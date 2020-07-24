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Платформу запустил предприниматель с белорусскими корнями Юрий Якубчик. Его проект привлёк $10 млн инвестиций на старте и работает в девяти штатах.
Sprout — стартап, который занимается диагностикой и лечением аутизма детей быстрее и в ряде случаев бесплатно.
Оплачивают услуги родители, страховые компании или государство. В последних двух случаях Sprout готов начать терапию ещё до поступления оплаты на счёт. Это позволяет начать лечение без задержек и повысить его эффективность.
Платформа позволяет вести часть терапии родителям — для этого на ней есть задания для ребёнка.
Проект запустился 21 июля с инвестициями в размере $10 млн от фондов General Catalyst, Bling Capital, Felicis Ventures и семейных офисов. Средства пойдут на масштабирование проекта, поиск сотрудников и привлечение новых семей. Пока Sprout работает в девяти штатах, но планирует расширение ещё на 16 в ближайшее время.
Основатель Sprout — предприниматель с белорусскими корнями Юрий Якубчик, ранее он открыл телекоммуникационную компанию Wing и сеть отелей Life House.
В детстве у него диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности. Якубчику было сложно ходить в школу, но благодаря родителям-врачам он смог получить лечение и справиться с диагнозом.
«Аутизм — 300-килограммовая горилла в комнате, им нужно заниматься в детстве, чтобы избежать медицинских расходов в будущем», — рассказал предприниматель изданию Crunchbase. Якубчик замечает, что у большинства семей нет доступа к профессиональной помощи, которую он получил в детстве. Именно с этой проблемой хочет справиться Sprout.
По оценке основателя, объём американского рынка лечения аутизма — $20 млрд. Но будущая идея Sprout — распространить платформу на другие хронические заболевания: синдром Дауна, болезни Крона и Альцгеймера.
Проблемы две: время и стоимость лечения, пишет площадка по поиску инвестиций Vator. Когда родители только замечают, что с их ребёнком что-то не так, они попадают в лист ожидания на полтора года. Столько ждать диагностики.
Однако чем раньше поставлен диагноз и начнётся лечение, тем выше вероятность избавиться от аутизма совсем, считает основатель Sprout.
Кроме того, лечение аутизма в США обходится от $40 до $120 тысяч в год, не все родители могут позволить себе такие траты. При этом психологи обычно берут наличные, комментирует Якубчик. Специалисты избегают оплаты по медицинской страховке или госпрограмме Medicaid из-за бюрократии. Да и клиентов, которые готовы платить сами, им хватает.
Особенность Sprout в том, что он сотрудничает с более 100 американскими страховыми фирмами и не ждёт от них согласия покрыть до 70% стоимости лечения.
По словам Якубчика, сервис рискует, начиная лечение без подтверждения оплаты, но три недели, которые могла бы занять процедура, влияют на эффективность терапии.
Ещё одна проблема, которую решает Sprout, — разрозненность процессов. Обычно у терапевтов сразу несколько сервисов или программ, которыми они пользуются. Одна отвечает за проведение оплаты, другая — за ведение заметок о пациентах, и они не связаны между собой.
Специалистов сложно убедить подключиться к системе под одну из этих задач, поэтому Sprout построил платформу, где есть сразу все функции.
У платформы две основные услуги.
Во-первых, диагностика аутизма. Семья обращается в Sprout, чтобы специалист провёл полное обследование ребёнка. Если пациенту от полутора до двух с половиной лет, перед диагностикой родители проходят онлайн-тест MCHAT-R, отвечая на вопросы о его поведении.
После этого сертифицированный поведенческий аналитик (BCBA) составляет индивидуальный план лечения. Дальше по нему с ребёнком занимается поведенческий специалист. Он называется RBT, у него ниже квалификация, поэтому он не может составлять план лечения.
Стоимость полной диагностики составляет $2200, но у клиента Sprout есть возможность получить её бесплатно. Для этого семья должна соответствовать трём критериям:
Вторая услуга компании — проведение терапии.
Поведенческий специалист работает с ребёнком по плану BCBA. Он ведёт терапию и помогает семье, приезжая к ней домой: детям с аутизмом важно находиться в знакомой, удобной и безопасной среде.
Терапия ABA (прикладной поведенческий анализ) строится по следующей схеме:
Особенность Sprout — платформа для iPad с компьютерным зрением и играми. С её помощью родители могут частично вести терапию сами и оценивать прогресс ребёнка. Если же в семье нет планшета, компания предоставляет его на время лечения.
ABA-терапия со Sprout стоит столько же, сколько и обычная. Но когда с ребёнком работают и специалист, и семья, интенсивность занятий повышается и эффективность возрастает на 10%, поделился Якубчик. За следующие год-полтора он хочет повысить этот показатель до 40%.
Также Sprout помогает вести заметки о поведении пациента, это экономит время. По наблюдениям предпринимателя, при обычном подходе к терапии до 90% её стоимости уходит на то, чтобы специалист приезжал к семье, вёл записи и находил закономерности в поведении ребёнка.
Сейчас к платформе подключено 40 терапевтов, ещё 100 находятся в списке ожидания. Специалисты не обязаны работать лишь на Sprout, но платформа выплачивает им премии и помогает им с образованием, чтобы им было выгодно работать с компанией.
С апреля по июль 2020 года команда разработки и управления Sprout выросла с 6 человек до 70. Разработкой в основном занимаются выходцы из СНГ.
Якубчик считает, что хороший разработчик, даже не работая в продуктовом направлении, имеет продуктовое мышление. Он находит проблему и способ её решения, используя языки программирования лишь как инструмент.
«Советская школа очень часто говорит, что у человека есть только одна узкая специальность, — сказал основатель Sprout. — Это убивает всю креативность». Среди русскоязычных разработчиков он заметил особенность: 90% говорят о работе лишь с определённым языком программирования и отказываются изучать другие для решения проблем.
Из-за большой разницы в часовых поясах процессы внутри команды никогда не останавливаются. Якубчик может позвонить вечером по американскому времени на другой континент, и пока он спит, разработчики уже придумают решение поставленной задачи.
Чтобы не потерять контроль над бизнес-процессами при росте компании, Якубчик старается нанимать людей с опытом создания больших платформ на американском рынке: специалистов из Uber, Lyft и других корпораций.
«Мы сейчас инвестируем в инфраструктуру на очень ранней стадии, чтобы заранее построить её основательно, чтобы она работала без перебоев», — добавил предприниматель.
В будущем компания хочет сделать сервис доступным в других странах. В 2021 году Sprout планирует запуститься в Канаде, дальше будет смотреть на Западную Европу. «Но даже без других стран индустрия терапии на дому в США — около $200 млрд», — прокомментировал основатель.
Якубчик задумывается о рынке СНГ. Он считает, что стоимость качественной медицины на нём гораздо ниже, чем в США или Европе.
Медицинский туризм — один из возможных вариантов развития в сторону России, Украины и других стран региона, рассказал он. Если в США у семьи нет денег оплатить терапию самостоятельно, можно на время переехать в другую страну, где будет дешевле.
С другой стороны — качественные услуги смогут получать семьи, которые живут в этих странах и готовы оплачивать работу специалистов.
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