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ВТБ и «Ростелеком» запустили сервис для оценки спроса и потоков клиентов — он поможет выбрать место для кафе или рекламы Материал редакции
Это один из первых проектов совместного предприятия компаний в сфере обработки больших данных.
- «Платформа больших данных» (совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») запустила сервис на основе машинного обучения (Auto ML) для прогнозирования спроса, потока клиентов и других факторов, сообщили vc.ru в компании. Сервис поможет бизнесу принимать решение о расположении торговой точки, офиса, рекламных объектов и так далее.
- Сервис уже работает в 50 крупных городах России, он позволяет оценить площадки площадью 500 на 500 метров. Платформа собирает и сопоставляет 170 слоев обезличенных данных из банковской сферы, телеком и цифровых сервисов партнёров.
- Платформу уже тестируют «Магнит» и оператор наружной рекламы Russ Outdoor. Она также может быть полезна застройщикам, владельцам кафе и другого бизнеса и другим, считают партнёры. Сейчас компании прорабатывают разные тарифы, чтобы сервис подошёл и малому, и крупному бизнесу, уточнили в ВТБ.
- Геоаналитику для размещенеия рекламы и открытия точек также предлагает, в частности, «2ГИС». Сервис позволяет получить карту с данными о конкурентах, количестве поисковых запросов, домов и так далее.
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Prolis Labkk
"Платформа собирает и сопоставляет 170 слоев обезличенных данных из банковской сферы" - транзакции по картам или терминалам оплаты анализирует?
Андрей ЗахаровProlis
Раз проект совместный, то скорее всего источником данных являются не только транзакции по картам или терминалам.
Скорее всего, в рамках проекта "склеиваются" данные из двух источников:
1) Берутся данные по географическому распределению абонентов, получаемому от сотового оператора, подконтрольного "Ростелекому" (Теле2 и возможно некоторые MVNO)
2) Берутся данные по платёжным транзакциям (или из процессинга ВТБ или даже из онлайн-касс ВТБ / Ростелекома).
На основании такой склейки данных можно построить аналитику: сколько людей в какое время и в каких точках/маршрутах проходят, и сколько людей на маршруте/в точке сколько денег на что-то тратят. Также возможна некая аналитика по платёжеспособности проходящей по маршруту аудитории (исходя из прихода/остатка денежных средств).
Александр Кучеряев
Ну как говорится, мы заботимся о безопасности ваших персональных данных.
Антон ФоминАлександр
Персональные данные тут не причем, единственные ваши персональные данные это ФИО и Документы, а на остальное уже не персональное.
Александр КучеряевАнтон
Если по моим передвижениям или транзакциям можно понять что это я, то это ПД.
См. 152-ФЗ статья 3 пункт 1
1) персональные данные - любая информация прямо или косвенно относящаяся к определяемому физ лицу (субъекту персональных данных)