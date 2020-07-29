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Татьяна Боброва
963

«Мегафон» начал собирать заявки на подключение технологии eSIM Материал редакции

Услугу уже предлагают Tele2 и «Тинькофф мобайл».

6 комментариев
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«Мегафон» начал собирать заявки на продажу виртуальных карт eSIM в ТЦ «Метрополис» в Москве, пишет «Код Дурова». По данным издания, с 3 августа 2020 года заявку можно будет подать и в других салонах оператора, не только в столице.

В «Мегафоне» подтвердили vc.ru, что тестируют технологию eSIM — оператор начал сбор заявок от своих абонентов во флагманском салоне в Москве. «Подключение в салонах крупнейших регионов по всей стране начнётся с 3 августа. Чтобы стать участником пилотного проекта, абоненту необходимо будет обратиться в один из офисов продаж», — добавили в компании.

В каких именно регионах и как долго продлится пилот, в «Мегафоне» не уточнили.

eSIM позволяет пользоваться услугами операторов связи без установки SIM-карты. Разрешения на работу с eSIM есть у трёх компаний: Easy4, Tele2 и «Тинькофф мобайл».

МТС планирует запуск eSIM в ближайшее время, сообщил vc.ru представитель оператора. «МТС активно тестирует и использует eSIM в проектах интернета-вещей. Для массового рынка мы считаем правильным полноформатный запуск eSIM для всех желающих — без заявок, ваучеров или обязательных визитов в салон. Только при таких условиях и с соблюдением всех регуляторных требований, технология может стать массовой и востребованной», — добавили в компании.

В «Билайне» отказались от комментариев.

Снижение цен на мобильную связь и выбор…
И почему у неё проблемы в России.
vc.ru

#новость #мегафон #esim

Татьяна Боброва
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6 комментариев
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Антон Kоробейников

9

«Билайн» вышел из чата.

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Никита Алфимов

Антон
0

Да скорее всего войдёт обратно, по факту esim в РФ провайдерится Nexign. Они толкают е сим в РФ и скорее всего просто кушают за счёт операторов много денежек

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selecadm

0

Разрешения на работу с eSIM есть у трёх компаний: Easy4…

Разрешение-то есть, а СИМ-карт нет. Официальный сайт не открывается, а владелец под домашним арестом.

РБК: виртуальный оператор Easy4, одним из…
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vc.ru
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Михаил

0

Больше интересует, когда эта услуга заработает на Apple Watch. Тогда есть громадный смысл в их покупке, а пока это устройство только для людей ведущих активный образ жизни.

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Александр Рязанов

Михаил
0

Скорее, наоборот. Ведь будет все то же самое, но с возможностью где то забыть телефон и не остаться без связи.

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Andrew Simon

0

Билайн жжот ))

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