Создатели запустили D'Efekt в 2018 году без инвестиций.

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PicsArt купила компанию-разработчика «умного» видеоредактора D'Efekt для создания эффектов на основе движений. Об этом vc.ru рассказал представитель PicsArt. Сумма сделки не раскрывается.

Команда стартапа присоединится к PicsArt в качестве отдельного подразделения. D'Efekt продолжит работать как самостоятельное приложение и новый бренд PicsArt. Стартапы будут вместе работать над ИИ-функциями, а маркетингом и аудиторией займётся PicsArt. У приложений PicsArt, по собственным данным, больше 150 млн активных пользователей в месяц.

Графические, звуковые и световые инструменты D'Efekt дополнят возможности PicsArt, говорят в компании.

D'Efekt в апреле 2018 года запустили дизайнер Нане Туманян, разработчица Татевик Гаспарян и математик Вахак Хачикян. Приложение позволяет применять эффекты на отдельные объекты в видео, а также менять их движениями рук или закадровым звуком. Сервис зарабатывает на подписке на расширенную версию.

С момента основания и до марта 2020 года ежемесячная аудитория приложения D'Efekt достигла лишь 40 тысяч активных пользователей. Команда смогла привлечь первые инвестиции только в мае 2019 года — $100 тысяч от инвесторов из США, Великобритании и Армении. Стороны заключили договор SAFE (Simple Agreement for Future Equity) — инвесторы получают долю в компании только после следующего этапа оценки и инвестиций или в случае продажи.

PicsArt основана в Сан-Франциско в 2012 году Ованнесом Авояном. Стартап развивает одноимённые приложения для редактирования фото.