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Альберт Хабибрахимов
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The Information: Google следит за использованием приложений на Android для разработки конкурирующих сервисов Материал редакции

Например, за активностью использования TikTok для запуска похожего сервиса от YouTube.

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Команда сотрудников Google может следить за использованием на Android приложений сторонних разработчиков. Об этом пишет The Information со ссылкой на внутренние документы и источники, близкие к компании.

По словам собеседников издания, у Google есть программа, известная как Android Lockbox: с её помощью сотрудники могут собирать данные о статистике приложений — как часто пользователи их запускают и сколько времени проводят. При этом Lockbox собирает анонимные данные и не идентифицирует пользователей по учётным записям.

Источники утверждают, что таким способом компания следила за конкурентами почтового сервиса Gmail и активностью использования приложений Facebook и Instagram. С помощью Lockbox команда YouTube анализировала взаимодействие пользователей с приложением TikTok при разработке конкурирующего сервиса Shorts, пишет издание.

The Information в то же время отмечает, что в некоторых случаях сотрудники Google должны запрашивать разрешение пользователей на просмотр данных, иногда эти запросы отклоняются.

Представитель Google в разговоре с The Verge признал, что у компании есть доступ к данным об использовании конкурирующих приложений. Однако он отметил, что программа общедоступная и другие разработчики тоже могут получить доступ к данным. Речь идёт о программе, запущенной в 2014 году, которая позволяет получить информацию через API.

С 2014 года Google и Android-разработчики могут получить доступ к базовым данным об использовании приложений, таким как частота открытия. Это помогает анализировать и улучать сервисы. Данные можно получить через Android App Usage Data API.

API не получает никакой информации о работы с приложением, а мы предупреждаем пользователей о сборе данных, они могут контролировать передачу сведений.

представитель Google

На вопрос об использовании собираемых данных для разработки конкурирующих приложении представитель Google не ответил.

The Verge отмечает, что материал The Information вышел на фоне антимонопольного расследования против Google в США, связанного с поисковым и рекламным бизнесом компании. 27 июля глава Google Сундар Пичаи должен был дать показания в Конгрессе, но слушания отложили, новую дату пока не объявили. Вместе с Пичаи на вопросы Конгресса должны ответить Тим Кук, Марк Цукерберг и Джефф Безос.

#новость #google #android

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Alex Barashkov

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Жалко, что эта информация Гуглу никак не помогает.

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