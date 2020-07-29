Услугу уже предлагают Tele2 и «Тинькофф мобайл».

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«Мегафон» начал собирать заявки на продажу виртуальных карт eSIM в ТЦ «Метрополис» в Москве, пишет «Код Дурова». По данным издания, с 3 августа 2020 года заявку можно будет подать и в других салонах оператора, не только в столице.

В «Мегафоне» подтвердили vc.ru, что тестируют технологию eSIM — оператор начал сбор заявок от своих абонентов во флагманском салоне в Москве. «Подключение в салонах крупнейших регионов по всей стране начнётся с 3 августа. Чтобы стать участником пилотного проекта, абоненту необходимо будет обратиться в один из офисов продаж», — добавили в компании.

В каких именно регионах и как долго продлится пилот, в «Мегафоне» не уточнили.

eSIM позволяет пользоваться услугами операторов связи без установки SIM-карты. Разрешения на работу с eSIM есть у трёх компаний: Easy4, Tele2 и «Тинькофф мобайл».

МТС планирует запуск eSIM в ближайшее время, сообщил vc.ru представитель оператора. «МТС активно тестирует и использует eSIM в проектах интернета-вещей. Для массового рынка мы считаем правильным полноформатный запуск eSIM для всех желающих — без заявок, ваучеров или обязательных визитов в салон. Только при таких условиях и с соблюдением всех регуляторных требований, технология может стать массовой и востребованной», — добавили в компании.