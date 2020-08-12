LinkedIn продаст сервис для публикации презентаций SlideShare с 100 млн пользователей в месяц компании Scribd Материал редакции
В России сайт SlideShare недоступен.
LinkedIn продаёт сервис для публикации презентаций SlideShare компании Scribd, владеющей одноимённым сервисом облачного хранения документов. Сумма сделки не раскрывается.
Scribd примет на себя управление бизнесом SlideShare 24 сентября. В рамках сделки Scribd не будет нанимать новых сотрудников, управлением SlideShare займётся существующая команда, сообщает TechCrunch. Покупатель в основном заинтересован в контенте из 40 млн презентаций и аудитории (100 млн уникальных посетителей в месяц), но может воспользоваться и технологиями компании.
Обе компании имеют схожие черты и занимаются совместным использованием контента и документов, говорит гендиректор Scribd Трип Адлер.
«Разница заключалась в том, что SlideShare больше концентрировался на презентациях PowerPoint и корпоративных пользователях, в то время как мы делали ставку на PDF, Word-документы и электронные книги», — объяснил Адлер.
Он добавил, что SlideShare продоолжит работать как отдельный сервис, независимо от Scribd. Адлер надеется, что SlideShare оставит хорошую поддержку LinkedIn.
LinkedIn купила SlideShare в 2012 году за $119 млн. SlideShare заблокирован Роскомнадзором в России с августа 2017 года. Ведомство внесло его в реестр запрещённых сайтов из-за литературы, пропагандирующей радикальный ислам, объясняли тогда чиновники.
«Как только противоправный контент будет удалён с ресурса, он станет вновь доступен для россиян», — добавили в Роскомнадзоре.
Есть какие либо новости о разблокировке LinkedIn? Что скажите?
linkedin.cn - работает прекрасно )
Мой провайдер не пущает.
LinkedIn и SlideShare с включенным VPN можно зайти спокойно
Да это даже мне, деревенскому дурачку, понятно.
(https://vc.ru/flood/149382?comment=2005670)
Считаю, что просто преступление с такой большой аудиторией иметь такой ущербный сайт и дизайн. Могли уже как-то сделать посовременнее и попроще все. Выглядит как поделка наша институтская для шаринга лабораторных работ. Совсем все забросили.
Блоги компаний
Показать еще