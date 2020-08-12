В России сайт SlideShare недоступен.

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LinkedIn продаёт сервис для публикации презентаций SlideShare компании Scribd, владеющей одноимённым сервисом облачного хранения документов. Сумма сделки не раскрывается.

Scribd примет на себя управление бизнесом SlideShare 24 сентября. В рамках сделки Scribd не будет нанимать новых сотрудников, управлением SlideShare займётся существующая команда, сообщает TechCrunch. Покупатель в основном заинтересован в контенте из 40 млн презентаций и аудитории (100 млн уникальных посетителей в месяц), но может воспользоваться и технологиями компании.

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Обе компании имеют схожие черты и занимаются совместным использованием контента и документов, говорит гендиректор Scribd Трип Адлер.

«Разница заключалась в том, что SlideShare больше концентрировался на презентациях PowerPoint и корпоративных пользователях, в то время как мы делали ставку на PDF, Word-документы и электронные книги», — объяснил Адлер.

Он добавил, что SlideShare продоолжит работать как отдельный сервис, независимо от Scribd. Адлер надеется, что SlideShare оставит хорошую поддержку LinkedIn.

LinkedIn купила SlideShare в 2012 году за $119 млн. SlideShare заблокирован Роскомнадзором в России с августа 2017 года. Ведомство внесло его в реестр запрещённых сайтов из-за литературы, пропагандирующей радикальный ислам, объясняли тогда чиновники.