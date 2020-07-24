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«Плюс» на одного будет стоить 199 рублей в месяц, а «Плюс Мульти» на семью — 299 рублей. Для текущих пользователей стоимость не изменится ещё год.
«Яндекс.Плюс» с августа 2020 года изменит систему подписок: оставит только подписку «Плюс» для одного человека и «Плюс Мульти» — для семьи до четырёх человек. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Пользователям обеих подписок будут доступны подписной каталог онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD» и кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса». Например, поездка на «Такси» по тарифу «Комфорт» за 350 рублей принесёт 35 баллов.
Баллами можно будет полностью или частично оплачивать поездки на «Такси» и «Драйве», а также билеты в кино или театр на «Афише». Позже баллы можно будет зарабатывать и тратить в «Еде», «Лавке», «Беру» и других сервисах, отметили в компании.
Для новых пользователей «Плюс» будет стоить 199 рублей в месяц, а «Плюс Мульти» — 299 рублей в месяц. Стоимость для текущих подписчиков останется прежней до августа 2021 года и составит 169 и 269 рублей соответственно.
Сейчас у «Яндекса» три основные вида подписки: «Плюс», «Семейный Плюс» и «Кинопоиск HD». Пользователи с подпиской «Кинопоиск HD» получат «Плюс Мульти» и смогут подключить к нему ещё трёх человек. Акции и спецпредложения в «Плюсе» останутся, добавили в компании.
Ладно, как раз хотел отказаться от плюса в пользу спотифая.
алгоритм яндекс музыки так себе, спотифай в 1000 раз лучше его
A/B тест проводили?)
Жиза. Я специально последние несколько дней стал усиленнее юзать Яндекс.Музыку, чтобы разобраться в прямом сравнении с рекомендациями.
У меня есть ощущение, что алгоритмы формирования там работают по разному. В плейлист дня все чаще попадают треки, которые мне не интересы. При этом на вкладке "Радио" где на лету подбираются треки под меня - рекомендательная система справляется значительно лучше. Справедливости ради, такой вот кнопочки не хватает в Spotify. Но споти не лажает с плейлистами. Прям хорошо идёт.
Ещё бы его в ps4 впилили. А то когда выбор из амедиатеки, нетфликса и окко, понимаю, что лучше был бы кинопоиск. Но приходится просто в брузере смотреть
Приложение на PS4 уже запланировано!
А у вас ps4 от браузера не задыхается? Как-то у меня очень уж плохо он работает, учитывая производительность ps4
Вообще то да, есть ощущение что там дерьмовейший браузер(так и есть), и в большинстве своём когда выходишь в главное меню, подлагивает система прям пиздец.
Согласен, за 2 сотки Плюс и КиноПоиск будет неплохо, но также согласен с первым оратором, что выкатывать новости о своеобразном будущем повышении цен - такое себе. Кому нужна будет только музыка с еще большей вероятностью перейдут на Spotify.
То есть скидку на таксу заменят кэшбэком? Мде
А что по факту меняется? Ну будешь скидку себе делать не с первой поездки, а со второй.
Со второй поездки применишь скидку, а новая не начислится? Или если начислится, то ее придётся тратить уже на третьей поездке? Бонусная система вместо скидок всегда выгоднее компаниям и невыгоднее клиентам.
Я то откуда знаю?) В любом случае есть Combo со скидкой на Ситимобил.
ответ на
Ну будешь скидку себе делать не с первой поездки, а со второй.
Ждал я 12 минут, пока ситимобил найдёт мне машину, в итоге уехал на Яндексе за 30 секунд
Получать скидку за счёт собственных средств, тоже самое что платить просто меньше по факту? Ничего по факту не меняется, ага)
Конкуренция делает своё дело
Да и вообще сейчас глупо платить за сервисы , когда идёт борьба за клиентов , пусть они упрашивают пользоваться именно их сервисами, отдавать предпочтением например Яндекс музыке, а не вк или эпл Мьюзик и прочее.
Считаю пока идёт дележка рынка ,можно и попрыгать по сервисам , везде итак дают бесплатные периоды по 1-2 месяца, да и никто не запрещает тупо завести новую почту и создать аккаунт повторно в понравившемся сервисе! А как вы считаете ?
Нет смысла. Нерелевантные рекомендации в музыке будут. За месяц как раз только научится и вкусы твои узнает
У яндекса пока еще можно оформить подписку за 82.5 рублей в месяц. При оплате за весь год.
Вчера отписался и ушёл в споти.
Меня тоже спас споти. Яндекс все никак не может решить вопрос с привязкой аккаунта и корректному проведению платежей.
Похоже, что пытаются компенсировать отток в Spotify поднятием стоимости подписки.
Да не, такие решения так быстро не принимаются. А то оставшиеся уйдут к Mail.ru
Не совсем понятно, останется ли подписка на год. Если мне не изменяет память, на год можно было оформить со скидкой. У Combo такого нет.
Плохо, если взяли пример с них и оставят только помесячную.
Честно говоря, я с каждым месяцем все больше перестаю понимать смысл подписки "Плюс". Сейчас нужно улучшать условия, а не ухудшать, чтобы хотя бы действующую аудиторию сохранить. О новых то уже речи почти не идет.
Тинькофф профиты от кобрендинговой карты урезал, Альфа-Банк пока держит, но я почему-то уверен, что это вопрос времени, когда тоже все закончится. Но даже с учётом кэшбеков - выходит дороже конкурентов из Ситимобил и Деливери Клаб без всякой карты. У Combo от mail как выяснилось ещё и скидки суммируются в том же Delivery Club.
Яндекс.Музыка как сервис толком не обновляется, все такая же кривенькая браузерная версия. Такое чувство, что работают там только чуваки формирующие подкасты и продвигающие из всех щелей российские лейблы. А сам сервис то когда обновляться начнет?
Но у Яндекса всегда так - сначала большие амбиции, обновления, все в работе, крутые предложения. А потом в стагнацию на несколько лет. Циклами живёт, прям как экономика. :)
Spotify конечно отжирет долю, к бабке не ходи. Ведь постепенно все идёт к тому, что только музыка и нужна, в остальном подписка по математике не бьётся. Ибо у конкурентов и без неё и всяких баллов выходит дешевле со схожим качеством и уровнем.
Возможность оформить подписку на Плюс на год сохранится. Более того, ее стоимость не поменяется, она станет еще выгодней :)
Брал станцию по подписке из-за наличия Кинопоиска. Теперь интересно, как её цена поменяется. А так, не вижу резона оставаться с подпиской Яндекса
Она и так уже увеличилась на 1000₽ с момента запуска в 2018
Я про подписку. Я брал за ₽499 в месяц. За эти деньги получаешь и Я.Плюс и Кинопоиск и саму станцию большую. Подписка, вроде, на 3 года рассчитана. Судя по новости, цена и здесь может вырасти
Все останется так же как и было, они подписку не трогают. Меня больше бесит, что нельзя подписку оплатить сразу, а приходится по 369₽ платить
Да, меня это тоже напрягает. Два раза у них спрашивал, не хотят. Плюс смущает то, что библиотека интересных мне фильмов на Кинопоиске пополняется медленней, чем я их смотрю. Даже мысль была просто забанить карту и перестать платить и купить станцию 2.0, когда/если она выйдет
Стоимость подписки, которую вы оплачиваете вместе со станцией, не изменится
Они уже третий раз меняют интерфейс Яндекс Плюса, чтобы никто не мог найти как отписаться. Скиньте путь как отписаться.
Нативную подписку можно отключить в Яндекс.Паспорте: https://passport.yandex.ru/profile/subscriptions
А если подключали через магазин приложений, то отключать нужно также в магазине.
Я не понял, а музыку уберут? и зачем только я ее вперед оплачивал, радовался подписке со станцией( мда. видимо придется на спотифай переходить, а станцию как блютус колонку слушать.
Давно пора, а то сейчас ногу и мозг сломаешь, пока поймёшь, что кинопоиск не входит в плюс.
Что все про музыку, мне интереснее - то есть скидок на Такси и на Драйв больше не будет??
Останется ли выгода с доставкой на beru.ru?
Так она и без Плюса бесплатная. Плюс дает только 4 скидки по 200-300р на всякую ерунду.
Нет, даже по Москве самовывозом она по дефолту не бесплатная. Но там разные факторы есть, от суммы заказа зависит, сейчас ещё ввели какие-то беру-бонусы, а одно время просто сам факт подписки на Плюс делал доставку бесплатной.
Не знаю, у меня что с подпиской, что без подписки Беру уже полгода-год каждый месяц даёт 3 бесплатные доставки курьером по Москве.
Мне нападало купонов, в итоге взял соковыжималку со скидкой 1400р, аж 7 купонов ушло
А я на днях как раз временно отключил подписку, чтобы возобновить её с первого числа месяца (подгоняю все свои расходы под первое число)...
Мне кстати сегодня мегафон раз 6 звонил и пытался впарить combo от майла "бесплатно" , но при этом списав с меня деньги заранее. Хочу я того или нет.
Мало чего понял из новости,(75*4) рублей "семьей" платим в месяц за семейный плюс,да собственно и все
Как я понял,ничего же не поменяется?
В вашей подписке для каждого члена семьи станет доступно больше контента на КиноПоиске HD
А Яндекс.Дикс? Место покупать там было дёшево... У нас в регионе Яндекс.Такси - единственное нормальное.. ещё и без скидки... А какой смысл менять все эти музыкальные сервисы, если одно и тоже в итоге везде... у меня давно Яндекс.Музыка - слушаешь то, что хочешь, песни запоминает, играет и без Интернета... И ок... Такси пробовала все, Облачные сервисы все, Музыку на ВК тоже...
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