«Яндекс» закрыл сервис для поиска людей в соцсетях из-за его непопулярности Материал редакции
Искать людей можно и с помощью обычного поиска, объяснили в компании.
«Яндекс» закрыл сервис «Поиск людей» («Яндекс.Люди») — на это обратили внимание пользователи «Хабра». В архиве интернета Wayback Machine последние сохранённые страницы сервиса датированы июлем 2020 года. На момент написания заметки страница сервиса удалена.
В пресс-службе «Яндекса» сообщили vc.ru, что поиск по людям как отдельный сервис закрыт из-за его непопулярности. «Фактически все функции доступны непосредственно в основной поисковой выдаче», — отметил представитель компании.
«Поиск людей» был запущен в 2012 году. Сервис искал профили пользователей в Instagram, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, «Одноклассниках» и других соцсетях, а также группировал профили, принадлежащие одному и тому же человеку.
Помимо фамилии и имени, в поиск можно было вводить дополнительную информацию о возрасте, образовании, месте жительства и работы человека. Пользователь мог скрыть свой профиль в соцсетях.
А такой был?
Это пять 😂
- Когда узнал о классном сервисе из анонса о его закрытии...
Этому явлению надо свой термин придумать.
Такое чувство, что "Яндекс" - обиженка. Так ведут себя обиженные девушки: "моё фото набрало мало лайков - не интересно значит! Удалю!" Не надо так. :|
Тогда Гугл вообще суицидальная истеричка 🙈 потому что похоронил кучу годных сервисов: от Reader (в котором так удобно было читать анонсы с сайтов) до целой соц.сети G+
Человека с популярной фамилией найти было малореально, а с редкой фамилией и так ищутся.
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