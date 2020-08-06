Вы случайно не PHP Middle?
Сервисы
Галина Мубаракшина
1826

«Билайн» отказался от навязанных подписок — оператор не может увеличить количество абонентов с 2016 года Материал редакции

В компании считают, что лучше терять выручку, чем ссориться с клиентами.

  • «Билайн» решил отказаться от «токсичного» контента — навязанных абонентам подписок, рассказал РБК гендиректор компании Александр Торбахов.
  • Навязанные подписки — недопустимая практика, даже если приводит к сокращению выручки, считает Торбахов. Она портит отношения с клиентом, из-за чего тот может уйти.
  • Компания ужесточила систему подтверждения подписки: чтобы подключить сторонний сервис, абонент должен ввести номер своего телефона и подтвердить операцию кодом из SMS, пояснили агентству в пресс-службе «Билайна».
  • Оператор также попросил контент-провайдеров изменить внешний вид страниц с правилами подписок, сделав их более чёткими и понятными, добавили в компании. За нарушение новых правил им грозит штраф или расторжение договора, отметил оператор.
  • Абонентская база «Билайна» перестала расти с третьего квартала 2016 года, указывает РБК. Во втором квартале 2020 года она составила 49,8 млн клиентов, на 8,4% меньше, чем годом ранее.
  • Бывший зампред правления «Сбербанка» Александр Торбахов возглавил «Билайн» в апреле 2020 года. Его предшественник Василь Лацанич покинул компанию до истечения контракта.

#новость #билайн

Галина Мубаракшина
+13 065
5
14
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d"], "comments": 30, "likes": 14, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 148081, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 06 Aug 2020 10:40:14 +0300", "is_special": false }
Кейсы роста
Инструкция по Growth-процессу
Привет, читатель! Меня зовут Артём Сайгин, я веду проект «Я Маркетолог», в котором рассказываю о digital-маркетинге и…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Николай Шелопугин

29

Бля, да они открыто признали, что брали деньги хз за что. Ссориться они не хотят с клиентами)

Ответить

Рома Дмитриев

Николай
1

ну, справедливости ради - для этого нового ген директора и поставили) а так да, смешно конечно)

Ответить

Belek Mongush

21

Да вы что 😆

Ответить

Дмитрий Оверчук

8

Навязанные подписки — недопустимая практика

недопустимая, но пока народ хавал этим позорникм было норм

Ответить

Макс Пачино

5

Не удивительно! Являюсь абонентом Билайна 15 лет, и собираюсь уходить!

Поддержка гавно - не дозвонишься ну никак до них! Тарифы гавно! Все гавно!

Желаю, что бы пчела свернулась окончательно тогдп, имхо клиентоориентированности НОЛЬ в этой компании!!!

Ответить

Yuri Ahmedov

Макс
0

Тоже лет 15 был на Билайне. Уже год как перевел на теле2 и продаю гиги. Вообще за связь не плачу. А этот тошнотный бот в поддержке выбешивает люто.

Ответить

Name

Yuri
0

Блин, а у меня не продаются. Что я делаю не так?)
И теле2 тоже меня подписывают без спроса, уже второй раз за 3 месяца пользования.

Ответить

Alone-In The-Dark

Yuri
0

Серьезно можно в теле2 на бирже в ноль выходить продавая лишнее? А то я как-то открыл биржу, афигел от количества предложений, их там десятки, сотни тысяч, неужели есть шанс что-то продать в таком обилии? 

Ответить

Виталий Тирон

Alone-In
0

Подтверждаю, что продаётся. По крайней мере по самой низкой цене )

Ответить

Alexandr Simonov

Макс
0

Как вам удалось так долго терпеть?

Ответить

Leonid Sobchenko

3

Круто, теперь бы билвайн ещё стал ловить у меня дома и на работе.

У меня у бати билайн) он подключил интернет по какой то акции. что типа скидка 50%. Так она ни разу в автоматическом режиме не сработала. Приходилось звонить, слушать музончик в техподдержке и по 15 минут объяснять в чем дело. И так целый год, пока скидка не кончилась.

Ответить

selecadm

3

Навязанные подписки — недопустимая практика, даже если приводит к сокращению выручки

Так написали, как будто сокращение выручки — это хорошо.

Ответить

Name

selecadm
0

В таком написании предложение вообще потеряло смысл. Скорее всего, тупо ошиблись, и речь идет о росте выручки. 

Ответить

Артём Палённый

1

Кстати, МТС первый отказался от этого ещё пару лет назад.

Ответить

Petr

Артём
1

ага-ага)

Ответить

Nik Romanov

Артём
0

Нашли чем хвастаться

Ответить

Никита Иванов

1

Давно от него убежал и ни разу не пожалел.

Ответить

Viktor Mann

1
Ответить

Petr

1

Вот актуальные оффера Билайна. Все те же самые мислидовые ленды с 1 клик подписками.

Но это правда, они стали избирательнее в видах трафика который они принимают

Ответить

Sergey Didenko

1

Еще нужно отказаться от звонков с предложением подключить домашний интернет. Никакие просьбы перестать его предлагать не работали, пришлось уйти на теле2 >.<

Ответить

Саша Белов

1

@Билайн вы еще существуете?))) к тем пунктам, которые написаны, нужно добавить: поменять менеджерский состав, доработать тех поддержку, увеличить количество вышек, тарифы прировнять к нынешним реалиям, убрать рекламу..она везде.

Ответить

ЯжПрограммист

1

@Билайн @Билайн или как вас тут, теперь извинитесь за все случаи когда вам в харю (или что там у компании есть анатомически) тыкали этими подписками ваши же абоненты, а вы отписки слали мол сами подключили 🤣🤣🤣 

Ответить

Alone-In The-Dark

1

Может стоит цены снизить? Самый дешевый тариф с реальными звонками по всей рф (без межгорода) стоит 700 руб в месяц. В той же системе теле2, на которой сидят сберы\тиньковы и тд - цены в разы ниже. В тине можно такой же тариф собрать за 300-400 руб, в сбере еще дешевле. Откуда такие цены берут вообще? Сам от них в этом месяце буду уходить.

Ответить

Dmitri Atname

0

Наконец-то! Еще мегафону пора задуматься на эту тему.

Ответить

Макс Попов

0

Вот это ход.
Следующий этапы:
Билайн убрал скрытые платежи
Билайн не экономит на связи
Билайн не сотрудничает с полицией

Ответить

Artemy

0

Словно Тор бахнул!

Ответить

Andrey Kulakov

0

Через сколько лет они поймут что у них самые ужасные тарифы на мобильную связь в Москве?)

Ответить

Alexandr Simonov

0

«Навязанные подписки — недопустимая практика, даже если приводит к сокращению выручки» - ЧО?

Ответить

Moo Dq

0

Приятно кануть в Лету, уебаны 

Ответить

Alexandr Simonov

0

Лацанич там вообще что-нибудь делал?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Как я сходил в больницу и пришлось создать стартап
Эмиль Гайнанов занимался обслуживанием компьютерной техники в Магнитогорске. Однако идея для стартапа у него «выросла»…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Парсим какой-нибудь XML
Каждый, кто написал в жизни хоть строчку кода, слышал такое выражение – не нужно изобретать велосипед, то есть, зачем п…
1
Мегаплан
Подписан
Отписаться
Как ставить задачи работникам разных поколений
«Мегаплан» начинался с таск-менеджера, поэтому мы можем назвать себя профи в заявленной теме. В прошлый раз рассказали…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Евгений Ларин
за день
Казна пуста милорд рогвардея хочет кушать
Россия предложила Нидерландам поднять налог на дивиденды: в стране есть офисы X5 Retail Group, «Яндекса» и «Связного»
Alexey Kott
за неделю
Ты отдаёшь кучу денег, времени, сил, нервов и других ресурсов, чтобы получить профессию, которая предполагает постоянную гигантскую ответственность за машину, стоимостью несколько сотен миллионов долларов и две-три…
BBC: «Победа» отправила около 100 своих пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года

Комментарии

Name

Почему суд разрешил ВКонтакте…

SIBERINA

Ozon возвращает покупателям…

Александр Кучеряев

«Ситимобил» переименовал VK…

Рома Дмитриев

Почему суд разрешил ВКонтакте…

Alexandr Simonov

«Билайн» отказался от…

Chipsa

Соевое молоко в 3D: один из…

Денис Пихаров

Россия предложила Нидерландам…

Денис Пихаров

Россия предложила Нидерландам…

Bella Donn

В России запретили анонимное…

Евгений Разманов

Россия предложила Нидерландам…

Alexey Laptev

Соевое молоко в 3D: один из…

Alexandr Simonov

«Билайн» отказался от…

Alone-In The-Dark

«Билайн» отказался от…

Name

«Билайн» отказался от…

Alexandr Simonov

«Билайн» отказался от…

Alone-In The-Dark

«Билайн» отказался от…

Евгений Разманов

Россия предложила Нидерландам…

Andrey Kulakov

«Билайн» отказался от…

Chipsa

Соевое молоко в 3D: один из…

Денис Дизкейн

Ozon с партнёром начал…