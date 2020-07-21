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Сервисы
Лиана Липанова
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Сервис объявлений «Юла» добавил заявки для заказа услуг — пользователи смогут выбирать среди откликнувшихся исполнителей Материал редакции

Пользователи смогут создавать неограниченное количество заявок, а исполнители — откликаться на 50 заявок в день.

2 комментария
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Сервис объявлений «Юла» позволил пользователям заказывать услуги с помощью заявок, а затем выбирать исполнителя среди откликнувшихся. Об этом vc.ru рассказал представитель сервиса.

Исполнители могут бесплатно откликаться на 50 заявок в день, специальный тариф с безлимитными откликами стоит от 95 рублей в зависимости от региона. Прогнозы по выручке с этого направления компания не раскрывает.

Пользователи могут создавать неограниченное количество заявок. Для этого надо нажать «Заказать услугу» в соответствующем разделе, выбрать категорию, добавить описание и максимальную желаемую стоимость услуги. Если оставить поле со стоимостью пустым, в заявке будет отображаться «по договорённости». Объявление появится в разделе «Заявки на услуги» после прохождения модерации.

До этого запуска на «Юле» в первую очередь размещались объявления исполнителей, которые предлагали повторяющиеся или долгосрочные услуги (репетиторы или мастера красоты, например). Пользователь при выборе должен был изучить все имеющиеся предложения и сам связаться с понравившимся исполнителем. Сейчас же появится возможность найти исполнителя на какую-то краткосрочную разовую услугу.

представитель «Юлы»
«Юла»

Пользователи могут создавать задания для исполнителей и в сервисах-конкурентах «Юлы» — например, в YouDo и Profi.ru.

#новость #юла

Лиана Липанова
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Corvus Corax

1

Отклики на заявки, и оповещения о дайджестах услуг сделаны в виде неоключаемых уведомлений?

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Алексей Штейн

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смысл всего этого. если у них в 10 раз меньше аудитории и хрен что продашь. Да и для завлекалова пишут боты в личку

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