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Сервисы
Лиана Липанова
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Владельцы жилья второй раз за лето пожаловались на отмену и задержки выплат у Airbnb — сервис заявил о единичных случаях Материал редакции

Это не первые проблемы компании перед возможным IPO — из-за пандемии сервис уже снизил оценку на 16% и уволил четверть штата.

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Владельцы жилья из США и Великобритании, сотрудничающие с Airbnb, пожаловались на задержку и отсутствие платежей от сервиса за аренду, сообщает CNBC.

До пандемии коронавируса Airbnb принимал оплату от гостей через приложение, вычитал комиссию и остальное переводил хозяевам. Владельцы арендуемой недвижимости получали платежи от сервиса в течение суток после заезда гостей.

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Теперь некоторые владельцы жилья утверждают, что перевод оплаты от компании занимает гораздо больше времени или же полностью исчезает из личного кабинета.

Представитель Airbnb заявил изданию, что компания «обнаружила небольшую техническую неисправность в системе защиты от мошенничества, которая затронула менее одного из 1000 хостов на платформе». «Мы ожидаем незамедлительного решения проблемы для пострадавших владельцев жилья», — добавили в компании.

По словам представителя Airbnb, проблема появилась в августе. Однако некоторые хозяева рассказывали CNBC о просроченных и пропущенных платежах ещё в июле. Тогда некоторые владельцы жилья заявили сервису, что обратились к репортёрам, после чего Airbnb перевела все выплаты, пишет CNBC.

«На этой неделе мы обнаружили и быстро решили небольшую техническую проблему, затрагивающую примерно 2% выплат владельцам. Все выплаты пострадавшим арендодателям завершены или находятся в процессе», — говорили в компании в июле.

  • Компания столкнулась с жалобами на фоне подготовки к IPO, напоминает издание. Airbnb планирует подать конфиденциальную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже в августе 2020 года, рассказал источник CNBC.
  • На фоне пандемии в апреле 2020 года Airbnb снизила собственную оценку на фоне массовой отмены бронирований на 16% — до $26 млрд. В мае компания решила уволить около 1900 сотрудников — это 25% всего персонала.
  • Компания привлекла $1 млрд в качестве долга и капитала от новых инвесторов в начале апреля, и ещё один кредит на $1 млрд в середине месяца.
  • В конце марта Airbnb пообещал выделить $250 млн на поддержку арендодателей. Однако владельцы жилья жаловались на отсутствие и низкие суммы выплат.

#новость #airbnb

Лиана Липанова
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