У компании уже есть агрегатор вакансий на основе поиска — пользователи видят предложения работы в ответ на соответствующие запросы.

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Google добавила в поиск в Индии сервис с виртуальными визитками — он позволяет известным людям, предпринимателям, фрилансерам, сотрудникам и другим пользователям размещать свои контакты, пишет TechCrunch.

Чтобы создать визитку в поиске, пользователь должен зайти в Google-аккаунт, ввести в поиске своё имя и заполнить форму с основной информацией о себе: фото, ссылки на соцсети, сайт, а также, если захочет, данные об образовании и месте работы, адрес и e-mail, указывает издание.

Оформление виртуальной визитки в поиске Google TechCrunch

Чем больше информации добавляет о себе пользователь, тем легче его находить, отмечают в Google. Компания также добавила защиту от спама и мошенничества. Например, к одному аккаунту может быть привязана только одна визитка.

В компании говорят, что выбрали для запуска сервиса Индию, поскольку местные пользователи часто ищут людей через поиск, отмечает издание. Кроме того, это второй по величине интернет-рынок в мире.