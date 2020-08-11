Mozilla уволит 250 человек и сосредоточится на построении сообщества и поиске новых источников доходов Материал редакции
Пандемия значительно повлияла на выручку, объяснили в компании.
Глава Mozilla Митчелл Бейкер объявила в открытом письме о реструктуризации, которая позволит создавать и инвестировать в новые продукты и услуги. «К сожалению, изменения также включают увольнение около 250 человек», — добавила она.
Компания прекратит работу в Тайбэе. Ещё около 60 человек будут направлены на другие проекты.
Бейкер отметила, что пандемия оказала «существенное влияние» на выручку компании. В результате план, созданный Mozilla до Covid-19 — создание «лучшего интернета», инвестиции в инновации и корректировка финансовой стратегии, — больше «не работает».
Изменения позволят компании экспериментировать, быстрее приспосабливаться и чаще договариваться о партнёрствах, добавила топ-менеджер.
Новый план включает упор на построении сообщества, создании новых продуктов и источниках доходов. По словам Бейкер, сначала компания сосредоточится на Pocket, VPN-сервисе и других инструментах для безопасности и конфиденциальности данных.
- В 2018 году Mozilla сообщала, что всего у неё около 1000 сотрудников в штате. В беседе с The Verge представитель компании подтвердил, что в штате останется примерно 750 человек.
- Это второе крупное сокращение персонала в 2020 году: в январе Mozilla уже уволила 70 человек, чтобы сохранить деньги на «инвестиции в инновации». Тогда же компания согласилась с принципом «жить по средствам» и не тратить больше, чем компания сможет заработать в ближайшем будущем.
- Mozilla получает большую часть выручки от рекламы и партнёрств — например, Google платит за то, чтобы быть поисковой системой по умолчанию в браузере Firefox в некоторых странах, указывает Axios.
Лишь бы на развитии браузера не отразилось.
На развитии их браузера отразился бюджет гугла на разработку хрома. Когда на разработку чего-то тратится сто миллиардов в секунду, сложно быть лучше в принципе.
Я готов платить 5-10 долларов в год за этот чудный браузер.
Чем лучше Хрома? (не набрасываю, серьезно спросил)
простотой
Что значит простотой?
Google пытается навешать мне всяких штук, которые меня "защищают", при всем этом съедая ресурсы моего ПК.
Мой опыт пользования браузером и системной в целом позволяют мне следить за всем этим самостоятельно.
Опережая твой вопрос, в Windows я не использую антивирус года с 2010
Хром лучше скоростью работы. Ты быстрее видишь, что страница есть. Файрфокс пока не обменяется пакетами с римским папой через 10 спутниковых сетей, показывает белый экран и о чём-то думает.
Пользуюсь и хромом и лисой, существенной разницы в скорости не заметил.
Какие, например?
Безопасней...
Думате почему сб крупных фирм запрещает все кроме default и firefox.
позволят компании экспериментировать
Было бы неплохо, если бы они прекратили экспериментировать и дали возможность пользователям выбирать цвет вкладок, нопример. А не пихали чёрный по дефолту.
Было бы неплохо если бы они свой же форум начали читать там про группировки вкладок по общим признакам уже пять лет задача висит. Я ее когда то писал им... но сделали ее в Chrome вот и ответ ...
Не думал, что они могут опираться на статистику использования пользователями?
Кто-то на хабре писал:
1. Мы добавили новую супер-пупер фичу. Ее можно включить нажав гигантскую кнопку на самом первом экране настроек.
2. Никто не влключает фичу. Мы думаем, что это произошло потому, что процесс включения слишком сложен, а не потому, что фича никому нахер не нужна. Поэтому мы включаем ее по-умолчанию. Выключить ее можно трижды подпрыгнув во второе воскресенье месяца после полнолуния.
3. Большинство пользователей используют нашу новую фичу и не отключают, поэтому мы убираем возможность ее отключить.
Надеюсь, что теперь mozilla снова будет процветать. К стати, mozilla - некоммерческая организация, а не компания
Ну так это же все равно компания, просто прибыль от деятельности идёт на развитие и зарплаты сотрудникам.
Лично мне жалко, что они 25% персонала сокращают в тот момент, когда вся планета в интернете сидит, значит дела правда плохи ((
Так у них давно плохи дела. Свою лояльную аудиторию гиков плагино-дрочеров они проебали, а аудиторию быдло-юзеров у хрома отжать не получится. Конкурировать с рекламными мощностями гугла нереально. Дела у мозиллы шли нормально, когда их продвигал гугл. Но когда гугл выпустил свой хром, стало понятно что это начало конца
Блоги компаний
Показать еще