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Галина Мубаракшина
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Мошенники создали 86 копий сайтов Delivery Club, «Яндекс.Еды» и других на фоне роста спроса на доставку в пандемию Материал редакции

Копии бывают очень точными, с каталогами из сотен позиций, говорят специалисты по информбезопасности.

31 комментарий
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На фоне пандемии у российских сервисов доставки еды появилось большое количество мошеннических копий, пишет «Коммерсантъ».

С апреля 2020 года в рунете было создано 56 «клонов» сайта Delivery Club и как минимум 30 фишинговых копий сайтов «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды»; также подделывали «Утконос», «ВкусВилл» и «Перекрёсток», рассказал изданию ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

Специалисты по информационной безопасности также нашли фейковые интернет-магазины Samsung и «Ситилинк», добавил Вураско. Всего с начала 2020 года компания выявила свыше 200 подобных сайтов, они работают до сих пор, уточнил он.

Сайты мошенников практически полностью копируют оригинал: есть каталоги с сотнями позиций, списки ресторанов, опции доставки и оплаты заказа банковской картой, указывает издание.

Слово delivery в регистрации доменов стали использовать чаще, рассказал газете начальник отдела информбезопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд: в апреле таких доменов было 288 против 53 в феврале. Дрозд предполагает, что на сером рынке появилась качественная программа для копирования сайтов, поэтому число «клонов» растёт.

«ВкусВилл», «Яндекс.Еда» и «Ситилинк» добиваются блокировки таких сайтов, рассказали «Коммерсанту» представители компаний. Во «ВкусВилле», например, обнаружили клон, где продавали продукты компании по завышенным ценам, указывает газета. В «Сбермаркете» газете сообщили, что жалоб на «подделки» не получали, но ожидают роста фишинговых атак на фоне переноса сервисов в интернет.

В Delivery Club отслеживают появление сайтов-клонов и передают данные в службу безопасности, рассказал vc.ru представитель компании. Все сайты блокируются в течение суток, отметили в сервисе.

В мае 2020 года Delivery Club выполнил 5,5 млн заказов — это в три раза больше, чем годом ранее, говорили в компании.

#новость #deliveryclub #мошенники

Галина Мубаракшина
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31 комментарий
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Андрей Викторович

–4

А всё почему? Потому что поколение Z разучилось даже название сайта писать в строке браузера.

Они теперь тупо пишут название сайта на русском языке в поисковике и тупо кликают на первую ссылку в выдаче

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selecadm

Андрей
12

Так пишете, как будто поколение X и бэби бумеры не страдают этим. Да и среди миллениалов бывает. Отсутствием компьютерной грамотности болеют люди всех возрастов.

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Александр Ярви

Андрей
2

Или сохранять в закладках, если часто заходишь на этот сайт

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Vitold Sedyshev

Андрей
0

Вы пытаетесь переложить проблему роста жуликов на аккуратность пользователей. Почему пользователь об этом вообще должен думать? Из-за развития технологий теперь каждая технология обросла механизмами защиты и дошло уже до того, что защищают даже загрузчики и железо. Проблема, то скорее всего социального плана, а не технического.

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Андрей Викторович

Vitold
0

Проблема, то скорее всего социального плана, а не технического.

Я про это и написал ;)

Ответить

Андрей Викторович

Андрей
0

Как интересно. Судя по минусам к этому посту, основная аудитория VC - поколение Z. Обиделось на меня, тк правда глаза колет ;)

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Serge Kharkov

Андрей
–1

Если на первую - это еще хорошо

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Valentin Dombrovsky

Андрей
–1

Обычно траф через соц. сетки гонят на такое. Причём с рекламой в духе «закажи на 100 рублей — привезём на 1000».
P.S. Жду, когда высказывания в духе «Поколение N тупое» станут таким же моветоном, как нечто вроде «Гы-гы, тупые тёлки ничего не могут». 

Ответить

Андрей Викторович

Valentin
0

И? Проверить сайт в строке слабо?

Ответить

slstkhn

4

Кто-то заказывает еду через сайты, когда есть приложения... Мда

Ответить

Egor Voinov

slstkhn
5

Тот, кто уже сидит за компом? Это же очевидно удобнее, чем тянуться за телефоном и делать все на маленьком экране.

Ответить

Mikhail Shamov

Egor
0

Я даже сидя за компом, заказываю через приложение всё равно. Потому что удобнее оплачивать через apple pay, а не вводить данные карты. Тем более, телефон всегда рядом всё равно лежит.

Ответить

Дмитрий Реута

Mikhail
1

gpay в помощь, оплачиваешь с десктопа в один клик

Ответить

Mikhail Shamov

Дмитрий
0

Вариант, но не все сайты его поддерживают.

Ответить

Vitold Sedyshev

Mikhail
1

Отлично работает Apple Pay и на компьютере по крайне мере если использовать сафари. А для Google есть Google Pay.

Ответить

Mikhail Shamov

Vitold
0

Отлично работает Apple Pay и на компьютере по крайне мере если использовать сафари

Работает, если у вас мак не старше определённого года выпуска :-)

Ответить

Vitold Sedyshev

Mikhail
0

Ну для компьютеров на базе браузера Google Chrome есть Google Pay. А остальные компьютеры исключительно для работы предназначены =)

Ответить

a ass

Egor
0

Там же вроде все равно нужен телефон для подтверждения?

Ответить

Vitold Sedyshev

a
0

Вроде можно часами еще как-то подтверждать

Ответить

Юрий Белоножкин

1

Приложение подделать труднее

Ответить

Taras Halturin

0

Мне вот интересна моральная сторона этой истории. Если девелопер делает такой сайт, значит он вполне себе квалифицированный специалист и может честным трудом заработать вполне себе адекватную зарплату. Были бы нищенские зарплаты в ИТ, я бы смог понять мотивацию. Но здесь... Вряд ли они миллионы зарабатывают такими фейк-сайтами. Видимо морально нужно свалиться в полное говно, чтобы этим заниматься

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Vitold Sedyshev

Taras
2

Эти сайты делают на площадках фриланса где в целом сидят молодые специалисты (студенты) и они очень рады получить тысячу рублей на пиво и в целом моральный вопрос мало кого интересует, так как какое дело студенту зачем кому-то понадобилось парсить каталог с едой или делать верстку подобную Яндекс.Еде и т.д. так что стоять за этими изделиями не программисты, а люди которые ставят задачи. А как самая большая проблема во всем этом, так это не регулируемые сайты фриланс работ в области ИТ.

Ответить

AnlimiT

0

А прикиньте, что эти сайты-мошенники ещё и еду доставляют))

Ответить

Nick Bunchak

AnlimiT
0

Не доставляют)) я так на 30к недавно попал. Папа джонс "типа"

Ответить

AnlimiT

Nick
0

Боюсь спросить, вы на весь офис из 100 человек заказывали?

Ответить

Евгений Козявкин

AnlimiT
3

нет, это с учетом морального ущерба за причиненное чувство голода, когда не дождался любимой пиццы, и понял, что тебя развели.

Ответить

BySky

0

Яндекс.еду и couriercloud трудно подделать, да и толку наверное нет

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Владислав Росс

0

Видел фальшивый сайт Metro в верху выдачи
Интересно, а как их по закону закрыть? 

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Вл В

0

Пару недель назад фейсбук был завален рекламой поддельного Папа Джонса со скидкой 50%. Какие-то десятки доменов были, устал их помечать как мошенников.

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Vitold Sedyshev

0

А почему речь идет только о сайтах с едой сайты.с такси и любые другие интернет магазины тоже отлично подделывают. Вот только недавно профукал 3 тыс. на сайте запчастей. Отдел К куда-то пропал с радаров? Может расформировали?

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