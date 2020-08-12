МТС начала тестировать приложение для показа видео во время входящих звонков на смартфоне Материал редакции
Похожий сервис с развлекательными видео и рекламой уже тестирует Tele2.
МТС начала тестировать сервис, который позволяет пользователю во время входящего вызова демонстрировать видео вместо гудка или рингтона. На приложение обратил внимание издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь, оно загружено в Google Play 7 августа 2020 года.
Чтобы подключить сервис, нужно установить приложение «МТС Видео Истории». Приложение должно быть и у того, кому звонят, и у того, кто звонит. Для проигрывания роликов также необходимо подключение к интернету.
Ролик можно выбрать в галерее приложения или снять самому, говорится в описании сервиса. Пока «видеоистории» доступны только владельцам Android-устройств. Сервис могут использовать абоненты любых операторов.
С 7 августа 2020 года приложение установили больше 50 раз. На момент написания заметки компания МТС была недоступна для комментариев.
Похожий сервис в июле 2019 года начала тестировать Tele2. На старте компания показывала абонентам развлекательные видео, информацию о новых услугах и рекламу, а в будущем оператор планировал позволить клиентам выбирать видео самим.
Ну теперь как на ютубе будет. Набираете номер, а на экране ролик от рекламодателя ... Через 15 секунд вызов начнется ...
и введут новую подписку, которая за 199 рублей отменит рекламу
Которое будет постоянно прерываться в рандомный момент и до конца его никогда не досмотришь, понятно. Хотя... про "покупки на беру" я бы смотрел и смотрел 😵
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