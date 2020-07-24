Компанию обвинили в том, что A2I и Echo Show созданы на базе технологий нескольких стартапов, которые показывали Amazon свои разработки.

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Офис Amazon Mike Kane — Bloomberg Via Getty Images

Более 20 предпринимателей обвинили Amazon в воровстве технологий. Они говорят, что компания под предлогом переговоров об инвестициях выясняла, как работает технология стартапа, а потом отказывалась от вложений и спустя какое-то время выпускала собственный продукт с аналогичной технологией.

Либо действительно вкладывала средства в компанию и, получив доступ к технологиям, создавала сервис, с которым стартап не мог конкурировать из-за размера Amazon. В некоторых случаях запуск продукта Amazon разрушал бизнес, в который она инвестировала, пишет The Wall Street Journal

Amazon отрицает обвинения и предлагает стартапам обращаться в суд. Но у начинающих компаний нет на это денег. Коротко об истории конфликтов Amazon со стартапами DefinedCrowd, Nucleus, LivingSocial, Vocalife, Ubi, Novel Effect и Vivint Smart Home.

Amazon использовала технологию ИИ компании DefinedCrowd

В 2016 году Amazon инвестировала в португальский стартап DefinedCrowd и получила доступ к конфиденциальной информации компании.

Четыре года спустя она запустила продукт A2I на базе искусственного интеллекта. Функциональность A2I полностью совпадает с решением DefinedCrowd, которое помогает собирать и маркировать данные, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на основателя и генерального директора DefinedCrowd Даниэлу Брагу.

Узнав о запуске A2I, Брага ограничила доступ фонда Amazon к данным своей компании и уменьшила его долю за счёт привлечения дополнительных инвестиций.

Брага — одна из более 20 предпринимателей, инвесторов и консультантов по сделкам, которые обвинили Amazon в копировании чужих решений.

Партнёр венчурной фирмы Bessemer Venture Partners Джереми Левайн сравнил Amazon с волком в овечьей шкуре и назвал методы их работы макиавеллистскими (основной принцип — цель оправдывает средства — vc.ru).

Видеочат Nucleus превратился в Amazon Echo Show

В 2016 году группа инвесторов во главе с фондом Alexa Fund, принадлежащим Amazon, купила долю в небольшой компании Nucleus. Стартап сделал устройство видеосвязи, интегрированное с голосовым помощником Alexa.

Часть соинвесторов рассказала The Wall Street Journal об особых оговорках о сотрудничестве с Nucleus. Другая часть, наоборот, заявила: Amazon заверила их и руководство Nucleus, что не работает над конкурирующим продуктом.

После заключения сделки фонд Alexa получил доступ к финансовым документам Nucleus, стратегическим планам и другой частной информации. Восемь месяцев спустя Amazon анонсировала Echo Show — устройство для видеочата с поддержкой Alexa, функциональность которого повторяет Nucleus.

Основатели Nucleus и соинвесторы были в ярости. Один из основателей пострадавшей компании пожаловался, что не может конкурировать с Amazon. До этой сделки устройство Nucleus продавалось в крупных розничных сетях. После выпуска Echo Show продажи Nucleus резко сократились, и ритейлеры перестали размещать продукт.

Nucleus пригрозила Amazon судом, но компания заплатила стартапу $5 млн, и стороны согласились больше не обсуждать этот вопрос.

Создатели Nucleus решили адаптировать продукт для рынка здравоохранения и пытаются завоевать популярность.

Amazon вложилась в купонатор LivingSocial и переманила их клиентов

В 2010 году Amazon инвестировала в сайт-купонатор LivingSocial, получив 30% акций и место в совете директоров. После сделки Amazon начала запрашивать список клиентов, продавцов, данные о продажах.

От клиентов руководство LivingSocial узнало, что Amazon напрямую связывалась с ними и предлагала более выгодные условия. Кроме того, Amazon начала переманивать сотрудников LivingSocial в штат.

В 2016 году LivingSocial вместе с долей Amazon купил сервис-купонатор Groupon.

Технологию распознавания речи Vocalife использовали в Amazon Echo

В 2011 году Amazon встретилась с изобретателем технологии распознавания речи Vocalife, узнав, что он получил приз на выставке потребительской электроники.

Изобретатель полагал, что встреча предваряет лицензионную сделку или предложение о покупке стартапа. Он продемонстрировал микрофонную решётку, на которую подал две заявки на патенты, и прислал документацию, связанную с её изобретением и разработкой.

Но после встречи менеджеры Amazon перестали отвечать на письма изобретателя. Спустя несколько лет компания Vocalife заметила, что Amazon использовала её технологию в своём устройстве Echo.

Vocalife подала в суд на Amazon, утверждая, что та без разрешения использует запатентованные технологии. Рассмотрение дела назначено на сентябрь 2020 года.

Она [Amazon] находит технологии, которые считает чрезвычайно ценными, уговаривает основателей стартапов встретиться и рассказать о своей технологии, а затем прекращает все коммуникации. Годы спустя, о чудо, технология появляется в устройстве Amazon. Альфред Фабрикант адвокат Vocalife

Технологии голосового помощника Ubi появились в Amazon Echo

Разработчик Леор Греблер разработал голосовой помощик под названием Ubi и в конце 2012 года вёл переговоры с Amazon, надеясь, что компания захочет купить сервис или лицензировать технологию.

Обе стороны подписали соглашение о неразглашении информации, полученной в ходе обсуждений.

В начале 2013 года команда Amazon, включая двух человек, которые впоследствии участвовали в разработке динамиков Echo, приехала к разработчику Ubi для демонстрации устройства. Перед встречей представитель Amazon позвонил и сказал Греблеру, что расторгает соглашение о неразглашении. Разработчик счёл, что после этого компания купит Ubi.

Соучредители Ubi: Махьяр Фотоохи, Амин Абдоссалами и Леор Греблер Andrew Francis Wallace

Греблер признался The Wall Street Journal, что предоставил Amazon большое количество конфиденциальной информации в ходе совещаний. «Они видели всё, что мы хотели сделать с этим устройством. Это практически дорожная карта продукта», — рассказал он.

После встречи представители Amazon почти перестали контактировать с создателем Ubi. А в ноябре 2014 года он увидел статью, анонсирующую запуск устройства Echo от Amazon. «Умная» колонка Echo вышла 23 июня 2015 года.

Греблер хотел подать в суд, но не нашёл достаточную сумму для оплаты услуг адвокатов. Его компания прогорела, пришлось сократить большую часть сотрудников. Через полгода Ubi прекратила выпуск своего продукта и попыталась стать поставщиком голосовых услуг.

Представитель Amazon ответил, что работа над устройством Echo уже шла в 2012 году, до встречи с Греблером, и якобы разработчика предупредили о том, что создают конкурирующий продукт.

Novel Effect отказался показать Amazon свою технологию

Novel Effect — сервис, дополняющий чтение вслух звуковыми эффектами.

Мэтью Хаммерсли, соучредитель компании Novel Effect, принял инвестиции фонда Alexa в 2017 году, несмотря на то, что знал о ситуации с Nucleus.

Хаммерсли встретился с несколькими руководителями Amazon, участвуя в инкубационной программе Alexa для начинающих стартапов.

Он отказался от соглашения с Amazon, которая просила показать, как работает технология Novel Effect.

Amazon просила у Vivint Smart Home раскрыть данные о клиентах

Производитель «умных» дверных звонков, замков и других домашних устройств Vivint Smart Home был одним из первых, кто интегрировал свои устройства с Amazon Echo.

В 2017 году Amazon выпустила обновление своих динамиков Echo и предупредила Vivint, что позволит компании оставаться на Echo только в том случае, если та предоставит доступ к своим данным. Речь шла об информации со всех устройств Vivint в домах клиентов.

Компания отказалась передавать эти данные, но сохранила интеграцию с Echo.

Представитель Amazon в разговоре с WSJ отрицал запросы конфиденциальной информации.

Что отвечает Amazon

Бывшие сотрудники Amazon заявляют, что компания настолько ориентирована на рост и её инновационные возможности настолько обширны, что она не может удержаться от разработок новых технологий, даже если они конкурируют со стартапами, в которые компания инвестировала.

В течение 26 лет мы были пионерами во многих технологиях. Немногие компании могут конкурировать с Amazon по уровню инноваций. К сожалению, всегда найдутся эгоистичные люди, которые жалуются, а не строят. Любые законные споры о праве на интеллектуальную собственность справедливо разрешаются в судах. Дрю Херденер представитель Amazon

В феврале Федеральная торговая комиссия США (FTC) обязала пять крупных технологических компаний, включая Amazon, предоставить подробный отчёт об инвестициях и приобретениях с 2010 по 2019 год. Комиссия определит, проводились ли антиконкурентные сделки. На запрос The Wall Street Journal ведомство не ответило.

21 июля 2020 года издание Bloomberg заметило, что Amazon рассказывает о поддержке малого бизнеса. Издание считает, что эта тактика может смягчить критику злоупотребления рыночной властью перед выступлением исполнительного директора Amazon Джеффа Безоса в Конгрессе.