А в 2020 году подала жалобу европейскому регулятору из-за антиконкурентных практик соперника.

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Microsoft запустила свой сервис для совместной работы Teams в ноябре 2016 года. К тому времени Slack работал уже полтора года — и встретил конкурента открытым письмом, которое было опубликовано не только на сайте, но и на отдельной полосе в New York Times.

Авторы письма радовались, что у них появилась «некоторая конкуренция». «Несколько лет назад мы поняли, что переход на Slack оказался очень ценным, и в ближайшее десятилетие все компании будут использовать Slack или "что-то вроде того". Теперь видим подтверждение, что вы думаете так же», — писали они.

Обращение к Microsoft сводилось к четырём пунктам:

Не надо копировать функции Slack — нужно адаптировать продукт под нужды клиентов, следить за деталями и быть прозрачными внутри команды.

Открытая платформа важна, нужно привлекать внешних разработчиков, которые будут делать продукты для неё.

Надо любить то, что ты делаешь — быстро реагировать на отзывы, дружить с другими командами и действительно желать счастья своим клиентам.

«Slack останется здесь надолго».