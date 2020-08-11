Вы случайно не PHP Middle?
Сервисы
Галина Мубаракшина
663

Google разрешила пользователям в Индии размещать в поиске виртуальные визитки со своими контактами — как в LinkedIn Материал редакции

У компании уже есть агрегатор вакансий на основе поиска — пользователи видят предложения работы в ответ на соответствующие запросы.

4 комментария
В закладки

Google добавила в поиск в Индии сервис с виртуальными визитками — он позволяет известным людям, предпринимателям, фрилансерам, сотрудникам и другим пользователям размещать свои контакты, пишет TechCrunch.

Чтобы создать визитку в поиске, пользователь должен зайти в Google-аккаунт, ввести в поиске своё имя и заполнить форму с основной информацией о себе: фото, ссылки на соцсети, сайт, а также, если захочет, данные об образовании и месте работы, адрес и e-mail, указывает издание.

Оформление виртуальной визитки в поиске Google TechCrunch

Чем больше информации добавляет о себе пользователь, тем легче его находить, отмечают в Google. Компания также добавила защиту от спама и мошенничества. Например, к одному аккаунту может быть привязана только одна визитка.

В компании говорят, что выбрали для запуска сервиса Индию, поскольку местные пользователи часто ищут людей через поиск, отмечает издание. Кроме того, это второй по величине интернет-рынок в мире.

Виртуальные визитки — последняя попытка Google добавить в поисковую выдачу функции наподобие LinkedIn, отмечает издание. В 2017 году компания уже запустила агрегатор вакансий.

#новость #google #индия

Галина Мубаракшина
+13 496
7
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0434\u0438\u044f","google"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 149375, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 11 Aug 2020 14:55:02 +0300", "is_special": false }
Ваш специальный VDS
Сервера на NVMe-дисках с новыми CPU с высоким индексом производительности
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Николай Шелопугин

1

Почему в последнее время именно на индусах запускают пилоты?

P.s можете не отвечать, дочитал статью до конца :)

Ответить

Sergey Furtaev

Николай
2

Это QA department размером со страну.

Ответить

Artemy

Николай
1

Сундар пролоббировал

Ответить

Yury Kotov

0

Надо в Телеграм добавить побольше описания профиля

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Digital Strategy
Подписан
Отписаться
Как получать от диджитал-агентства продажи, а не только лиды. На примере клиники
Обычная работа с агентством проходит так: специалисты настраивают объявления, отслеживают динамику в аналитике или свер…
0
Ростелеком
Подписан
Отписаться
Для кармы полезно. Новая модель управления IT — Karma Framework
IT — пожалуй, всё ещё одна из самых динамичных отраслей, в которой всё меняется очень и очень быстро. Вчерашний стартап…
0
Calltouch
Подписан
Отписаться
7 способов сделать рекламу автодилера эффективнее, или как заставить контекст приносить лиды
Если кажется, что оптимизировать рекламные кампании дилерского центра до ощутимого результата не так-то просто – вам не…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alone-In The-Dark
за день
А вот потом пишут: "Нахой нам нужен этот интернет от Маска со спутников, у нас вон безлимит за 500 рублей, ололо" 
В Беларуси второй день проблемы с доступом в интернет
Alexey Kott
за неделю
Ты отдаёшь кучу денег, времени, сил, нервов и других ресурсов, чтобы получить профессию, которая предполагает постоянную гигантскую ответственность за машину, стоимостью несколько сотен миллионов долларов и две-три…
BBC: «Победа» отправила около 100 своих пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года

Комментарии

Денис Демидов

В Беларуси второй день проблемы…

$амураймаркетинга

Сеть поддельных клиентов и…

Nikolai O

Калифорнийский суд обязал Uber…

Денис Демидов

Калифорнийский суд обязал Uber…

Nikolai O

Калифорнийский суд обязал Uber…

p0st

Я мучился со съемом и хотел…

Денис Демидов

Калифорнийский суд обязал Uber…

Blackrock

В Беларуси второй день проблемы…

A SUS

Бизнес в фудтехе: с чего начать…

Денис Демидов

Калифорнийский суд обязал Uber…

$амураймаркетинга

История одного мошенничества…

Александр Раскаманов

Калифорнийский суд обязал Uber…

Денис Демидов

Калифорнийский суд обязал Uber…

Михаил Иванович

Личный авто vs каршеринг vs…

Wera Ferat

Фишки продвижения…

Maxim Popov

Apple списали дважды средства с…

Dmitry Vedenko

«Яндекс.Драйв» начал…

Юрий Белоножкин

«Яндекс» запустил платформу для…

Alex Konin

Mail.ru Group создала должность…

Андрей Захаров

В Беларуси второй день проблемы…