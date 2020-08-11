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Галина Мубаракшина
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Google запланировала создать систему оповещения о землетрясениях с помощью Android-устройств по всему миру Материал редакции

Смартфон станет мини-сейсмометром и предупредит пользователя об опасности, рассчитывают в компании.

5 комментариев
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Google создаёт всемирную систему оповещения о землетрясениях, которая будет использовать данные Android-устройств, пишет The Verge со ссылкой на главного инженера-программиста Android в Google Марка Стогатиса (Marc Stogaitis).

Чтобы создать систему оповещения, обычно требуется большое количество сейсмометров, которые нужно постоянно обслуживать, рассказал изданию Стогатис. Но сейсмометры слишком дороги и устанавливать их повсеместно непрактично, полагает он.

Интерфейс системы оповещения о землетрясениях Google  Google

Android-устройство может стать мини-сейсмометром: как выяснили в Google, установленные в них акселерометры, которые реагируют на поворот экрана, также очень чутки к сейсмическим колебаниям. Они, в частности, «распознают» первую, более слабую, и вторую, более сильную, волны из эпицентра землетрясения, указывает издание.

С помощью алгоритмов Google может собрать данные тысяч устройств, обработать их и удостовериться, что землетрясение действительно произошло — и после этого рассылать оповещения, отмечает The Verge. Система позволяет определить эпицентр и магнитуду землетрясения, говорят в компании. Она станет частью мобильных сервисов Google, уточняет издание.

Google будет внедрять свою систему постепенно. На первом этапе в партнёрстве с Геологической службой США и Управлением экстренных служб Калифорнии она будет рассылать пользователям предупреждения, которые генерирует сервис ShakeAlert, использующий данные сейсмометров.

На запуск системы с использованием данных смартфонов потребуется больше времени, указывает издание, не уточняя сроков.

Google также будет отслеживать местные поисковые запросы пользователей о землетрясениях. Когда компания убедится в точности своего сервиса, она начнёт рассылать предупреждения на территориях, где нет собственных сейсмометров и систем оповещения, поясняет The Verge.

#новость #google #android

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Mikhail Brain

5

А после землетрясения система будет показывать рекламу медикаментов и строительных материалов. 

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Андрей Селин

0

Пусть это сделает другая компания для разнообразия

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Aleksey Krenvalk

Андрей
1

У ни одной другой компании нет и близко подобных ресурсов. Так что наврятли)

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Иван Иванов

0

Теперь в Иране запретят смартфоны на Android

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Viktor Mann

0

Что ж такое. Только ушел от экосистемы Яндекса в Гугл, и тут такое.
Теперь твой телефон еще и минивибратор-землятрясение-предупреждатель.

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