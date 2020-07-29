Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Но удалить «Телемост» всё равно нельзя, добавили в компании.
Руководитель «Яндекс.Диска» Владимир Русинов назвал ошибкой добавление иконки сервиса видеоконференций «Телемост» на рабочие столы некоторых пользователей после обновления «Диска».
По словам Русинова, компания хотела дать им возможность попробовать новый сервис, не встраивая его в интерфейс приложения. Однако не всем пользователям это понравилось, потому что удалить сервис нельзя.
«Телемост» — функция программы, пояснил руководитель «Яндекс.Диска». Можно убрать иконку с рабочего стола либо удалить «Диск» целиком, уточнил он.
В «Диске» будут появляться новые инструменты, а «Телемост» получит отдельный клиент, уточнил Русинов, пообещав, что компания будет создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя.
«Телемост» — похожий на Zoom сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться по ссылке. «Яндекс» запустил его в июне 2020 года.
Но удалить «Телемост» всё равно нельзя, добавили в компании.
Тут мне стало интересно. А кто все же удалит - тому что будет? Штраф, арест или повешение перед входом в офис Яндекса?
я просто офигел(мягко говоря) как яндекс скатился в помойку aka
реклама просто везде, последней каплей было реклама в почте первой строкой, которая выглядит как новое письмо, даже в 2005 такого клик байта не было
очень грустно и расстроен за яндекс, дико прогнулись под государство (новости) и еще решили заработать со всего, реклама в диске тоже, кстати недавно появилась
YouTube теперь по два рекламных ролика крутит в начале, иногда в конце и нередко в середине видео. Нас все монетизируют в меру своей испорченности.
«Телемост» — функция программы, пояснил руководитель «Яндекс.Диска». Можно убрать иконку с рабочего стола либо удалить «Диск» целиком, уточнил он.
Такой бред несут... Причём тут облачный диск и видеоконференции?
Просто хотят навязать свое г**но на волне популярности Zoom и подобных программ, но знают, что их аналог никому не сдался и его никто просто так не поставил бы.
Ну почему сразу г..., вполне нормальное приложение, свою функцию выполняет. А так устанавливать не надо, если яндекс диск есть, то и позвонить можно.
Именно поэтому и не пользуюсь сервисами Яндекса - навязанный "комплексный обед". Это у них Памфилова дерьмовым аналогиям научилась?
Мне думается, Не в нашей стране, вероятно, этот жест-«ошибка» был бы расценен как навязанная услуга с незатребованной рекламой... с последующими обязательствами привести все в соответствие с нормами здравой логики, конкуренции и права. Но время нынче не то))) тяжелое время обнуления
Новости из параллельной вселенной (конечно же, нет):
Меня зовут Володя, в Яндексе я возглавляю команду, которая делает Яндекс.Диск. В прошлом месяце мы выпустили и добавили в Диск сервис для видеовстреч — Телемост.
А на этой неделе я ищу новую работу.
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