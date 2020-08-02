Стартапы недели: сервис для покупки чего угодно в кредит и не взлетевший «умный» поиск по товарам

А также обзор проектов из прошлого выпуска.

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На этой неделе в #стартапдня были три стартапа обычных и один корпоративный:

G-mate — российский Telegram-бот для поиска работы и сотрудников.

Bobobox — индонезийская сеть капсульных отелей.



Barkbox — подписка на лакомства и игрушки для собак.



«Аэрофлот» сделал приложение для развлечений в полете. Мне не понравилось.



И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Как обычно по субботам — обзор достижений старых #стартапдня . Change.org, Beam Dental, OpenClassrooms без новостей, Touchpal, ShotTracker без новостей и это плохие новости. ActivTrak и Blinger.io запустили абсолютно другие продукты под новыми брендами. Pioneer, SpaceMaker, Sovetnik Off растут без новостей.

Twiggle — технология умного товарного поиска для корректного понимания запросов типа «открытое платье дешевле $200 не синего цвета». Не полетело. Проект закрыт.

Российский Deskun — инструмент службы поддержки. Пользователи пишут в любой привычный мессенджер, а оператор получает их в Gmail, самому малому бизнесу такое якобы удобно. Не полетело. Проект закрыт.

Американский Plastiq помогает малому бизнесу покупать что угодно в кредит. Стартап принимает деньги c пустой карты и отправляет конечному продавцу банковский перевод.

Клиент за время льготного периода как-нибудь банку деньги вернет, но поставщику он заплатил уже сегодня. За услуги Plastiq берет 2,5% комиссии, часть из которых клиент вернет за счет кэшбеков и прочих бонусов кредитки. Если бы он платил напрямую по реквизитам счета — пряников бы не было.

В марте 2020 года стартап привлек $75 млн инвестиций, тогда его пиарщик рассказывал о росте выручке на 150% за год и обещал преодолеть планку в $100 млн в этом году.