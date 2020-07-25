С 2014 года Google и Android-разработчики могут получить доступ к базовым данным об использовании приложений, таким как частота открытия. Это помогает анализировать и улучать сервисы. Данные можно получить через Android App Usage Data API.

API не получает никакой информации о работы с приложением, а мы предупреждаем пользователей о сборе данных, они могут контролировать передачу сведений.

