С помощью «Яндекс.Про» можно искать заказы, платить налоги и получать выплаты.

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«Яндекс» запустил единую платформу и приложение для самозанятых «Яндекс.Про»: на ней можно искать подработку, оплачивать налоги и другое, сообщил vc.ru представитель компании. Сервис работает по всей России.

Пользователи приложения могут искать и выполнять заказы по разным направлениям в сервисах «Яндекса». Получать выплаты можно на заранее привязанную банковскую карту.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в самом приложении. Пользователи могут синхронизировать «Яндекс.Про» с официальным приложением налоговой службы «Мой налог» — тогда все необходимые платежи и налоги будут перечисляться автоматически.

Подключиться к сервису могут как физлица, так и индивидуальные предприниматели. Сама платформа создана на основе «Яндекс.Таксометра» — пользователи последнего будут автоматически переведены в новое приложение при обновлении программы.

К «Яндекс.Про» уже подключены водители и автокурьеры «Яндекс.Такси». Компания планирует в ближайшее время перевести в приложение курьеров «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки», а затем мастеров «Яндекс.Услуг» и исполнителей заданий в «Яндекс.Толоке».