на 50 заявок в день.
Сервис объявлений «Юла» позволил пользователям заказывать услуги с помощью заявок, а затем выбирать исполнителя среди откликнувшихся. Об этом vc.ru рассказал представитель сервиса.
Исполнители могут бесплатно откликаться на 50 заявок в день, специальный тариф с безлимитными откликами стоит от 95 рублей в зависимости от региона. Прогнозы по выручке с этого направления компания не раскрывает.
Пользователи могут создавать неограниченное количество заявок. Для этого надо нажать «Заказать услугу» в соответствующем разделе, выбрать категорию, добавить описание и максимальную желаемую стоимость услуги. Если оставить поле со стоимостью пустым, в заявке будет отображаться «по договорённости». Объявление появится в разделе «Заявки на услуги» после прохождения модерации.
Пользователи могут создавать задания для исполнителей и в сервисах-конкурентах «Юлы» — например, в YouDo и Profi.ru.
Отклики на заявки, и оповещения о дайджестах услуг сделаны в виде неоключаемых уведомлений?
смысл всего этого. если у них в 10 раз меньше аудитории и хрен что продашь. Да и для завлекалова пишут боты в личку
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