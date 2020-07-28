Необходимые операторам для массового запуска 5G частоты заняты Минобороны, поэтому возможности сети ограничены.

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Роскомнадзор выдал оператору МТС лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.

Лицензия действует до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями 5G станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия. Оператор развернет частные сети связи для бизнеса в 2022 году. Объём инвестиций в проект и первые регионы запуска в компании не раскрывают.

Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве. Алексей Корня президент МТС

Сейчас компания разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в промышленности, медицине, ритейле, логистике и так далее, рассказал представитель МТС.

По словам представителя оператора, МТС первой в России получила такую лицензию. «Неважно, кто был первым», — заявила РБК пресс-секретарь «Билайн» Анна Айбашева. По её словам, такую лицензию может получить любой оператор.

«Наличие таких лицензий у операторов не решает системных проблем с развитием сетей 5G в России. Сама лицензия не дает возможности предоставления коммерческих сервисов в сетях 5G без разработанных правил применения», — сказала Айбашева.

По её словам, оператор технически готов к запуску 5G, однако проблема в невозможности построения экономически эффективных сетей 5G без диапазона 3,4–3,8 ГГц. Минкомсвязь не может закрепить в документе этот частотный диапазон из-за позиции силовых ведомств, писал «Коммерсантъ».

Какие диапазоны нужны для 5G и что сможет сделать МТС

Больше всего для быстрого и дешёвого развёртывания 5G подходят частоты 3,4-3,8 ГГц, говорили в марте 2019 года представители «Билайна», МТС и «Мегафона». Эти частоты отличаются хорошим покрытием и проникновением в помещения. Однако так называемый «золотой диапазон» занят спутниковой связью Минобороны и других силовых и гражданских ведомств.

5G также может работать в диапазонах 694–790 МГц, 4,4–5 ГГц и 24,25–27,5 ГГц. Минобороны предлагало операторам использовать диапазоны: 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц. В 2018 году их одобрила Госкомиссия по радиочастотам. Однако для 4,8-4,99 ГГц нет коммерческого оборудования, а 27,1-27,5 ГГц не подходят для массового использования, говорили источники «Ведомостей». Частоты 694–790 МГц частично заняты сетями LTE-Advanced.

«Частоты выше 6 ГГц предназначены для организации сверхвысокоскоростных каналов связи на небольших расстояниях от базовой станции за счет использования каналов с шириной спектра до 400 МГц, обеспечения сверхмалых задержек на радиоинтерфейсе NR. Частоты свыше 6 ГГц имеют неудовлетворительные характеристики распространения», — говорится в Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020, которую разработало Минкомсвязи.

Диапазон 24,25-24,65 ГГц, полученный МТС, отличается малым радиусом действия — около 200 метров. Чтобы обеспечить устойчивое покрытие связи пятого поколения в этих частотах, необходимо больше базовых станций. Радиус действия 3,4-3,8 ГГц исчисляется «тысячами метров», объяснил представитель МТС.