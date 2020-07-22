Комментарии
компанию-создателя
А в 2020 году подала жалобу европейскому регулятору из-за антиконкурентных практик соперника.
Microsoft запустила свой сервис для совместной работы Teams в ноябре 2016 года. К тому времени Slack работал уже полтора года — и встретил конкурента открытым письмом, которое было опубликовано не только на сайте, но и на отдельной полосе в New York Times.
Авторы письма радовались, что у них появилась «некоторая конкуренция». «Несколько лет назад мы поняли, что переход на Slack оказался очень ценным, и в ближайшее десятилетие все компании будут использовать Slack или "что-то вроде того". Теперь видим подтверждение, что вы думаете так же», — писали они.
Обращение к Microsoft сводилось к четырём пунктам:
За три с половиной года Microsoft Teams успела обогнать Slack по количеству ежедневных пользователей, а к концу 2019 года опережение было почти двукратным. В июле 2020 года Slack попросила Еврокомиссию проверить практику включения Teams в пакет приложений Office, посчитав такое поведение неконкурентным.
Microsoft воспользовалась дружескими советами от Slack и пошла в рост.
Slack это не понравилось так как им не выплатили хотя бы авторский гонорар за советы, не говоря уже о процентах с прибыли..
First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.
Блоги компаний
Показать еще