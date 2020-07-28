Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Необходимые операторам для массового запуска 5G частоты заняты Минобороны, поэтому возможности сети ограничены.
Роскомнадзор выдал оператору МТС лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.
Лицензия действует до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями 5G станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия. Оператор развернет частные сети связи для бизнеса в 2022 году. Объём инвестиций в проект и первые регионы запуска в компании не раскрывают.
Сейчас компания разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в промышленности, медицине, ритейле, логистике и так далее, рассказал представитель МТС.
По словам представителя оператора, МТС первой в России получила такую лицензию. «Неважно, кто был первым», — заявила РБК пресс-секретарь «Билайн» Анна Айбашева. По её словам, такую лицензию может получить любой оператор.
«Наличие таких лицензий у операторов не решает системных проблем с развитием сетей 5G в России. Сама лицензия не дает возможности предоставления коммерческих сервисов в сетях 5G без разработанных правил применения», — сказала Айбашева.
По её словам, оператор технически готов к запуску 5G, однако проблема в невозможности построения экономически эффективных сетей 5G без диапазона 3,4–3,8 ГГц. Минкомсвязь не может закрепить в документе этот частотный диапазон из-за позиции силовых ведомств, писал «Коммерсантъ».
Больше всего для быстрого и дешёвого развёртывания 5G подходят частоты 3,4-3,8 ГГц, говорили в марте 2019 года представители «Билайна», МТС и «Мегафона». Эти частоты отличаются хорошим покрытием и проникновением в помещения. Однако так называемый «золотой диапазон» занят спутниковой связью Минобороны и других силовых и гражданских ведомств.
5G также может работать в диапазонах 694–790 МГц, 4,4–5 ГГц и 24,25–27,5 ГГц. Минобороны предлагало операторам использовать диапазоны: 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц. В 2018 году их одобрила Госкомиссия по радиочастотам. Однако для 4,8-4,99 ГГц нет коммерческого оборудования, а 27,1-27,5 ГГц не подходят для массового использования, говорили источники «Ведомостей». Частоты 694–790 МГц частично заняты сетями LTE-Advanced.
«Частоты выше 6 ГГц предназначены для организации сверхвысокоскоростных каналов связи на небольших расстояниях от базовой станции за счет использования каналов с шириной спектра до 400 МГц, обеспечения сверхмалых задержек на радиоинтерфейсе NR. Частоты свыше 6 ГГц имеют неудовлетворительные характеристики распространения», — говорится в Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020, которую разработало Минкомсвязи.
Диапазон 24,25-24,65 ГГц, полученный МТС, отличается малым радиусом действия — около 200 метров. Чтобы обеспечить устойчивое покрытие связи пятого поколения в этих частотах, необходимо больше базовых станций. Радиус действия 3,4-3,8 ГГц исчисляется «тысячами метров», объяснил представитель МТС.
При этом частоты — не единственный вопрос для запуска 5G, говорил собеседник «Коммерсанта» в одном из операторов. «В силу различных бюрократических причин не решены вопросы по доступу операторов в жилые дома, к оптовому рынку электроэнергии, к площадкам для строительства объектов связи вдоль автотрасс и железных дорог и другие», — пояснял он.
короче как всегда, пока появится у нас 5G для простых смертных, цивилизованный мир уже будет сидеть на 6G 🤷♂️
всем привет
а кто-то может простым языком объяснить, почему постоянно такая проблема с частотами и минобороны? зачем им именно эти частоты и почему не подходят другие? ни вообще, почему эта хуйня происходит?
Цитата: Вся военная связь и частоты, зарезервированные за спецслужбами, засекречены, и точные диапазоны, используемые ими, составляют государственную тайну.
Ознакомьтесь со статьёй, хоть ресурс и богомерзкий, но разжёвано всё достаточно подробно. https://hi-tech.mail.ru/review/bystryj-internet-v-rossii-ne-poyavlyaetsya-iz-za-voennyh-oni-zabrali-pochti-polovinu-dostupnyh-chast/
Спасибо )
Познавательный материал
Сорри, исправил ссылку, откуда-то вылезли странные неожиданные артефакты.
Если говорить простым языком, то частотный диапазон в пределах города сильно ограничен. В какой-то момент его стандартизировали, и выделили полосы для гражданских и военных целей. Соответственно за полвека активного развития радиотехники, наклепали огромное количество устройств. Поэтому чтобы "подвинуть" военных из их "полос", надо сделать им технику в других "полосах". А так как эта отрасль очень забюрократизированна и инертна, то никто этим заниматься не хочет и врятли найдет управу на военных.
иными словами речь не об "угрозе национальной безопасности" и солдатах нато, а о том, что военная техника работает в том же частотном диапазоне и никто не будет ее менять, чтобы освободить эти частоты для гражданских нужд?
Забавно, что МТС. Теле2 громче всех о новом стандарте говорило пару лет назад. Тогда ещё на Тверской они организовали тестовую зону 5G.
Блоги компаний
Показать еще