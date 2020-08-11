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Сервисы
Татьяна Боброва
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ВТБ и «Ростелеком» запустили сервис для оценки спроса и потоков клиентов — он поможет выбрать место для кафе или рекламы Материал редакции

Это один из первых проектов совместного предприятия компаний в сфере обработки больших данных.

  • «Платформа больших данных» (совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») запустила сервис на основе машинного обучения (Auto ML) для прогнозирования спроса, потока клиентов и других факторов, сообщили vc.ru в компании. Сервис поможет бизнесу принимать решение о расположении торговой точки, офиса, рекламных объектов и так далее.
  • Сервис уже работает в 50 крупных городах России, он позволяет оценить площадки площадью 500 на 500 метров. Платформа собирает и сопоставляет 170 слоев обезличенных данных из банковской сферы, телеком и цифровых сервисов партнёров.
  • Платформу уже тестируют «Магнит» и оператор наружной рекламы Russ Outdoor. Она также может быть полезна застройщикам, владельцам кафе и другого бизнеса и другим, считают партнёры. Сейчас компании прорабатывают разные тарифы, чтобы сервис подошёл и малому, и крупному бизнесу, уточнили в ВТБ.
  • Геоаналитику для размещенеия рекламы и открытия точек также предлагает, в частности, «2ГИС». Сервис позволяет получить карту с данными о конкурентах, количестве поисковых запросов, домов и так далее.

#новость #втб #ростелеком

Татьяна Боброва
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Prolis Labkk

1

"Платформа собирает и сопоставляет 170 слоев обезличенных данных из банковской сферы" - транзакции по картам или терминалам оплаты анализирует? 

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Андрей Захаров

Prolis
0

Раз проект совместный, то скорее всего источником данных являются не только транзакции по картам или терминалам.

Скорее всего, в рамках проекта "склеиваются" данные из двух источников:

1) Берутся данные по географическому распределению абонентов, получаемому от сотового оператора, подконтрольного "Ростелекому" (Теле2 и возможно некоторые MVNO)

2)  Берутся данные по платёжным транзакциям (или из процессинга ВТБ или даже из онлайн-касс ВТБ / Ростелекома).

На основании такой склейки данных можно построить аналитику: сколько людей в какое время и в каких точках/маршрутах проходят, и сколько людей на маршруте/в точке  сколько денег на что-то тратят.  Также возможна некая аналитика по платёжеспособности проходящей по маршруту аудитории (исходя из прихода/остатка денежных средств).

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Александр Кучеряев

0

Ну как говорится, мы заботимся о безопасности ваших персональных данных.

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Антон Фомин

Александр
2

Персональные данные тут не причем, единственные ваши персональные данные это ФИО и Документы, а на остальное уже не персональное.

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Александр Кучеряев

Антон
1

Если по моим передвижениям или транзакциям можно понять что это я, то это ПД.

См. 152-ФЗ статья 3 пункт 1
1) персональные данные - любая информация прямо или косвенно относящаяся к определяемому физ лицу (субъекту персональных данных)

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