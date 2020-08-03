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Лиана Липанова
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Инженеры из университета в Чикаго создали сервис для защиты фотографий от распознавания лиц — он уже «обманул» Amazon Материал редакции

Они рассчитывают, что пользователи массово начнут менять фотографии перед загрузкой в сеть, чтобы «отравить» базы данных систем распознавания.

33 комментария
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Компьютерные инженеры из Чикагского университета разработали инструмент Fawkes, который маскирует фотографии для защиты от систем распознавания лиц, сообщает The New York Times.

Для этого Fawkes меняет — или «маскирует», как говорят создатели инструмента — изображение на уровне пикселей, объясняет издание. За месяц программное обеспечение скачали больше 50 тысяч раз с сайта для разработчиков.

The New York Times

В ходе испытаний исследователи смогли обмануть системы распознавания лиц от Amazon, Microsoft и китайской технологической компании Megvii. Однако изменения видны невооружённым глазом, утверждает The New York Times.

Слева — оригинальная фотография редактора The New York Times, справа — «замаскированная» версия The New York Times

Сейчас исследователи работают над бесплатной версией для пользователей без навыков программирования, пишет издание.

Приложение предназначено для широкого пользования, чтобы «отравить точность» баз данных, собираемых системами распознавания лиц в интернете, говорят создатели.

Исследователи рассчитывают, что в идеале люди начнут маскировать все загружаемые в интернет изображения. Тогда компании вроде Clearview не смогут создавать работоспособную базу данных, потому что реальная фотография человека не будет соответствовать образцу в «отравленной» базе.

«Наша цель — заставить Clearview уйти», — заявил Бен Чжао, профессор информатики в Чикагском университете.

Стартап Clearview AI собирает «миллиарды» фотографий в интернете для создания базы, которую используют частные компании, полиция и другие организации, напоминает издание.

#новость #распознаваниелиц

Лиана Липанова
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33 комментария
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Кирилл Костромин

29

Прекрасно
Новый софт, который маскирует незначительные признаки, но оставляет важные признаки, по которым люди узнают людей.
Он прекрасно пополнит базы для обучения ML моделей, чтобы они стали еще лучше работать.

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Dmitry Myachin

Кирилл
4

Нет. Одна из фич таких вот решений (это, к слову, не первое) в том, что полученные результаты непригодны для обучения моделей. Можно хоть миллион модифицированных вариантов одного человека засунуть и всё равно машина не сможет узнавать этого человека на миллион первом варианте. В этом и прелесть.
То есть изменённые варианты просто непригодны для обучения. Более того, они будут только ухудшать детект! То есть будут _отравлять_ датасет.

ОДНАКО! Нужно понимать, что речь идёт именно о распознавании конкретных людей. Если же просто сравнивать оригинальное изображение и найти его отравленную копию (как тот же VisiPics) — тут проблем никаких не будет. Но такой задачи и не стоит.

Ответить

Denis Shiryaev

Кирилл
1

Как раз пришел сюда это написать, если все начнут его использовать, его смысл исчезнет ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

BearStrikesBack

Кирилл
0

Лучше они работать не станут. Это игра в кошки-мышки. Зная архитектуру сети которая занимается распознаванием лица, делается сеть, которая "атакует" (изменяет) фотографии так, чтобы сеть-детектор не могла качественно распознать человека.

https://arxiv.org/abs/1412.6572

Вот статья аж от 2014 года от небезывестного Гудфеллоу. С тех пор воз примерно там же (на уровне дополнительных эвристик). 

Ответить

Denis Shiryaev

BearStrikesBack
2

У нас тут сейчас эпоха где лицо синтезировать из камушка можно, мне кажется несколько алгоритмов обойдут эту защиту, был бы смысл

Ответить

Dear Moscow,

25

Fawkes меняет — или «маскирует», как говорят создатели инструмента — изображение на уровне пикселей

Ответить

Dear Moscow,

Dear
4

Даже VC согласен:

Ответить

Andre Macareno

Dear
7

Уведомления прочитай

Ответить

Pixel Lens

Andre
0

скажи?

Ответить

Shlomo Goldenberg

Dear
0

Женщина Путин похожа на барби

Ответить

Alexandr Simonov

Shlomo
0

На Перис Хилтон

Ответить

Shlomo Goldenberg

Alexandr
0

Ну так а пэрис сама на кого

Ответить

Дмитрий Самсонов

Shlomo
0

Я бы такой всё простил

Ответить

Alexander Solokhin

13

Крутой софт

Ответить

Сергей Пеленев

Alexander
0

Это не работает. Рассчитано глушить какую-то одну конкретную нейросеточку.

Ответить

Seller of Happiness

7

Сначала мы изобретали софт для распознавания лиц!

Ответить

DonCineman

Seller
7

Теперь мы его уничтожим...

Ответить

Pixel Lens

DonCineman
0

Закопайте стюардессу.

Ответить

Nikolay Schamberg

8

Игрались с коллегой с этой софтиной, но всегда получались абсолютно странные фото, как будто ты или бухой или под наркотой... Плюс странная история с бровями

Ответить

Юрий Белоножкин

Nikolay
1

Посмотри на себя как будто ты бухой или под наркотой. Новые всратые масочки для Инстаграм 

Ответить

Help lawyer

Юрий
1

Хммм, патентую сервис для исправления бухих фото. На всех вечеринках вконтакте все в дрова, а ты - ни в одном глазу

Ответить

Сергей Щукин

Nikolay
0

v.1

Ответить

Анон Плиз

Nikolay
0

Это был реализованный фич-реквест от пользователей))

Ответить

Анон Плиз

3

Надеюсь, оригиналы фото не улетают в Чикаго на сервера 🤔 А то у всех в базах "отравленная" версия, кроме... 😏

Ответить

Pixel Lens

Анон
1

... кроме чикагской мафии

Ответить

Александр Селиванов

0

Классная вещь

Ответить

Егор Ермаков

0

Вот это уже интересно)

Ответить

Заитов Роберт

0

Штука конечно интересная, а мошенники этим не воспользуются)

Ответить

Sergei Timofeyev

0

AI это плохо видит, пусть тогда камера с AI смотрит на монитор. Думаю, что процент точного распознания будет выше. ;)

Ответить

Help lawyer

Sergei
0

Да просто на Депозит пусть грузят, он зашакалит изображение так, что останется только важная инфа

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Shlomo Goldenberg

0

И прям никак AI на них не натаскать?

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Pixel Lens

Shlomo
0

а сами-то как думаете :3

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Shlomo Goldenberg

Pixel
0

Понятия не имею, я не технарь

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