Компьютерные инженеры из Чикагского университета разработали инструмент Fawkes , который маскирует фотографии для защиты от систем распознавания лиц, сообщает The New York Times.

The New York Times

The New York Times

В ходе испытаний исследователи смогли обмануть системы распознавания лиц от Amazon, Microsoft и китайской технологической компании Megvii. Однако изменения видны невооружённым глазом, утверждает The New York Times.