Google разрешила пользователям в Индии размещать в поиске виртуальные визитки со своими контактами — как в LinkedIn Материал редакции
У компании уже есть агрегатор вакансий на основе поиска — пользователи видят предложения работы в ответ на соответствующие запросы.
Google добавила в поиск в Индии сервис с виртуальными визитками — он позволяет известным людям, предпринимателям, фрилансерам, сотрудникам и другим пользователям размещать свои контакты, пишет TechCrunch.
Чтобы создать визитку в поиске, пользователь должен зайти в Google-аккаунт, ввести в поиске своё имя и заполнить форму с основной информацией о себе: фото, ссылки на соцсети, сайт, а также, если захочет, данные об образовании и месте работы, адрес и e-mail, указывает издание.
Чем больше информации добавляет о себе пользователь, тем легче его находить, отмечают в Google. Компания также добавила защиту от спама и мошенничества. Например, к одному аккаунту может быть привязана только одна визитка.
В компании говорят, что выбрали для запуска сервиса Индию, поскольку местные пользователи часто ищут людей через поиск, отмечает издание. Кроме того, это второй по величине интернет-рынок в мире.
Виртуальные визитки — последняя попытка Google добавить в поисковую выдачу функции наподобие LinkedIn, отмечает издание. В 2017 году компания уже запустила агрегатор вакансий.
Почему в последнее время именно на индусах запускают пилоты?
P.s можете не отвечать, дочитал статью до конца :)
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