Пользователь может создать подписку по выбранным параметрам, а бот пришлёт соответствующий запросу билет или будет отслеживать цены на него.

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Сервис «Тинькофф Путешествия» запустил чат-бота в Telegram для поиска авиабилетов, сообщил vc.ru представитель компании.

Бот ищет билеты по базам авиакомпаний, лоукостеров и чартерных рейсов, а также по выдаче агентств OneTwoTrip, Tickets.ru, Ozon Travel, Kupibilet, Kiwi и других, рассказали в «Тинькофф». Найденный билет будет стоить столько же, сколько и на сайте агентства или авиаперевозчика, уточнили в компании.

Пользователь может создать подписку по выбранным параметрам. Для этого бот перейдёт на страницу «Тинькофф Путешествий», где можно выбрать страну и город, указать желаемую цену или верхний лимит, выбрать дату и продолжительность поездки, перелёт с багажом или без, дни недели для перелета, отметить количество пересадок или выбрать прямой рейс.

Затем бот пришлёт сообщение, когда найдёт подходящие билеты. Кроме того, он отслеживает и сообщает об изменении цены.

В чате можно настроить время для получения уведомлений, например, только с 7:00 до 23:00.

Сервис также предлагает авторизоваться по номеру телефона, чтобы в будущем управлять ботом и в других мессенджерах и каналах. Кроме того, в следующей версии бота появится функция автоматической покупки билета, соответствующего запросу, обещают в компании.