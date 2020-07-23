Apple на фоне конфликта из-за комиссий App Store заказала исследование о сборах в Google, Amazon, Twitch и других
Материал редакции
Не только Apple берёт комиссию в 30% с приложений в App Store — несколько примеров из отчёта.
Консалтинговая компания Analysis Group проанализировала для Apple размер комиссий крупных магазинов и маркетплейсов. Исследование провели на фоне конфликта с разработчиками приложений: они считают, что комиссия до 30% за размещение в Apple Store слишком высокая.
Магазины приложений
Магазины видеоигр
Контент-платформы
Маркетплейсы: ритейл, путешествия, поездки, билеты на мероприятия, доставка еды, сервисы для фриланса
Сергей Дилонг
Да, но с одной поправкой, Apple душит попытки привлечь пользователей совершить покупку/подписку в обход In-App а также является монополистом на платформе с их App Store