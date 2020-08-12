Это не первые проблемы компании перед возможным IPO — из-за пандемии сервис уже снизил оценку на 16% и уволил четверть штата.

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Владельцы жилья из США и Великобритании, сотрудничающие с Airbnb, пожаловались на задержку и отсутствие платежей от сервиса за аренду, сообщает CNBC.

До пандемии коронавируса Airbnb принимал оплату от гостей через приложение, вычитал комиссию и остальное переводил хозяевам. Владельцы арендуемой недвижимости получали платежи от сервиса в течение суток после заезда гостей.

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Теперь некоторые владельцы жилья утверждают, что перевод оплаты от компании занимает гораздо больше времени или же полностью исчезает из личного кабинета.

Представитель Airbnb заявил изданию, что компания «обнаружила небольшую техническую неисправность в системе защиты от мошенничества, которая затронула менее одного из 1000 хостов на платформе». «Мы ожидаем незамедлительного решения проблемы для пострадавших владельцев жилья», — добавили в компании.

По словам представителя Airbnb, проблема появилась в августе. Однако некоторые хозяева рассказывали CNBC о просроченных и пропущенных платежах ещё в июле. Тогда некоторые владельцы жилья заявили сервису, что обратились к репортёрам, после чего Airbnb перевела все выплаты, пишет CNBC.

«На этой неделе мы обнаружили и быстро решили небольшую техническую проблему, затрагивающую примерно 2% выплат владельцам. Все выплаты пострадавшим арендодателям завершены или находятся в процессе», — говорили в компании в июле.