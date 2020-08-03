Они рассчитывают, что пользователи массово начнут менять фотографии перед загрузкой в сеть, чтобы «отравить» базы данных систем распознавания.

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Компьютерные инженеры из Чикагского университета разработали инструмент Fawkes, который маскирует фотографии для защиты от систем распознавания лиц, сообщает The New York Times.

Для этого Fawkes меняет — или «маскирует», как говорят создатели инструмента — изображение на уровне пикселей, объясняет издание. За месяц программное обеспечение скачали больше 50 тысяч раз с сайта для разработчиков.

The New York Times

В ходе испытаний исследователи смогли обмануть системы распознавания лиц от Amazon, Microsoft и китайской технологической компании Megvii. Однако изменения видны невооружённым глазом, утверждает The New York Times.

Слева — оригинальная фотография редактора The New York Times, справа — «замаскированная» версия The New York Times

Сейчас исследователи работают над бесплатной версией для пользователей без навыков программирования, пишет издание.

Приложение предназначено для широкого пользования, чтобы «отравить точность» баз данных, собираемых системами распознавания лиц в интернете, говорят создатели.

Исследователи рассчитывают, что в идеале люди начнут маскировать все загружаемые в интернет изображения. Тогда компании вроде Clearview не смогут создавать работоспособную базу данных, потому что реальная фотография человека не будет соответствовать образцу в «отравленной» базе.

«Наша цель — заставить Clearview уйти», — заявил Бен Чжао, профессор информатики в Чикагском университете.