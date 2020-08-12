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Галина Мубаракшина
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«Яндекс» закрыл сервис для поиска людей в соцсетях из-за его непопулярности Материал редакции

Искать людей можно и с помощью обычного поиска, объяснили в компании.

18 комментариев
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«Яндекс» закрыл сервис «Поиск людей» («Яндекс.Люди») — на это обратили внимание пользователи «Хабра». В архиве интернета Wayback Machine последние сохранённые страницы сервиса датированы июлем 2020 года. На момент написания заметки страница сервиса удалена.

В сервисе можно было искать человека по фамилии, имени и другим данным

В пресс-службе «Яндекса» сообщили vc.ru, что поиск по людям как отдельный сервис закрыт из-за его непопулярности. «Фактически все функции доступны непосредственно в основной поисковой выдаче», — отметил представитель компании.

«Поиск людей» был запущен в 2012 году. Сервис искал профили пользователей в Instagram, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, «Одноклассниках» и других соцсетях, а также группировал профили, принадлежащие одному и тому же человеку.

Помимо фамилии и имени, в поиск можно было вводить дополнительную информацию о возрасте, образовании, месте жительства и работы человека. Пользователь мог скрыть свой профиль в соцсетях.

#новость #яндекс

Галина Мубаракшина
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18 комментариев
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Александр Якунин

39

А такой был?

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Евгений Дроздов

Александр
4

У товарища майора.

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Alexander Nikitin

Александр
2

лол, только хотел написать!

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Soul Manioe

Александр
1

Это пять 😂
- Когда узнал о классном сервисе из анонса о его закрытии...

Этому явлению надо свой термин придумать.

Ответить

Юсуф Алиев

Александр
0

С языка

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Иван Конышев

Александр
0

Тоже с языка снял

Ответить

Денис Морганов

8

Даже не знал что он был у них( а уже закрыли , хорошо работают для людей)

Ответить

i-FitPro. ru

4

Сроду не слышал о нем!

Ответить

Shad Khoshvagt

1

Я этот поиск людей заметил совсем недавно, и уже закрыли.

Ответить

Dmitry Nikitin

1

Потому что он не работал.

Ответить

Bust Rust

0

Такое чувство, что "Яндекс" - обиженка. Так ведут себя обиженные девушки: "моё фото набрало мало лайков - не интересно значит! Удалю!" Не надо так. :|

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Yury Grinev

Bust
0

Это бизнес, бро.

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Soul Manioe

Bust
0

Тогда Гугл вообще суицидальная истеричка 🙈 потому что похоронил кучу годных сервисов: от Reader (в котором так удобно было читать анонсы с сайтов) до целой соц.сети G+

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Yury Grinev

Bust
0

Это бизнес, бро.

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Антон

0

Все для людей.

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Alex Kuz

0

Человека с популярной фамилией найти было малореально, а с редкой фамилией и так ищутся.

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Кирилл Крайнов

0

Лол я вообще только сегодня [в 2020 году] узнал о нём🤣🤣🤣

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Roman

0

Первый раз вижу

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