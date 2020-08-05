Мошенники создали 86 копий сайтов Delivery Club, «Яндекс.Еды» и других на фоне роста спроса на доставку в пандемию Материал редакции
Копии бывают очень точными, с каталогами из сотен позиций, говорят специалисты по информбезопасности.
На фоне пандемии у российских сервисов доставки еды появилось большое количество мошеннических копий, пишет «Коммерсантъ».
С апреля 2020 года в рунете было создано 56 «клонов» сайта Delivery Club и как минимум 30 фишинговых копий сайтов «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды»; также подделывали «Утконос», «ВкусВилл» и «Перекрёсток», рассказал изданию ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.
Специалисты по информационной безопасности также нашли фейковые интернет-магазины Samsung и «Ситилинк», добавил Вураско. Всего с начала 2020 года компания выявила свыше 200 подобных сайтов, они работают до сих пор, уточнил он.
Сайты мошенников практически полностью копируют оригинал: есть каталоги с сотнями позиций, списки ресторанов, опции доставки и оплаты заказа банковской картой, указывает издание.
Слово delivery в регистрации доменов стали использовать чаще, рассказал газете начальник отдела информбезопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд: в апреле таких доменов было 288 против 53 в феврале. Дрозд предполагает, что на сером рынке появилась качественная программа для копирования сайтов, поэтому число «клонов» растёт.
«ВкусВилл», «Яндекс.Еда» и «Ситилинк» добиваются блокировки таких сайтов, рассказали «Коммерсанту» представители компаний. Во «ВкусВилле», например, обнаружили клон, где продавали продукты компании по завышенным ценам, указывает газета. В «Сбермаркете» газете сообщили, что жалоб на «подделки» не получали, но ожидают роста фишинговых атак на фоне переноса сервисов в интернет.
В Delivery Club отслеживают появление сайтов-клонов и передают данные в службу безопасности, рассказал vc.ru представитель компании. Все сайты блокируются в течение суток, отметили в сервисе.
В мае 2020 года Delivery Club выполнил 5,5 млн заказов — это в три раза больше, чем годом ранее, говорили в компании.
А всё почему? Потому что поколение Z разучилось даже название сайта писать в строке браузера.
.
Они теперь тупо пишут название сайта на русском языке в поисковике и тупо кликают на первую ссылку в выдаче
Вы пытаетесь переложить проблему роста жуликов на аккуратность пользователей. Почему пользователь об этом вообще должен думать? Из-за развития технологий теперь каждая технология обросла механизмами защиты и дошло уже до того, что защищают даже загрузчики и железо. Проблема, то скорее всего социального плана, а не технического.
Проблема, то скорее всего социального плана, а не технического.
Я про это и написал ;)
Как интересно. Судя по минусам к этому посту, основная аудитория VC - поколение Z. Обиделось на меня, тк правда глаза колет ;)
Обычно траф через соц. сетки гонят на такое. Причём с рекламой в духе «закажи на 100 рублей — привезём на 1000».
P.S. Жду, когда высказывания в духе «Поколение N тупое» станут таким же моветоном, как нечто вроде «Гы-гы, тупые тёлки ничего не могут».
Кто-то заказывает еду через сайты, когда есть приложения... Мда
Тот, кто уже сидит за компом? Это же очевидно удобнее, чем тянуться за телефоном и делать все на маленьком экране.
Я даже сидя за компом, заказываю через приложение всё равно. Потому что удобнее оплачивать через apple pay, а не вводить данные карты. Тем более, телефон всегда рядом всё равно лежит.
gpay в помощь, оплачиваешь с десктопа в один клик
Отлично работает Apple Pay и на компьютере по крайне мере если использовать сафари. А для Google есть Google Pay.
Отлично работает Apple Pay и на компьютере по крайне мере если использовать сафари
Работает, если у вас мак не старше определённого года выпуска :-)
Ну для компьютеров на базе браузера Google Chrome есть Google Pay. А остальные компьютеры исключительно для работы предназначены =)
Мне вот интересна моральная сторона этой истории. Если девелопер делает такой сайт, значит он вполне себе квалифицированный специалист и может честным трудом заработать вполне себе адекватную зарплату. Были бы нищенские зарплаты в ИТ, я бы смог понять мотивацию. Но здесь... Вряд ли они миллионы зарабатывают такими фейк-сайтами. Видимо морально нужно свалиться в полное говно, чтобы этим заниматься
Эти сайты делают на площадках фриланса где в целом сидят молодые специалисты (студенты) и они очень рады получить тысячу рублей на пиво и в целом моральный вопрос мало кого интересует, так как какое дело студенту зачем кому-то понадобилось парсить каталог с едой или делать верстку подобную Яндекс.Еде и т.д. так что стоять за этими изделиями не программисты, а люди которые ставят задачи. А как самая большая проблема во всем этом, так это не регулируемые сайты фриланс работ в области ИТ.
А прикиньте, что эти сайты-мошенники ещё и еду доставляют))
Не доставляют)) я так на 30к недавно попал. Папа джонс "типа"
нет, это с учетом морального ущерба за причиненное чувство голода, когда не дождался любимой пиццы, и понял, что тебя развели.
Видел фальшивый сайт Metro в верху выдачи
Интересно, а как их по закону закрыть?
Пару недель назад фейсбук был завален рекламой поддельного Папа Джонса со скидкой 50%. Какие-то десятки доменов были, устал их помечать как мошенников.
А почему речь идет только о сайтах с едой сайты.с такси и любые другие интернет магазины тоже отлично подделывают. Вот только недавно профукал 3 тыс. на сайте запчастей. Отдел К куда-то пропал с радаров? Может расформировали?
Блоги компаний
Показать еще