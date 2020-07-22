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Андрей Фролов
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«Рады хоть какой-то конкуренции»: в 2016 году Slack встретила Microsoft Teams открытым письмом с «дружескими советами» Материал редакции

А в 2020 году подала жалобу европейскому регулятору из-за антиконкурентных практик соперника.

6 комментариев
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Microsoft запустила свой сервис для совместной работы Teams в ноябре 2016 года. К тому времени Slack работал уже полтора года — и встретил конкурента открытым письмом, которое было опубликовано не только на сайте, но и на отдельной полосе в New York Times.

Stewart Butterfield

Авторы письма радовались, что у них появилась «некоторая конкуренция». «Несколько лет назад мы поняли, что переход на Slack оказался очень ценным, и в ближайшее десятилетие все компании будут использовать Slack или "что-то вроде того". Теперь видим подтверждение, что вы думаете так же», — писали они.

Обращение к Microsoft сводилось к четырём пунктам:

  • Не надо копировать функции Slack — нужно адаптировать продукт под нужды клиентов, следить за деталями и быть прозрачными внутри команды.
  • Открытая платформа важна, нужно привлекать внешних разработчиков, которые будут делать продукты для неё.
  • Надо любить то, что ты делаешь — быстро реагировать на отзывы, дружить с другими командами и действительно желать счастья своим клиентам.
  • «Slack останется здесь надолго».

За три с половиной года Microsoft Teams успела обогнать Slack по количеству ежедневных пользователей, а к концу 2019 года опережение было почти двукратным. В июле 2020 года Slack попросила Еврокомиссию проверить практику включения Teams в пакет приложений Office, посчитав такое поведение неконкурентным.

#microsoft #slack

Андрей Фролов
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6 комментариев
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Joy Z

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Microsoft воспользовалась дружескими советами от Slack и пошла в рост. 
Slack это не понравилось так как им не выплатили хотя бы авторский гонорар за советы, не говоря уже о процентах с прибыли..

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Kostya Golikov

2
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true iBegginer

1

Slack новый Netscape

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Злой Полушубок

1

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

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Anatoly

0

С Гейтсом лучше не шутить )))

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Artem Shevchenko

0

Билл говорил что строит не продукт а платформу.

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