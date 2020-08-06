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«Билайн» отказался от навязанных подписок — оператор не может увеличить количество абонентов с 2016 года Материал редакции
В компании считают, что лучше терять выручку, чем ссориться с клиентами.
- «Билайн» решил отказаться от «токсичного» контента — навязанных абонентам подписок, рассказал РБК гендиректор компании Александр Торбахов.
- Навязанные подписки — недопустимая практика, даже если приводит к сокращению выручки, считает Торбахов. Она портит отношения с клиентом, из-за чего тот может уйти.
- Компания ужесточила систему подтверждения подписки: чтобы подключить сторонний сервис, абонент должен ввести номер своего телефона и подтвердить операцию кодом из SMS, пояснили агентству в пресс-службе «Билайна».
- Оператор также попросил контент-провайдеров изменить внешний вид страниц с правилами подписок, сделав их более чёткими и понятными, добавили в компании. За нарушение новых правил им грозит штраф или расторжение договора, отметил оператор.
- Абонентская база «Билайна» перестала расти с третьего квартала 2016 года, указывает РБК. Во втором квартале 2020 года она составила 49,8 млн клиентов, на 8,4% меньше, чем годом ранее.
- Бывший зампред правления «Сбербанка» Александр Торбахов возглавил «Билайн» в апреле 2020 года. Его предшественник Василь Лацанич покинул компанию до истечения контракта.
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Николай Шелопугин
Бля, да они открыто признали, что брали деньги хз за что. Ссориться они не хотят с клиентами)
Рома ДмитриевНиколай
ну, справедливости ради - для этого нового ген директора и поставили) а так да, смешно конечно)
Belek Mongush
Да вы что 😆
Дмитрий Оверчук
Навязанные подписки — недопустимая практика
недопустимая, но пока народ хавал этим позорникм было норм
Макс Пачино
Не удивительно! Являюсь абонентом Билайна 15 лет, и собираюсь уходить!
Поддержка гавно - не дозвонишься ну никак до них! Тарифы гавно! Все гавно!
Желаю, что бы пчела свернулась окончательно тогдп, имхо клиентоориентированности НОЛЬ в этой компании!!!
Yuri AhmedovМакс
Тоже лет 15 был на Билайне. Уже год как перевел на теле2 и продаю гиги. Вообще за связь не плачу. А этот тошнотный бот в поддержке выбешивает люто.
NameYuri
Блин, а у меня не продаются. Что я делаю не так?)
И теле2 тоже меня подписывают без спроса, уже второй раз за 3 месяца пользования.
Alone-In The-DarkYuri
Серьезно можно в теле2 на бирже в ноль выходить продавая лишнее? А то я как-то открыл биржу, афигел от количества предложений, их там десятки, сотни тысяч, неужели есть шанс что-то продать в таком обилии?
Виталий ТиронAlone-In
Подтверждаю, что продаётся. По крайней мере по самой низкой цене )
Alexandr SimonovМакс
Как вам удалось так долго терпеть?
Leonid Sobchenko
Круто, теперь бы билвайн ещё стал ловить у меня дома и на работе.
У меня у бати билайн) он подключил интернет по какой то акции. что типа скидка 50%. Так она ни разу в автоматическом режиме не сработала. Приходилось звонить, слушать музончик в техподдержке и по 15 минут объяснять в чем дело. И так целый год, пока скидка не кончилась.
selecadm
Навязанные подписки — недопустимая практика, даже если приводит к сокращению выручки
Так написали, как будто сокращение выручки — это хорошо.
Nameselecadm
В таком написании предложение вообще потеряло смысл. Скорее всего, тупо ошиблись, и речь идет о росте выручки.
Артём Палённый
Кстати, МТС первый отказался от этого ещё пару лет назад.
PetrАртём
ага-ага)
Nik RomanovАртём
Нашли чем хвастаться
Никита Иванов
Давно от него убежал и ни разу не пожалел.
Viktor Mann
Petr
Вот актуальные оффера Билайна. Все те же самые мислидовые ленды с 1 клик подписками.
Но это правда, они стали избирательнее в видах трафика который они принимают
Sergey Didenko
Еще нужно отказаться от звонков с предложением подключить домашний интернет. Никакие просьбы перестать его предлагать не работали, пришлось уйти на теле2 >.<
Саша Белов
@Билайн вы еще существуете?))) к тем пунктам, которые написаны, нужно добавить: поменять менеджерский состав, доработать тех поддержку, увеличить количество вышек, тарифы прировнять к нынешним реалиям, убрать рекламу..она везде.
ЯжПрограммист
@Билайн @Билайн или как вас тут, теперь извинитесь за все случаи когда вам в харю (или что там у компании есть анатомически) тыкали этими подписками ваши же абоненты, а вы отписки слали мол сами подключили 🤣🤣🤣
Alone-In The-Dark
Может стоит цены снизить? Самый дешевый тариф с реальными звонками по всей рф (без межгорода) стоит 700 руб в месяц. В той же системе теле2, на которой сидят сберы\тиньковы и тд - цены в разы ниже. В тине можно такой же тариф собрать за 300-400 руб, в сбере еще дешевле. Откуда такие цены берут вообще? Сам от них в этом месяце буду уходить.
Dmitri Atname
Наконец-то! Еще мегафону пора задуматься на эту тему.
Макс Попов
Вот это ход.
Следующий этапы:
Билайн убрал скрытые платежи
Билайн не экономит на связи
Билайн не сотрудничает с полицией
Artemy
Словно Тор бахнул!
Andrey Kulakov
Через сколько лет они поймут что у них самые ужасные тарифы на мобильную связь в Москве?)
Alexandr Simonov
«Навязанные подписки — недопустимая практика, даже если приводит к сокращению выручки» - ЧО?
Moo Dq
Приятно кануть в Лету, уебаны
Alexandr Simonov
Лацанич там вообще что-нибудь делал?