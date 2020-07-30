Комментарии
компанию-создателя
Для многих эта технология пока сродни чуду, считают в компании.
«Яндекс» изучил заголовки новостей об искусственном интеллекте за последние десять лет, с 2011 по 2020 годы.
Компания проанализировала публикации в «Яндекс.Новостях» со словами и словосочетаниями «ИИ», «искусственный интеллект», «машинное обучение», «нейросеть», чтобы понять, каким представляется будущее технологии в медиа.
Заголовки статей, где ИИ выступает как действующее лицо, посвящены тому, что он что-то создал: изображения, музыку, тексты, видео, рассказали в компании.
Часто встречались публикации, в которых ИИ что-то определил (например, заболевание, возраст, личность человека), предсказал (например, смерть и будущее), нашёл (лекарство, кратеры) или помог (врачам, фермерам, полиции).
В заголовках, которые посвящены будущему ИИ, иногда указывают знаменательную дату в развитии технологии. В «Яндексе» говорят, что в статьях часто встречается цифра 6000. Например, к 6000 году ИИ станет править миром, говорится в одной из публикаций.
В каждой 20-й новости упоминаются устройства с ИИ, например, роботы, автомобили, оружие, подсчитали в компании.
Руководитель лаборатории машинного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов считает, что людям нужно время, чтобы привыкнуть к ИИ. «Для многих ИИ — это пока что-то вроде чуда, с ним связаны заблуждения, страхи, надежды и фантазии. Так же воспринимали электричество 150 лет назад», — говорит он.
Думаю этот прогноз ИИ и составлял) И судя по всему он очень агрессивен и глуп, раз не скрывает своих злодейских планов.
2020 - устанавливает рекламу яндекса через другие сервисы яндекса (Привет Телемост)
В 99% изученных Яндексом статей ИИ - это матрица весов (вероятностей, если угодно), которая на вход получает вектор признаков, а на выходе выдает 0 или 1. Если переформулировать заголовок, то получится что-то вроде "таблица чисел 100 х 500, которую сформировал человек (с помощью компьютера) захватит мир через 10 лет". Вроде уже и не так стремно)
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