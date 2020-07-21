Пользователи смогут создавать неограниченное количество заявок, а исполнители — откликаться на 50 заявок в день.

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Сервис объявлений «Юла» позволил пользователям заказывать услуги с помощью заявок, а затем выбирать исполнителя среди откликнувшихся. Об этом vc.ru рассказал представитель сервиса.

Исполнители могут бесплатно откликаться на 50 заявок в день, специальный тариф с безлимитными откликами стоит от 95 рублей в зависимости от региона. Прогнозы по выручке с этого направления компания не раскрывает.

Пользователи могут создавать неограниченное количество заявок. Для этого надо нажать «Заказать услугу» в соответствующем разделе, выбрать категорию, добавить описание и максимальную желаемую стоимость услуги. Если оставить поле со стоимостью пустым, в заявке будет отображаться «по договорённости». Объявление появится в разделе «Заявки на услуги» после прохождения модерации.

До этого запуска на «Юле» в первую очередь размещались объявления исполнителей, которые предлагали повторяющиеся или долгосрочные услуги (репетиторы или мастера красоты, например). Пользователь при выборе должен был изучить все имеющиеся предложения и сам связаться с понравившимся исполнителем. Сейчас же появится возможность найти исполнителя на какую-то краткосрочную разовую услугу. представитель «Юлы»

«Юла»