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Bloomberg: Apple в октябре представит единую подписку Apple One со своими сервисами и добавит к ней фитнес-тренировки Материал редакции
Объединиться могут Apple TV+, Music, News+, Arcade и другие.
- Apple планирует предложить пользователям варианты подписки сразу на несколько цифровых сервисов, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
- Пакет будет называться Apple One, месячная стоимость подписки на группу сервисов будет ниже, чем подписка на сервисы по отдельности, утверждают собеседники издания. С помощью пакетных предложений компания хочет привлечь больше подписчиков и увеличить выручку, указывает издание.
- Компания планирует представить новый продукт в октябре 2020 года, вместе с новой линейкой iPhone, говорят источники. Какие сервисы будут входить в пакеты и сколько они будут стоить, агентство не уточняет.
- Также Apple готовит подписку на фитнес-тренировки, которые будут доступны через iPhone, iPad и на Apple TV — они будут конкурировать с занятиями, которые предлагают Peloton и Nike, утверждают источники.
- Сейчас подписаться на сервисы Apple можно только по отдельности. Например, стоимость подписки на Apple TV+ составляет 199 рублей в месяц, стандартная подписка на Apple Music обойдётся в 169 рублей рублей в месяц. У компании также есть подписки на игровой сервис Apple Arcade, облачный сервис Apple iСloud и новости: Apple News+.
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Комментарий удален
МихаилIO
Почему говно поясните?
IOМихаил
iCloud - говно, потому что есть в мильон раз лучший Dropbox
Music - говно, потому что есть в мильон раз лучший Spotify
Arcade - говно, потому что...
Apple TV+ - говно, потому что еще один сервис сериалов
Apple News - говно, потому что запустился только в сферическом вакууме
Что там еще у них? Все их сервисы живут просто потому что есть великий и ужасный iPhone с огромной платежеспособной аудиторией. Мне приходится покупать 50Гб iCloud потому что эти пидорасы к телефону за $1000 дают "щедрые" 5Гб, в которые даже резервная копия не влазит.
Казалось бы, одна из богатейших компаний в мире с огромной маржой и не может блять нанять нормального дизайнера интерфейсов для своих сервисов.
МихаилIO
Ну не тратьте тогда 1000 долларов раз так дорого, купите Xiaomi. А 58 рублей за iCloud за 50гб не так дорого. Пачка сигарет дороже стоит в три раза.
Роман ПетерсонМихаил
А какие у них есть стОящие платные сервисы?
Я покупал у них музыку и фильмы, в результате давно забросил аккаунт, есть лучшие альтернативы.
Комментарий удален
Люц ШнайдерIO
ну Arcade можно взять поиграться.
Ivano Digital
Apple из производителя плееров пытается стать сервисной компанией. Логично, но не понятно почему так медленно и так коряво? Продакта им не хватает.
Pavel GiorgobianyIvano
Егор ЕгоровIvano
Потому что Тим Кук - пидор во всех смыслах этого слова. С точки зрения фин стратегии он, конечно, молодец, ничего не сказать, но сам Стив Джобс переворачивается в гробу, поскольку свойственный ему путь первопроходца не практикуется топ-менеджменом Эппл уже давно. Компания чисто на развитых рынках смотрит развитие других компаний, затем приходит и этот самый рынок занимает. Медленно, но верно занимает нищи, зарабатывает деньги, жертвуя инновацонностью ради стабильности
Золотое РуноЕгор
»пидор во всём
»всё-таки молодец
Так быстро даже макс корж не переобувался
Ivano DigitalЕгор
Какие ниши то занимают? Сейчас любой Noname китайский телефон круче Apple и дешевле раз в 10-ть.
Артём ГлебовIvano
10-сять
Никита Просто НикитаIvano
Пациент сбежал , санитары на помощь
Сергей РуговЕгор
Простите, а раньше было по-другому?
Yury Kotov
One значит за 1 доллар?
Денис ПлатоновYury
One значит единый
Evgeny BoykoYury
Ага, за 1 день
sandoEvgeny
на 1 день - значит списания ежедневные
Лучезарный Смех
Если там будет iCloud, то очень интересное предложение
Александр РязановЛучезарный
Угу, максимальный тариф) iCloud вряд ли, слишком разная вилка цен, мб минимальный. Жаль 5 камер homekit работают с icloud только в максимальным тарифом.
Stanislav Markovich Zhurakovskiy
Интересно, сколько будет стоить в России. Ведь у нас того же Apple News нет.
Pavel GiorgobianyStanislav
Для России они и так делают отдельный прайсинг, сильно дешевле.
IOPavel
На iPhone еще пусть делают отдельный прайсинг, учитывая что их iOS тут кастрированная по нибалуйся
Никита Просто НикитаStanislav
Вангую 169 рублей в месяц
Михаил
Я думаю, что iCloud будет отдельно. А так идея не плоха только, как то поздновато.
Stanislav Markovich ZhurakovskiyМихаил
очень хотелось бы, чтобы со скидкой. Было бы прямо очень тогда хорошо.