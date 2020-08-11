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Татьяна Боброва
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Mozilla уволит 250 человек и сосредоточится на построении сообщества и поиске новых источников доходов Материал редакции

Пандемия значительно повлияла на выручку, объяснили в компании.

25 комментариев
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Глава Mozilla Митчелл Бейкер объявила в открытом письме о реструктуризации, которая позволит создавать и инвестировать в новые продукты и услуги. «К сожалению, изменения также включают увольнение около 250 человек», — добавила она.

Компания прекратит работу в Тайбэе. Ещё около 60 человек будут направлены на другие проекты.

Бейкер отметила, что пандемия оказала «существенное влияние» на выручку компании. В результате план, созданный Mozilla до Covid-19 — создание «лучшего интернета», инвестиции в инновации и корректировка финансовой стратегии, — больше «не работает».

Изменения позволят компании экспериментировать, быстрее приспосабливаться и чаще договариваться о партнёрствах, добавила топ-менеджер.

Новый план включает упор на построении сообщества, создании новых продуктов и источниках доходов. По словам Бейкер, сначала компания сосредоточится на Pocket, VPN-сервисе и других инструментах для безопасности и конфиденциальности данных.

  • В 2018 году Mozilla сообщала, что всего у неё около 1000 сотрудников в штате. В беседе с The Verge представитель компании подтвердил, что в штате останется примерно 750 человек.
  • Это второе крупное сокращение персонала в 2020 году: в январе Mozilla уже уволила 70 человек, чтобы сохранить деньги на «инвестиции в инновации». Тогда же компания согласилась с принципом «жить по средствам» и не тратить больше, чем компания сможет заработать в ближайшем будущем.
  • Mozilla получает большую часть выручки от рекламы и партнёрств — например, Google платит за то, чтобы быть поисковой системой по умолчанию в браузере Firefox в некоторых странах, указывает Axios.

#новость #mozilla

Татьяна Боброва
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25 комментариев
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Антон

11

Лишь бы на развитии браузера не отразилось.

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Сергей Пеленев

Антон
3

На развитии их браузера отразился бюджет гугла на разработку хрома. Когда на разработку чего-то тратится сто миллиардов в секунду, сложно быть лучше в принципе.

Ответить

Зови меня Крым

5

Я готов платить 5-10 долларов в год за этот чудный браузер.

Ответить

Сергей Ермилов

Зови
0

Чем лучше Хрома? (не набрасываю, серьезно спросил)

Ответить

Зови меня Крым

Сергей
2

простотой

Ответить

Сергей Ермилов

Зови
0

Что значит простотой?

Ответить

Зови меня Крым

Сергей
3

Google пытается навешать мне всяких штук, которые меня "защищают", при всем этом съедая ресурсы моего ПК.
Мой опыт пользования браузером и системной в целом позволяют мне следить за всем этим самостоятельно.

Опережая твой вопрос, в Windows я не использую антивирус года с 2010

Ответить

K. A.

Зови
0

Например, это что?

Ответить

Сергей Пеленев

Сергей
0

Меньше всяких кнопок. Больше степень айфонности.

Ответить

K. A.

Зови
0

А в чем простота Firefox относительно Chrome или Safari?

Ответить

K. A.

Сергей
0

А чем Хром лучше?

А так — privacy tools, например.

Ответить

Сергей Пеленев

K.
2

Хром лучше скоростью работы. Ты быстрее видишь, что страница есть. Файрфокс пока не обменяется пакетами с римским папой через 10 спутниковых сетей, показывает белый экран и о чём-то думает.

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Гордон Фримэн

Сергей
0

Пользуюсь и хромом и лисой, существенной разницы в скорости не заметил.

Ответить

Сергей Ермилов

K.
0

Какие, например?

Ответить

K. A.

Сергей
0

Например, https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-third-party-cookies

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Mikhail Tatsky

Сергей
0

Безопасней...
Думате почему сб крупных фирм запрещает все кроме default и firefox.

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Vitaly Baev

Зови
0

Я иногда доначу им, если вам тоже нравится FF, делайте так же

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Syzygy

3

 позволят компании экспериментировать

Было бы неплохо, если бы они прекратили  экспериментировать и дали возможность пользователям выбирать цвет вкладок, нопример. А не пихали чёрный по дефолту.

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Vitold Sedyshev

Syzygy
3

Было бы неплохо если бы они свой же форум начали читать там про группировки вкладок по общим признакам уже пять лет задача висит. Я ее когда то писал им... но сделали ее в Chrome вот и ответ ...

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Зови меня Крым

Syzygy
0

Не думал, что они могут опираться на статистику использования пользователями?

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Dimakey Lekko

Зови
2

Кто-то на хабре писал:
1. Мы добавили новую супер-пупер фичу. Ее можно включить нажав гигантскую кнопку на самом первом экране настроек.
2. Никто не влключает фичу. Мы думаем, что это произошло потому, что процесс включения слишком сложен, а не потому, что фича никому нахер не нужна. Поэтому мы включаем ее по-умолчанию. Выключить ее можно трижды подпрыгнув во второе воскресенье месяца после полнолуния.
3. Большинство пользователей используют нашу новую фичу и не отключают, поэтому мы убираем возможность ее отключить.

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K. A.

Зови
0

С учетом падения их доли — работает это фигово. Ну и поведение своей аудитории может отличаться от чужой, которую хочешь привлечь.

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Shad Khoshvagt

0

Надеюсь, что теперь mozilla снова будет процветать. К стати, mozilla - некоммерческая организация, а не компания

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Alex Konin

Shad
3

Ну так это же все равно компания, просто прибыль от деятельности идёт на развитие и зарплаты сотрудникам.
Лично мне жалко, что они 25% персонала сокращают в тот момент, когда вся планета в интернете сидит, значит дела правда плохи ((

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Илитный Иксперт

Alex
4

Так у них давно плохи дела. Свою лояльную аудиторию гиков плагино-дрочеров они проебали, а аудиторию быдло-юзеров у хрома отжать не получится. Конкурировать с рекламными мощностями гугла нереально. Дела у мозиллы шли нормально, когда их продвигал гугл. Но когда гугл выпустил свой хром, стало понятно что это начало конца

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