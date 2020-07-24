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Сервисы
Татьяна Боброва
3865

«Яндекс» оставит только две подписки на «Плюс» — но обе с доступом к «Кинопоиск HD» и кэшбеком на сервисы компании Материал редакции

«Плюс» на одного будет стоить 199 рублей в месяц, а «Плюс Мульти» на семью — 299 рублей. Для текущих пользователей стоимость не изменится ещё год.

65 комментариев
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«Яндекс.Плюс» с августа 2020 года изменит систему подписок: оставит только подписку «Плюс» для одного человека и «Плюс Мульти» — для семьи до четырёх человек. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Пользователям обеих подписок будут доступны подписной каталог онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD» и кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса». Например, поездка на «Такси» по тарифу «Комфорт» за 350 рублей принесёт 35 баллов.

Баллами можно будет полностью или частично оплачивать поездки на «Такси» и «Драйве», а также билеты в кино или театр на «Афише». Позже баллы можно будет зарабатывать и тратить в «Еде», «Лавке», «Беру» и других сервисах, отметили в компании.

Для новых пользователей «Плюс» будет стоить 199 рублей в месяц, а «Плюс Мульти» — 299 рублей в месяц. Стоимость для текущих подписчиков останется прежней до августа 2021 года и составит 169 и 269 рублей соответственно.

Сейчас у «Яндекса» три основные вида подписки: «Плюс», «Семейный Плюс» и «Кинопоиск HD». Пользователи с подпиской «Кинопоиск HD» получат «Плюс Мульти» и смогут подключить к нему ещё трёх человек. Акции и спецпредложения в «Плюсе» останутся, добавили в компании.

#новость #яндекс #плюс

Татьяна Боброва
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65 комментариев
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Shepard

22

Ладно, как раз хотел отказаться от плюса в пользу спотифая.

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Mike Prokopenko

Shepard
6

алгоритм яндекс музыки так себе, спотифай в 1000 раз лучше его

Ответить

Светослав Димитров

Mike
12
Ответить

Сергей Милосердов

Mike
3

A/B тест проводили?)

Ответить

Dima

Сергей
4

Спотифай за два дня собрал лучше, чем яндекс за год =/
Два персональных плейлиста каждый день, оказались значительно интереснее, чем плейлист дня у яндекса, где одни и те же песни в разном порядке могут висеть месяцами. 

Ответить

Константин Суворов

Dima
3

Жиза. Я специально последние несколько дней стал усиленнее юзать Яндекс.Музыку, чтобы разобраться в прямом сравнении с рекомендациями.

У меня есть ощущение, что алгоритмы формирования там работают по разному. В плейлист дня все чаще попадают треки, которые мне не интересы. При этом на вкладке "Радио" где на лету подбираются треки под меня - рекомендательная система справляется значительно лучше. Справедливости ради, такой вот кнопочки не хватает в Spotify. Но споти не лажает с плейлистами. Прям хорошо идёт.

Ответить

Артур

Shepard
8

Ок, но Кинопоиск HD реально хорош – для меня это огромный плюс в этой подписке.

Ответить

Никита Алфимов

Артур
4

Ещё бы его в ps4 впилили. А то когда выбор из амедиатеки, нетфликса и окко, понимаю, что лучше был бы кинопоиск. Но приходится просто в брузере смотреть

Ответить

Даша Старкова

Никита
0

Приложение на PS4 уже запланировано!

Ответить

Евгений Круглов

Даша
3

Запланировано должно быть приложение на PS5

Ответить

Mansur Gaynetdinov

Никита
1

А у вас ps4 от браузера не задыхается? Как-то у меня очень уж плохо он работает, учитывая производительность ps4

Ответить

Никита Алфимов

Mansur
0

Вообще то да, есть ощущение что там дерьмовейший браузер(так и есть), и в большинстве своём когда выходишь в главное меню, подлагивает система прям пиздец.

Ответить

Сергей Милосердов

Артур
3

Согласен, за 2 сотки Плюс и КиноПоиск будет неплохо, но также согласен с первым оратором, что выкатывать новости о своеобразном будущем повышении цен - такое себе. Кому нужна будет только музыка с еще большей вероятностью перейдут на Spotify.

Ответить

Роман Лебедев

15

То есть скидку на таксу заменят кэшбэком? Мде

Ответить

Nikolay Safronov

Роман
–4

А что по факту меняется? Ну будешь скидку себе делать не с первой поездки, а со второй.

Ответить

Алексей Клыков

Nikolay
10

Со второй поездки применишь скидку, а новая не начислится? Или если начислится, то ее придётся тратить уже на третьей поездке? Бонусная система вместо скидок всегда выгоднее компаниям и невыгоднее клиентам.

Ответить

Nikolay Safronov

Алексей
0

Я то откуда знаю?) В любом случае есть Combo со скидкой на Ситимобил.

Ответить

Алексей Клыков

Nikolay
0

ответ на
Ну будешь скидку себе делать не с первой поездки, а со второй.

Ответить

Ilgar Dadashov

Nikolay
0

Ждал я 12 минут, пока ситимобил найдёт мне машину, в итоге уехал на Яндексе за 30 секунд

Ответить

Роман Лебедев

Nikolay
3

Получать скидку за счёт собственных средств, тоже самое что платить просто меньше по факту? Ничего по факту не меняется, ага)

Ответить

Роман Лебедев

Роман
1

Теперь точно

Ответить

Крейг

Роман
0

Там про это вроде не написано, тоже интересно.

Ответить

Jevgeni Vakker

7

Камушек в пользу миграции на другие сервисы.🙉

Ответить

Костя Жажиев

3

Конкуренция делает своё дело
Да и вообще сейчас глупо платить за сервисы , когда идёт борьба за клиентов , пусть они упрашивают пользоваться именно их сервисами, отдавать предпочтением например Яндекс музыке, а не вк или эпл Мьюзик и прочее.
Считаю пока идёт дележка рынка ,можно и попрыгать по сервисам , везде итак дают бесплатные периоды по 1-2 месяца, да и никто не запрещает тупо завести новую почту и создать аккаунт повторно в понравившемся сервисе! А как вы считаете ?

Ответить

Григорий Громов

Костя
6

Нет смысла. Нерелевантные рекомендации в музыке будут. За месяц как раз только научится и вкусы твои узнает

Ответить

Даниил В

Костя
3

А смысл повторно регать аккаунт, если все преимущества теряются? Ради экономии 200 рублей в месяц?

Ответить

Andrew Stepanov

Даниил
0

Ну не скажи, 100 старушек - уже рубль)

Ответить

Сергей Милосердов

Даниил
–1

Вы не представляете, сколько таких новорегов)

Ответить

Михаил Бобков

3

Спотифай в спину надышал прилично)

Ответить

Святослав Пашко

3

У яндекса пока еще можно оформить подписку за 82.5 рублей в месяц.  При оплате за весь год. 

https://music.yandex.ru/pay?campaign=marketing990   

Ответить

Азат Салихов

2

Вчера отписался и ушёл в споти.

Ответить

Александр Ре

Азат
1

Меня тоже спас споти. Яндекс все никак не может решить вопрос с привязкой аккаунта и корректному проведению платежей. 

Ответить

Andrew Stepanov

2

Похоже, что пытаются компенсировать отток в Spotify поднятием стоимости подписки.

Ответить

Nikolay Safronov

Andrew
0

Да не, такие решения так быстро не принимаются. А то оставшиеся уйдут к Mail.ru

Ответить

Артём Палённый

1

Вовремя отписался в пользу Spotify :)

Ответить

Константин Суворов

1

Не совсем понятно, останется ли подписка на год. Если мне не изменяет память, на год можно было оформить со скидкой. У Combo такого нет.

Плохо, если взяли пример с них и оставят только помесячную.

Честно говоря, я с каждым месяцем все больше перестаю понимать смысл подписки "Плюс". Сейчас нужно улучшать условия, а не ухудшать, чтобы хотя бы действующую аудиторию сохранить. О новых то уже речи почти не идет.

Тинькофф профиты от кобрендинговой карты урезал, Альфа-Банк пока держит, но я почему-то уверен, что это вопрос времени, когда тоже все закончится. Но даже с учётом кэшбеков - выходит дороже конкурентов из Ситимобил и Деливери Клаб без всякой карты. У Combo от mail как выяснилось ещё и скидки суммируются в том же Delivery Club.

Яндекс.Музыка как сервис толком не обновляется, все такая же кривенькая браузерная версия. Такое чувство, что работают там только чуваки формирующие подкасты и продвигающие из всех щелей российские лейблы. А сам сервис то когда обновляться начнет?

Но у Яндекса всегда так - сначала большие амбиции, обновления, все в работе, крутые предложения. А потом в стагнацию на несколько лет. Циклами живёт, прям как экономика. :)

Spotify конечно отжирет долю, к бабке не ходи. Ведь постепенно все идёт к тому, что только музыка и нужна, в остальном подписка по математике не бьётся. Ибо у конкурентов и без неё и всяких баллов выходит дешевле со схожим качеством и уровнем.

Ответить

Sergey Melnikov

Константин
1

Возможность оформить подписку на Плюс на год сохранится. Более того, ее стоимость не поменяется, она станет еще выгодней :)

Ответить

Григорий Громов

1

Брал станцию по подписке из-за наличия Кинопоиска. Теперь интересно, как её цена поменяется. А так, не вижу резона оставаться с подпиской Яндекса

Ответить

Илья Пономарев

Григорий
1

Она и так уже увеличилась на 1000₽ с момента запуска в 2018

Ответить

Григорий Громов

Илья
1

Я про подписку. Я брал за ₽499 в месяц. За эти деньги получаешь и Я.Плюс и Кинопоиск и саму станцию большую. Подписка, вроде, на 3 года рассчитана. Судя по новости, цена и здесь может вырасти

Ответить

Ilgar Dadashov

Григорий
0

Все останется так же как и было, они подписку не трогают. Меня больше бесит, что нельзя подписку оплатить сразу, а приходится по 369₽ платить

Ответить

Григорий Громов

Ilgar
0

Да, меня это тоже напрягает. Два раза у них спрашивал, не хотят. Плюс смущает то, что библиотека интересных мне фильмов на Кинопоиске пополняется медленней, чем я их смотрю. Даже мысль была просто забанить карту и перестать платить и купить станцию 2.0, когда/если она выйдет

Ответить

Sergey Melnikov

Григорий
1

Стоимость подписки, которую вы оплачиваете вместе со станцией, не изменится

Ответить

Ездок На Бочках

1

Они уже третий раз меняют интерфейс Яндекс Плюса, чтобы никто не мог найти как отписаться. Скиньте путь как отписаться. 

Ответить

Илья Посаженников

Ездок
0

В Яндекс.Паспорте можно.

Ответить

Даша Старкова

Ездок
0

Нативную подписку можно отключить в Яндекс.Паспорте: https://passport.yandex.ru/profile/subscriptions
А если подключали через магазин приложений, то отключать нужно также в магазине.

Ответить

Anton Golubchik

1

Я не понял, а музыку уберут? и зачем только я ее вперед оплачивал, радовался подписке со станцией( мда. видимо придется на спотифай переходить, а станцию как блютус колонку слушать. 

Ответить

Никита Горбань

1

Давно пора, а то сейчас ногу и мозг сломаешь, пока поймёшь, что кинопоиск не входит в плюс.

Ответить

Mr Gold

0

Что все про музыку, мне интереснее - то есть скидок на Такси и на Драйв больше не будет??

Ответить

Mr Gold

Mr
1

У меня первая же поездка в месяце на Комфорте отбивала всю стоимость подписки

Ответить

Даша Старкова

Mr
0

Скидка заменится кэшбеком.

Ответить

RomanV

0

У меня плюс за 99 рублей.. Какой теперь тариф будет

Ответить

Anatoly Yudov

0

Останется ли выгода с доставкой на beru.ru?

Ответить

Nikolay Safronov

Anatoly
0

Так она и без Плюса бесплатная. Плюс дает только 4 скидки по 200-300р на всякую ерунду.

Ответить

Anatoly Yudov

Nikolay
0

Нет, даже по Москве самовывозом она по дефолту не бесплатная. Но там разные факторы есть, от суммы заказа зависит, сейчас ещё ввели какие-то беру-бонусы, а одно время просто сам факт подписки на Плюс делал доставку бесплатной.

Ответить

Nikolay Safronov

Anatoly
0

Не знаю, у меня что с подпиской, что без подписки Беру уже полгода-год каждый месяц даёт 3 бесплатные доставки курьером по Москве.

Ответить

Марат Курбанов

Nikolay
0

Мне нападало купонов, в итоге взял соковыжималку со скидкой 1400р, аж 7 купонов ушло

Ответить

Евгений Разманов

0

А я на днях как раз временно отключил подписку, чтобы возобновить её с первого числа месяца (подгоняю все свои расходы под первое число)...

Ответить

Никита Алфимов

0

Мне кстати сегодня мегафон раз 6 звонил и пытался впарить combo от майла "бесплатно" , но при этом списав с меня деньги заранее. Хочу я того или нет.

Ответить

Akbar Radzhulov

0

Мало чего понял из новости,(75*4) рублей "семьей" платим в месяц за семейный плюс,да собственно и все
Как я понял,ничего же не поменяется?

Ответить

Sergey Melnikov

Akbar
0

В вашей подписке для каждого члена семьи станет доступно больше контента на КиноПоиске HD 

Ответить

Akbar Radzhulov

Sergey
0

Благодарю!

Ответить

Natalia Kulaeva

0

А Яндекс.Дикс? Место покупать там было дёшево... У нас в регионе Яндекс.Такси - единственное нормальное.. ещё и без скидки... А какой смысл менять все эти музыкальные сервисы, если одно и тоже в итоге везде... у меня давно Яндекс.Музыка - слушаешь то, что хочешь, песни запоминает, играет и без Интернета... И ок... Такси пробовала все, Облачные сервисы все, Музыку на ВК тоже...

Ответить

Юлия Бабикова

Natalia
0

Наталья, изменений в Яндекс.Диске не планируется.

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Олча Артна

0

Пока Кинопоиск и Такси дают скидку - Плюс семейный себя окупает.

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