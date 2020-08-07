YouTube перестанет рассылать письма с уведомлениями о новых видео, потому что их открывали только 0,1% пользователей Материал редакции
Компания будет отправлять информацию об аккаунте и служебные сообщения.
YouTube отключит уведомления по электронной почте о новых видео, прямых эфирах и премьерах с 13 августа 2020 года.
По данным компании, такие письма открывают менее 0,1% подписчиков, из-за рассылки почтовые ящики часто переполняются. В сервисе надеются, что отмена опции поможет получать только важные сообщения.
Пользователи продолжат получать уведомления в приложении YouTube и браузере Chrome, если они включены. Компания также будет отправлять им письма, связанные с учётной записью в YouTube, и другие важные сообщения, связанные с сервисом.
В компании говорят, что во время эксперимента с отключением почтовой рассылки длительность просмотра видео на платформе не изменилась. Пользователи стали обращать больше внимания на мобильные push-уведомления и новостную ленту.
Жаль, это было удобно. Уведомление на телефоне — не то. В письме ссылка была на конкретный выпуск, сразу жмёшь и переходишь. А от того, что оповещение придёт на телефон, ни холодно, ни жарко, я и так знаю, когда примерно должно выйти то, чего я жду.
Так и уведомление на конкректный выпуск. Нажал - запустилось видео.
+ в приложении есть раздел со всеми уведомлениями. Там также: нажал - запустил
Отличная идея, я этой функцией редко пользуюсь ибо понимаю - раздражает
Ну потому что на кой их открывать, если в шапке и так все есть: название канала, название видео, что вышло (трансляция, видео).
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