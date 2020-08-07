Компания будет отправлять информацию об аккаунте и служебные сообщения.

В закладки

YouTube отключит уведомления по электронной почте о новых видео, прямых эфирах и премьерах с 13 августа 2020 года.

По данным компании, такие письма открывают менее 0,1% подписчиков, из-за рассылки почтовые ящики часто переполняются. В сервисе надеются, что отмена опции поможет получать только важные сообщения.

Пользователи продолжат получать уведомления в приложении YouTube и браузере Chrome, если они включены. Компания также будет отправлять им письма, связанные с учётной записью в YouTube, и другие важные сообщения, связанные с сервисом.

В компании говорят, что во время эксперимента с отключением почтовой рассылки длительность просмотра видео на платформе не изменилась. Пользователи стали обращать больше внимания на мобильные push-уведомления и новостную ленту.