Sky News: Garmin заплатила «многомиллионный» выкуп хакерам за восстановление доступа к собственным системам Материал редакции
Компания использовала посредника, чтобы не попасть под санкции американских властей.
Чтобы вернуть доступ к внутренним файлам и системам после хакерской атаки, компания Garmin через посредника заплатила преступникам «многомиллионный выкуп», передаёт Sky News со ссылкой на источники.
Чтобы договориться с взломщиками, Garmin обратилась к специалистам по кибербезопасности, однако те отказались сотрудничать с хакерами, опасаясь санкций со стороны американских властей, утверждают осведомлённые источники телеканала.
Преступники атаковали системы Garmin с помощью вируса-шифровальщика WastedLocker, утверждают источники Sky News в сфере безопасности. В конце июля телеканал сообщил, что компания заплатила за программу-дешифровщик, чтобы восстановить работу своих сервисов.
Эксперты компаний Fox-IT и MalwareBytes писали, что вирус просит от $500 тысяч до $10 млн в биткоинах. Один из источников издания BleepingComputer утверждал, что у Garmin вымогали $10 млн.
Источник телеканала утверждает, что во взломе подозревают хакерскую группировку из России Evil Corp, которая находится под санкциями США. Из-за опасения попасть под санкции Garmin не смогла заплатить им напрямую.
Garmin попросила помощи у компании Arete IR, которая заявила, что связи между вирусом WastedLocker и российской компанией не доказаны.
23 июля 2020 года онлайн-сервисы, сайт и системы связи Garmin оказались недоступны, компания смогла частично восстановить доступ 27 июля. Она подтвердила, что перенесла кибератаку. Некоторые сотрудники сообщали, что работу систем нарушил вирус-вымогатель WastedLocker.
Российский разработчик поставил уникальный программный продукт одной известной американской компании. Сумма сделки не разглашается, но СМИ сообщают о многомиллионом контракте .
Гениально. Спасибо!
Россия ещё раз показала, что является не только мощной энергетической державой, но и одним из ведущих поставщиков IT-решений для бизнеса🤷🏻♂️
Технологическая компания из семи тысяч человек две недели не могла восстановить систему, а потом заплатила вымогателям. Остаётся дождаться новости, что разблокировщика не существует
А тысячи человек помогут расшифровать зашифрованные данные?
Зачем расшифровывать данные? Должны делаться многоуровневые бекапы и применяться минимум две конкурентные системы управления на случай фатальных сбоев. Тогда восстановление занимает максимум сутки. Это стандартные процедуры, на которые, очевидно, положили в компании.
APT-группировки удаляют все бекапы во время атаки и шифрования данных.
Не знаю как в таких компаниях, но везде где работал с сервисами максимальной степенью отказоустойчивости были обязательные бэкапы на съемный носитель
Этот комментарий в виде 100 страничного доклада и красивой презентации какая-нибудь крупная консалтинговая компания скоро продаст Garmin за пару миллионов вечнозеленых) Там будет про business continuity risks
Потому что люди — идиоты. Позже они начнут делать бекапы, но хранить их будут в той же сети, можешь быть уверен.
Тут вспоминается анекдот про китайцев и взлом сервера Пентагона.
Озвучьте, пожалуйста, анекдот. Спасибо.
...На стамиллионной попытке сервер согласился, что пароль "Мао Цзэдун"
В Garmin более 13000 человек работает - с другой стороны у них очень много продуктов для разных сфер
Из отчета за 2018 год:
As of December 29, 2018, Garmin had approximately 13,000 full and part-time employees worldwide, of whom approximately 5,000 were in North America, 5,300 were in Taiwan, 1,600 were in Europe, and 1,100 were in other global locations. Except for some of Garmin’s employees in Sweden, none of Garmin’s employees are represented by a labor union and none of Garmin's North American or Taiwan employees are covered by a collective bargaining agreement. Garmin considers its employee relations to be positive.
Мне кажется разумным вывод, что например при 5300 в Тайване - из общего количества в 13000 работников занятых в R&D/производстве/поддержке большая часть.
Из-за опасения попасть под санкции Garmin не смогла заплатить им напрямую.
Что-то сомнения у меня в источниках SkyNews. В чем проблема заплатить биткойнами? Или они планировали заплатить по инвойсу от российской Evil Corp?
Тиньков сейчас лютует при расчете в битках.
Предполагаете, что у Гармин счёт в Тинькове?
Скорее другой российский банк, тогда бы обьяснилось, почему так долго перевод средств шёл - у Маринки много дел было.
Теперь ждем статью на vc о том, что Гармин схватил блокировку по 115-фз.
Выплаты хакерам — $10 000 000
А это спросите у CEO WireCard, он большой специалист по подобным схемам ).
Как бы отчётность, всё такое. Ну разве что из личных средств кто-то бы заплатил.
Ага, у кого-то 10 млн. зелени лежат на текущем счёте, пылятся, ждут своего часа.
Конечно. Каждый топ менеджер мечтает заплатить хакерам своими деньгами из-под матраса. А ещё у них у всех для таких случаев есть много биткоинов, купленных в 2007 году.
Кстати, многие шифровальщики толком ничего не шифруют, а лишь изменяют заголовок файла и его контрольную сумму. Зная постоянную - можно "дешифровать" обратно.
Поздравляю! Вы приняты в Evil Corp!
Проще и эффективнее зашифровать весь файл и не возиться с кусками файла. Причем для шифроания достаточно средств самой операционной системы. Ну а "постоянная" для дешифровки - это обычно как-раз то, за что и платят деньги преступникам, т.к. узнать её самостоятельно очень проблематично.
Вообще, идея здравая, когда не хочешь подавать на банкротство, но нужно закрыть период и срезать все проблемные «хвосты» под корень: все убытки списываешь на выплату за фиктивную хакерскую/шифровальную атаку, и всё — никто не докопается, а был ли шифровальщик.
А зачем писать одну и ту же новость уже в третий, если не в четвертый раз подряд на VC?
Офигеть. А я еще ругался на наш дальний офис когда они тоже заплатили за разблокировку шифровальщику.
Ровно 7 дней назад, биткоин с 10.000$ до 12.000$ поднимался))
Откуда такой внезапный спрос на него?)))
Разработчики рансомвари очередной раз обогатились. Под крупные корп. сети делают особый билд с уникальным ключем шифрования и дешифровки. Поэтому либо плати выкуп, либо обращайся к посредникам по разлочке (которые работают с разработчиками рансомвари и получают за это % с прибыли).
Каким надо быть долбоящером, чтобы:
не иметь как минимум ДВА суточных бэкапа в разных местах?
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