Копии бывают очень точными, с каталогами из сотен позиций, говорят специалисты по информбезопасности.

В закладки

На фоне пандемии у российских сервисов доставки еды появилось большое количество мошеннических копий, пишет «Коммерсантъ».

С апреля 2020 года в рунете было создано 56 «клонов» сайта Delivery Club и как минимум 30 фишинговых копий сайтов «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды»; также подделывали «Утконос», «ВкусВилл» и «Перекрёсток», рассказал изданию ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

Специалисты по информационной безопасности также нашли фейковые интернет-магазины Samsung и «Ситилинк», добавил Вураско. Всего с начала 2020 года компания выявила свыше 200 подобных сайтов, они работают до сих пор, уточнил он.

Сайты мошенников практически полностью копируют оригинал: есть каталоги с сотнями позиций, списки ресторанов, опции доставки и оплаты заказа банковской картой, указывает издание.

Слово delivery в регистрации доменов стали использовать чаще, рассказал газете начальник отдела информбезопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд: в апреле таких доменов было 288 против 53 в феврале. Дрозд предполагает, что на сером рынке появилась качественная программа для копирования сайтов, поэтому число «клонов» растёт.

«ВкусВилл», «Яндекс.Еда» и «Ситилинк» добиваются блокировки таких сайтов, рассказали «Коммерсанту» представители компаний. Во «ВкусВилле», например, обнаружили клон, где продавали продукты компании по завышенным ценам, указывает газета.

В «Сбермаркете» газете сообщили, что жалоб на «подделки» не получали, но ожидают роста фишинговых атак на фоне переноса сервисов в интернет. В Delivery Club не ответили на запрос издания.