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Сервисы
Татьяна Боброва
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МТС добавила облачные игровые сервисы Loudplay, Playkey и другие на одну платформу с бонусами за подписки Материал редакции

Компания развивает направление на фоне интереса россиян к играм и сотрудничестве с игровыми сервисами других операторов.

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МТС запустила маркетплейс с облачными игровыми сервисами Loudplay, Playkey, Drova и GFN.ru, рассказали vc.ru в компании. Облачный гейминг позволяет запускать «тяжёлые» игры на слабых компьютерах, а также смартфонах и планшетах.

Сервисы работают на компьютерах с Windows 7 или выше и на macOS. Для запуска пользователю нужно купить подписку на выбранный сервис, установить клиент и добавить коллекцию игр. Оплатить подписку можно на маркетплейсе и в приложении «Мой МТС».

При запуске сервисов на маркетплейсе пользователи получат бонусы, говорят в компании: например, для игроков через GFN.ru — кэшбек в 99 рублей в месяц, а для Loudplay — бонусные часы.

Запуск маркетплейса — закономерный шаг в реализации стратегии МТС по развитию гейминга после запуска платформы для стриминга игр WASD.TV и покупки киберспортивного клуба Gambit Esports, отметил директор департамента продуктов и партнёрств МТС Максим Лаптев.

Условия сотрудничества с сервисами и прогнозы по выручке с направления компания не раскрывает. «Для нас в первую очередь интересна не финансовая составляющая, а облачный гейминг, как новый сегмент на растущем игровом рынке. Мы верим, что в перспективе сможем занять эту нишу как партнер мировых компаний, когда этот сегмент рынка технологически дозреет», — отметили в МТС.

МТС запустила пилотный проект с Loudplay, Playkey и Drova в мае 2020 года, писал «Коммерсантъ». В GFN.ru тогда говорили, что ведут переговоры с оператором, но не планирует участвовать в маркетплейсе.

О запуске совместного проекта с Loudplay в начале 2020 года сообщал «Мегафон», у Tele2 есть проект с GFN.ru. C этим же сервисом сотрудничает «Билайн».

#новость #мтс #игры

Татьяна Боброва
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