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Галина Мубаракшина
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YouTube перестанет рассылать письма с уведомлениями о новых видео, потому что их открывали только 0,1% пользователей Материал редакции

Компания будет отправлять информацию об аккаунте и служебные сообщения.

7 комментариев
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YouTube отключит уведомления по электронной почте о новых видео, прямых эфирах и премьерах с 13 августа 2020 года.

По данным компании, такие письма открывают менее 0,1% подписчиков, из-за рассылки почтовые ящики часто переполняются. В сервисе надеются, что отмена опции поможет получать только важные сообщения.

Пользователи продолжат получать уведомления в приложении YouTube и браузере Chrome, если они включены. Компания также будет отправлять им письма, связанные с учётной записью в YouTube, и другие важные сообщения, связанные с сервисом.

В компании говорят, что во время эксперимента с отключением почтовой рассылки длительность просмотра видео на платформе не изменилась. Пользователи стали обращать больше внимания на мобильные push-уведомления и новостную ленту.

Настройка уведомлений в YouTube Google

#новость #youtube

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Syzygy

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На третий день Зоркий Глаз заметил, что в камере нет одной стены.

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Anton Medvedev

0

Жаль, это было удобно. Уведомление на телефоне — не то. В письме ссылка была на конкретный выпуск, сразу жмёшь и переходишь. А от того, что оповещение придёт на телефон, ни холодно, ни жарко, я и так знаю, когда примерно должно выйти то, чего я жду. 

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Andrew Stepanov

Anton
4

Значит, Вы входите в эти 0,1%. Я обычно удалял, не читая.

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Григорий Иоффе

Anton
0

Так и уведомление на конкректный выпуск. Нажал - запустилось видео.
+ в приложении есть раздел со всеми уведомлениями. Там также: нажал - запустил

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Nikolay Pomeschenko

1

Отличная идея, я этой функцией редко пользуюсь ибо понимаю - раздражает

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РЭДЛАЙН

1

Ютуб перестаёт высылать письма о новых видео тк не успевает 😁 тумач видео

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Help lawyer

0

Ну потому что на кой их открывать, если в шапке и так все есть: название канала, название видео, что вышло (трансляция, видео).

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