Похожий сервис с развлекательными видео и рекламой уже тестирует Tele2.

В закладки

МТС начала тестировать сервис, который позволяет пользователю во время входящего вызова демонстрировать видео вместо гудка или рингтона. На приложение обратил внимание издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь, оно загружено в Google Play 7 августа 2020 года.

Чтобы подключить сервис, нужно установить приложение «МТС Видео Истории». Приложение должно быть и у того, кому звонят, и у того, кто звонит. Для проигрывания роликов также необходимо подключение к интернету.

Приложение «МТС Видео Истории» в Google Play

Ролик можно выбрать в галерее приложения или снять самому, говорится в описании сервиса. Пока «видеоистории» доступны только владельцам Android-устройств. Сервис могут использовать абоненты любых операторов.

С 7 августа 2020 года приложение установили больше 50 раз. На момент написания заметки компания МТС была недоступна для комментариев.