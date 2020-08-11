Смартфон станет мини-сейсмометром и предупредит пользователя об опасности, рассчитывают в компании.

В закладки

Google создаёт всемирную систему оповещения о землетрясениях, которая будет использовать данные Android-устройств, пишет The Verge со ссылкой на главного инженера-программиста Android в Google Марка Стогатиса (Marc Stogaitis).

Чтобы создать систему оповещения, обычно требуется большое количество сейсмометров, которые нужно постоянно обслуживать, рассказал изданию Стогатис. Но сейсмометры слишком дороги и устанавливать их повсеместно непрактично, полагает он.

Интерфейс системы оповещения о землетрясениях Google Google

Android-устройство может стать мини-сейсмометром: как выяснили в Google, установленные в них акселерометры, которые реагируют на поворот экрана, также очень чутки к сейсмическим колебаниям. Они, в частности, «распознают» первую, более слабую, и вторую, более сильную, волны из эпицентра землетрясения, указывает издание.

С помощью алгоритмов Google может собрать данные тысяч устройств, обработать их и удостовериться, что землетрясение действительно произошло — и после этого рассылать оповещения, отмечает The Verge. Система позволяет определить эпицентр и магнитуду землетрясения, говорят в компании. Она станет частью мобильных сервисов Google, уточняет издание.

Google будет внедрять свою систему постепенно. На первом этапе в партнёрстве с Геологической службой США и Управлением экстренных служб Калифорнии она будет рассылать пользователям предупреждения, которые генерирует сервис ShakeAlert, использующий данные сейсмометров.

На запуск системы с использованием данных смартфонов потребуется больше времени, указывает издание, не уточняя сроков.