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Галина Мубаракшина
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МТС начала тестировать приложение для показа видео во время входящих звонков на смартфоне Материал редакции

Похожий сервис с развлекательными видео и рекламой уже тестирует Tele2.

7 комментариев
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МТС начала тестировать сервис, который позволяет пользователю во время входящего вызова демонстрировать видео вместо гудка или рингтона. На приложение обратил внимание издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь, оно загружено в Google Play 7 августа 2020 года.

Чтобы подключить сервис, нужно установить приложение «МТС Видео Истории». Приложение должно быть и у того, кому звонят, и у того, кто звонит. Для проигрывания роликов также необходимо подключение к интернету.

Приложение «МТС Видео Истории» в Google Play

Ролик можно выбрать в галерее приложения или снять самому, говорится в описании сервиса. Пока «видеоистории» доступны только владельцам Android-устройств. Сервис могут использовать абоненты любых операторов.

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С 7 августа 2020 года приложение установили больше 50 раз. На момент написания заметки компания МТС была недоступна для комментариев.

Похожий сервис в июле 2019 года начала тестировать Tele2. На старте компания показывала абонентам развлекательные видео, информацию о новых услугах и рекламу, а в будущем оператор планировал позволить клиентам выбирать видео самим.

Alex Ponomar @ponomar
Впрочем, у меня уже есть варианты. https://t.co/a80RfEdevO

#новость #мтс

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Hecatecoin

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Ну теперь как на ютубе будет. Набираете номер, а на экране ролик от рекламодателя ... Через 15 секунд вызов начнется ...

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Aleksandr A

Hecatecoin
1

и введут новую подписку, которая за 199 рублей отменит рекламу

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Hecatecoin

Aleksandr
0

и такое может быть... 

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Alexey Nazaroff

1

  Приложение установили больше 50 раз

Похоже на успех

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Vladimir Ponomarev

1

Интеграция с Тик-Ток.😀 МТС, налетай!😅

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Help lawyer

1

Которое будет постоянно прерываться в рандомный момент и до конца его никогда не досмотришь, понятно. Хотя... про "покупки на беру" я бы смотрел и смотрел 😵

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Aleksandr A

0

Какая-то хрень для школоты

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