Комментарии
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Услугу уже предлагают Tele2 и «Тинькофф мобайл».
«Мегафон» начал собирать заявки на продажу виртуальных карт eSIM в ТЦ «Метрополис» в Москве, пишет «Код Дурова». По данным издания, с 3 августа 2020 года заявку можно будет подать и в других салонах оператора, не только в столице.
В «Мегафоне» подтвердили vc.ru, что тестируют технологию eSIM — оператор начал сбор заявок от своих абонентов во флагманском салоне в Москве. «Подключение в салонах крупнейших регионов по всей стране начнётся с 3 августа. Чтобы стать участником пилотного проекта, абоненту необходимо будет обратиться в один из офисов продаж», — добавили в компании.
В каких именно регионах и как долго продлится пилот, в «Мегафоне» не уточнили.
eSIM позволяет пользоваться услугами операторов связи без установки SIM-карты. Разрешения на работу с eSIM есть у трёх компаний: Easy4, Tele2 и «Тинькофф мобайл».
МТС планирует запуск eSIM в ближайшее время, сообщил vc.ru представитель оператора. «МТС активно тестирует и использует eSIM в проектах интернета-вещей. Для массового рынка мы считаем правильным полноформатный запуск eSIM для всех желающих — без заявок, ваучеров или обязательных визитов в салон. Только при таких условиях и с соблюдением всех регуляторных требований, технология может стать массовой и востребованной», — добавили в компании.
В «Билайне» отказались от комментариев.
«Билайн» вышел из чата.
Да скорее всего войдёт обратно, по факту esim в РФ провайдерится Nexign. Они толкают е сим в РФ и скорее всего просто кушают за счёт операторов много денежек
Разрешения на работу с eSIM есть у трёх компаний: Easy4…
Разрешение-то есть, а СИМ-карт нет. Официальный сайт не открывается, а владелец под домашним арестом.
Больше интересует, когда эта услуга заработает на Apple Watch. Тогда есть громадный смысл в их покупке, а пока это устройство только для людей ведущих активный образ жизни.
Скорее, наоборот. Ведь будет все то же самое, но с возможностью где то забыть телефон и не остаться без связи.
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