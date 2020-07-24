«Плюс» на одного будет стоить 199 рублей в месяц, а «Плюс Мульти» на семью — 299 рублей. Для текущих пользователей стоимость не изменится ещё год.

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«Яндекс.Плюс» с августа 2020 года изменит систему подписок: оставит только подписку «Плюс» для одного человека и «Плюс Мульти» — для семьи до четырёх человек. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Пользователям обеих подписок будут доступны подписной каталог онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD» и кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса». Например, поездка на «Такси» по тарифу «Комфорт» за 350 рублей принесёт 35 баллов.

Баллами можно будет полностью или частично оплачивать поездки на «Такси» и «Драйве», а также билеты в кино или театр на «Афише». Позже баллы можно будет зарабатывать и тратить в «Еде», «Лавке», «Беру» и других сервисах, отметили в компании.

Для новых пользователей «Плюс» будет стоить 199 рублей в месяц, а «Плюс Мульти» — 299 рублей в месяц. Стоимость для текущих подписчиков останется прежней до августа 2021 года и составит 169 и 269 рублей соответственно.