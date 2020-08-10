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Сервисы
Татьяна Боброва
2024

Девелопер ПИК запустил сервис для сдачи квартир в аренду за пределами Москвы — он заработал в Санкт-Петербурге Материал редакции

Компания предлагает установить камеры и кодовые замки на время поиска арендаторов, чтобы они могли посмотреть квартиру в любое время.

  • Девелопер ПИК запустил сервис для сдачи квартир в аренду «ПИК-Аренда» в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании. С 2018 года сервис работал только в Москве и области.
  • Сервис предлагает собственникам жилья на время поиска арендаторов установить камеры и кодовые замки в квартире — так желающие смогут посмотреть её и снять в любое время. Если владелец не согласен на установку, он может нанять выездного менеджера.
  • «ПИК-Аренда» занимается фотосъёмкой квартиры, продвижением объявления, оформлением договора и страхованием. Сервис обещает проконтролировать арендные и коммунальные платежи, раз в квартал проверять состояние жилья и отправлять собственнику фотоотчёты. С 2019 года «ПИК-Аренда» предлагает оформлять ежемесячные страховые выплаты вместо депозитов.
  • Стоимость услуг сервиса для жильцов — единовременная комиссия 50% от месячной ставки аренды. Стоимость услуг для собственника в компании на момент написания заметки не уточнили. Сервис привлекает арендаторов через ЦИАН, Avito, «Яндекс.Недвижимость» и другие площадки. В Санкт-Петербурге около 200 тысяч квартир, чьи собственники могут стать потенциальными клиентами сервиса, говорят в компании.
  • «ПИК-Аренда» основана выходцем из Uber Ильёй Дроздовым, Никитой Комаровым и Дмитрием Хануковым. По собственным данным, ежемесячно сервис помогает сдать 500-1000 квартир. Инвестиции в проект компания не раскрывает. В 2018 году в ПИК говорили, что готовы инвестировать в развитие сервиса до 500 млн рублей в течение двух лет.

#новость #пик #аренда

Татьяна Боброва
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16 комментариев
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Michael Shramko

4

Комиссия за что, что пик это пик?
Камеры и прочую шаоупонь лично я оплачивать комиссией не намерен.

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Влад Борщ

3

Стоимость услуг сервиса для жильцов — единовременная комиссия 50% от месячной ставки аренды.
@
Сервис привлекает арендаторов через ЦИАН, Avito, «Яндекс.Недвижимость»

Собственно что и нужно прочитать а статье.
Никаких плюсов за офигеть какие бабки нет. Мне, как квартиросъемщику, нахер не упёрся такой сервис за такие бабки.

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Максим Ивлев

Влад
1

Риэлторы и прочие агентства недвижимости сдают так же через циан Авито и Яндекс, берут 50-100%. Тут как бы рыночнк решает, какие вопросы к пику?

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Олча Артна

Максим
0

Да то что он плюсов для арендатора не даёт, а комиссию хочет взять такую же, как риелторы. Притом при помощи дармоеда-риелтора можно хотя бы с лендлордом поторговаться и выбить плюшки, а ПИК скорее всего сдаёт как есть.

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Максим Ивлев

Олча
0

Так поэтому лэндлорду и выгоднее работать с пиком, т.к. он не наебет. А риэлтор за откат арендатора сделает скидочку и наебет лэндлорда

Так что тут палка о двух концах, собственникам выгодно через пик, арендаторам выгодно вообще напрямую.

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Sergei Bakharev

Влад
0

У них даже главная страничка сайта как бы намекает - собственники в приоритете, а арендаторы подстроятся. 

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Дмитрий Лукиенко

1

Почему не с арендодателя? 

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selecadm

Дмитрий
3

Хороший вопрос. Это же арендодатель принял решение воспользоваться этим сервисом, пусть он и платит. Арендаторы почему должны платить за то, что арендодатель выбрал такой способ их поиска?

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Аарон Малис

selecadm
1

Так арендаторы и так платят 50% за съем жилья через агенство. Т. е. ПИК решил делать то же самое, только типа мы IT компания, камеры, интернет, передовые солюшенс типа.

ПИК Аренда — насади арендатора.

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ЯжПрограммист

selecadm
0

Лучше риелторам 100% заплатить как в былые времена?) Которые вообще ничего кроме показа, печати бумажки и размещения обьявления не делают.

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ivan krapivin

1

БЕЗ ЖИВОТНЫХ И ДЕТЕЙ СЛАВЯНСКОЙ ВНЕШНОСТИ

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Roman Trifonov

ivan
0

А животные с азиатской внешностью подойдут?))

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ivan krapivin

Roman
0

Шиба-ину с доплатой и залогом

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Artemy

0

О, первый шаг к флэтшэрингу! Зашёл в любую доступную квартиру «посмотреть», воспользовался ей, свалил. И пофиг на камеры!

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widgets4site

0

Про установку камер хотелось бы поподробнее.

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Олча Артна

0

Ха, у ЦИАН есть сервис "Сдай/Сними" с комиссией 15%, нафига пользоваться ПИКом с комиссией 50%?

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