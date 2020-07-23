Не только Apple берёт комиссию в 30% с приложений в App Store — несколько примеров из отчёта.

Консалтинговая компания Analysis Group проанализировала для Apple размер комиссий крупных магазинов и маркетплейсов. Исследование провели на фоне конфликта с разработчиками приложений: они считают, что комиссия до 30% за размещение в Apple Store слишком высокая.

Магазины приложений

Магазины видеоигр

* Ставку комиссий компания не разглашает, данные из сторонних источников

Контент-платформы

* Ставку комиссий компания не разглашает, данные из сторонних источников

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