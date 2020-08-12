Искать людей можно и с помощью обычного поиска, объяснили в компании.

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«Яндекс» закрыл сервис «Поиск людей» («Яндекс.Люди») — на это обратили внимание пользователи «Хабра». В архиве интернета Wayback Machine последние сохранённые страницы сервиса датированы июлем 2020 года. На момент написания заметки страница сервиса удалена.

В сервисе можно было искать человека по фамилии, имени и другим данным

В пресс-службе «Яндекса» сообщили vc.ru, что поиск по людям как отдельный сервис закрыт из-за его непопулярности. «Фактически все функции доступны непосредственно в основной поисковой выдаче», — отметил представитель компании.

«Поиск людей» был запущен в 2012 году. Сервис искал профили пользователей в Instagram, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, «Одноклассниках» и других соцсетях, а также группировал профили, принадлежащие одному и тому же человеку.