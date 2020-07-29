Но удалить «Телемост» всё равно нельзя, добавили в компании.

В закладки

Руководитель «Яндекс.Диска» Владимир Русинов назвал ошибкой добавление иконки сервиса видеоконференций «Телемост» на рабочие столы некоторых пользователей после обновления «Диска».

По словам Русинова, компания хотела дать им возможность попробовать новый сервис, не встраивая его в интерфейс приложения. Однако не всем пользователям это понравилось, потому что удалить сервис нельзя.

«Телемост» — функция программы, пояснил руководитель «Яндекс.Диска». Можно убрать иконку с рабочего стола либо удалить «Диск» целиком, уточнил он.

В «Диске» будут появляться новые инструменты, а «Телемост» получит отдельный клиент, уточнил Русинов, пообещав, что компания будет создавать ярлыки на рабочем столе только с согласия пользователя.

«Телемост» — похожий на Zoom сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться по ссылке. «Яндекс» запустил его в июне 2020 года.