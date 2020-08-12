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Лиана Липанова
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LinkedIn продаст сервис для публикации презентаций SlideShare с 100 млн пользователей в месяц компании Scribd Материал редакции

В России сайт SlideShare недоступен.

6 комментариев
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LinkedIn продаёт сервис для публикации презентаций SlideShare компании Scribd, владеющей одноимённым сервисом облачного хранения документов. Сумма сделки не раскрывается.

Scribd примет на себя управление бизнесом SlideShare 24 сентября. В рамках сделки Scribd не будет нанимать новых сотрудников, управлением SlideShare займётся существующая команда, сообщает TechCrunch. Покупатель в основном заинтересован в контенте из 40 млн презентаций и аудитории (100 млн уникальных посетителей в месяц), но может воспользоваться и технологиями компании.

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Обе компании имеют схожие черты и занимаются совместным использованием контента и документов, говорит гендиректор Scribd Трип Адлер.

«Разница заключалась в том, что SlideShare больше концентрировался на презентациях PowerPoint и корпоративных пользователях, в то время как мы делали ставку на PDF, Word-документы и электронные книги», — объяснил Адлер.

Он добавил, что SlideShare продоолжит работать как отдельный сервис, независимо от Scribd. Адлер надеется, что SlideShare оставит хорошую поддержку LinkedIn.

LinkedIn купила SlideShare в 2012 году за $119 млн. SlideShare заблокирован Роскомнадзором в России с августа 2017 года. Ведомство внесло его в реестр запрещённых сайтов из-за литературы, пропагандирующей радикальный ислам, объясняли тогда чиновники.

«Как только противоправный контент будет удалён с ресурса, он станет вновь доступен для россиян», — добавили в Роскомнадзоре.

#новость #linkedin #slideshare

Лиана Липанова
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0
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6 комментариев
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Yury Kotov

1

Есть какие либо новости о разблокировке LinkedIn? Что скажите?

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Andrey Lifantiev

Yury
1

linkedin.cn - работает прекрасно )

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Arthur Niazyan

Andrey
1

Мой провайдер не пущает.

Ответить

Ксения Окунцева

Arthur
1

LinkedIn и SlideShare с включенным VPN можно зайти спокойно

Ответить

Arthur Niazyan

Ксения
0

Да это даже мне, деревенскому дурачку, понятно.
(https://vc.ru/flood/149382?comment=2005670)

Ответить

Vitold Sedyshev

0

Считаю, что просто преступление с такой большой аудиторией иметь такой ущербный сайт и дизайн. Могли уже как-то сделать посовременнее и попроще все. Выглядит как поделка наша институтская для шаринга лабораторных работ. Совсем все забросили.

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