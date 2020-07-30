Для многих эта технология пока сродни чуду, считают в компании.

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«Яндекс» изучил заголовки новостей об искусственном интеллекте за последние десять лет, с 2011 по 2020 годы.

Компания проанализировала публикации в «Яндекс.Новостях» со словами и словосочетаниями «ИИ», «искусственный интеллект», «машинное обучение», «нейросеть», чтобы понять, каким представляется будущее технологии в медиа.

Заголовки об ИИ «Яндекс»

Заголовки статей, где ИИ выступает как действующее лицо, посвящены тому, что он что-то создал: изображения, музыку, тексты, видео, рассказали в компании.

Часто встречались публикации, в которых ИИ что-то определил (например, заболевание, возраст, личность человека), предсказал (например, смерть и будущее), нашёл (лекарство, кратеры) или помог (врачам, фермерам, полиции).

В заголовках, которые посвящены будущему ИИ, иногда указывают знаменательную дату в развитии технологии. В «Яндексе» говорят, что в статьях часто встречается цифра 6000. Например, к 6000 году ИИ станет править миром, говорится в одной из публикаций.

Хроника развития ИИ в заголовках «Яндекс.Новостей» «Яндекс»

В каждой 20-й новости упоминаются устройства с ИИ, например, роботы, автомобили, оружие, подсчитали в компании.