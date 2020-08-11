«Яндекс» запустил платформу для работы самозанятых с сервисами компании: водителей, курьеров, мастеров «Услуг» и других Материал редакции
С помощью «Яндекс.Про» можно искать заказы, платить налоги и получать выплаты.
«Яндекс» запустил единую платформу и приложение для самозанятых «Яндекс.Про»: на ней можно искать подработку, оплачивать налоги и другое, сообщил vc.ru представитель компании. Сервис работает по всей России.
Пользователи приложения могут искать и выполнять заказы по разным направлениям в сервисах «Яндекса». Получать выплаты можно на заранее привязанную банковскую карту.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в самом приложении. Пользователи могут синхронизировать «Яндекс.Про» с официальным приложением налоговой службы «Мой налог» — тогда все необходимые платежи и налоги будут перечисляться автоматически.
Подключиться к сервису могут как физлица, так и индивидуальные предприниматели. Сама платформа создана на основе «Яндекс.Таксометра» — пользователи последнего будут автоматически переведены в новое приложение при обновлении программы.
К «Яндекс.Про» уже подключены водители и автокурьеры «Яндекс.Такси». Компания планирует в ближайшее время перевести в приложение курьеров «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки», а затем мастеров «Яндекс.Услуг» и исполнителей заданий в «Яндекс.Толоке».
В приложение встроен навигатор и кнопка вызова экстренных служб 112. Скачать «Яндекс.Про» можно в Google Play и App Store. В течение дня ссылка на App Store станет активной, добавили в компании.
Новый дивный мир. Эпсилоны счастливы.
Кстати, абсолютно ужасный сервис без какой-либо модерации. Надеюсь, Яндекс хотя бы будут модерировать заказы, ибо просят 200 рублей в неделю за бесконечные отклики, а по факту никогда не найти заказ)
А ещё яндекс.услуги на ровном месте могут палки в колёса ставить. Пытался у них зарегиться, указал сайт, его отклонили. А у меня по паспорту одна фамилия, а в сети использую псевдоним. Я им и так, и сяк доказывал, что считайте мол это личным брендом, могу подтвердить всеми возможными способами право на сайт. Не, так и не зарегили. На хер их послал в итоге и больше нет желания связываться.
А мне подтвердили все, с апреля пользовался, а вчера мне пришло уведомление: подтвердите личные данные и исправьте ошибки в анкете. Хотя там все было правильно:)
А как его скачать?
Приложение доступно пока только на Android, называется Яндекс.Услуги. На IOS пока что только в Бета-тестировании.
А я думал они новое что выпустили , услуги то давно у них весят , я думал еще что то сделал. (
Такое ощущение, что все законы под хотелки Яндекса пишут.
Этот сервис пока недоступен в моей стране
С Толокой интересно получается. До это они были через немецкий AG и платили в долларах. Могут ли самозанятые получать плату в долларах?)
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