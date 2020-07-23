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Лиана Липанова
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«Тинькофф» запустил чат-бота в Telegram для поиска авиабилетов Материал редакции

Пользователь может создать подписку по выбранным параметрам, а бот пришлёт соответствующий запросу билет или будет отслеживать цены на него.

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Сервис «Тинькофф Путешествия» запустил чат-бота в Telegram для поиска авиабилетов, сообщил vc.ru представитель компании.

Бот ищет билеты по базам авиакомпаний, лоукостеров и чартерных рейсов, а также по выдаче агентств OneTwoTrip, Tickets.ru, Ozon Travel, Kupibilet, Kiwi и других, рассказали в «Тинькофф». Найденный билет будет стоить столько же, сколько и на сайте агентства или авиаперевозчика, уточнили в компании.

Пользователь может создать подписку по выбранным параметрам. Для этого бот перейдёт на страницу «Тинькофф Путешествий», где можно выбрать страну и город, указать желаемую цену или верхний лимит, выбрать дату и продолжительность поездки, перелёт с багажом или без, дни недели для перелета, отметить количество пересадок или выбрать прямой рейс.

Затем бот пришлёт сообщение, когда найдёт подходящие билеты. Кроме того, он отслеживает и сообщает об изменении цены.

В чате можно настроить время для получения уведомлений, например, только с 7:00 до 23:00.

Сервис также предлагает авторизоваться по номеру телефона, чтобы в будущем управлять ботом и в других мессенджерах и каналах. Кроме того, в следующей версии бота появится функция автоматической покупки билета, соответствующего запросу, обещают в компании.

Похожий чат-бот в Slack есть у сервиса Aviasales. Он ищет наиболее выгодные предложения и присылает их в канал, заданный пользователем.

#новость #боты #тинькофф

Лиана Липанова
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Ну это прям вообще жесть, если честно. Я не то, чтобы удивлён. Все таки Россия. Но тем не менее. Компания клевая, с крайне приятными магазинами и персоналом.
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>зона .com это очень круто, так как означает company Ох уж эти школьники. Ващет .com это Commercial. Захочешь ещё что-нибудь узнать, обращайся ко мне в фейсбук ))
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