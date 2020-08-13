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Сервисы
Галина Мубаракшина
2085

Bloomberg: Apple в октябре представит единую подписку Apple One со своими сервисами и добавит к ней фитнес-тренировки Материал редакции

Объединиться могут Apple TV+, Music, News+, Arcade и другие.

  • Apple планирует предложить пользователям варианты подписки сразу на несколько цифровых сервисов, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
  • Пакет будет называться Apple One, месячная стоимость подписки на группу сервисов будет ниже, чем подписка на сервисы по отдельности, утверждают собеседники издания. С помощью пакетных предложений компания хочет привлечь больше подписчиков и увеличить выручку, указывает издание.
  • Компания планирует представить новый продукт в октябре 2020 года, вместе с новой линейкой iPhone, говорят источники. Какие сервисы будут входить в пакеты и сколько они будут стоить, агентство не уточняет.
  • Также Apple готовит подписку на фитнес-тренировки, которые будут доступны через iPhone, iPad и на Apple TV — они будут конкурировать с занятиями, которые предлагают Peloton и Nike, утверждают источники.
  • Сейчас подписаться на сервисы Apple можно только по отдельности. Например, стоимость подписки на Apple TV+ составляет 199 рублей в месяц, стандартная подписка на Apple Music обойдётся в 169 рублей рублей в месяц. У компании также есть подписки на игровой сервис Apple Arcade, облачный сервис Apple iСloud и новости: Apple News+.

#новость #apple

Галина Мубаракшина
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25 комментариев
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Комментарий удален

Михаил

IO
1

Почему говно поясните?

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IO

Михаил
0

iCloud - говно, потому что есть в мильон раз лучший Dropbox
Music - говно, потому что есть в мильон раз лучший Spotify
Arcade - говно, потому что... 
Apple TV+ - говно, потому что еще один сервис сериалов
Apple News - говно, потому что запустился только в сферическом вакууме

Что там еще у них? Все их сервисы живут просто потому что есть великий и ужасный iPhone с огромной платежеспособной аудиторией. Мне приходится покупать 50Гб iCloud потому что эти пидорасы к телефону за $1000 дают "щедрые" 5Гб, в которые даже резервная копия не влазит.

Казалось бы, одна из богатейших компаний в мире с огромной маржой и не может блять нанять нормального дизайнера интерфейсов для своих сервисов. 

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Михаил

IO
0

Ну не тратьте тогда 1000 долларов раз так дорого, купите Xiaomi. А 58 рублей за iCloud за 50гб не так дорого. Пачка сигарет дороже стоит в три раза.

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Роман Петерсон

Михаил
0

А какие у них есть стОящие платные сервисы?
Я покупал у них музыку и фильмы, в результате давно забросил аккаунт, есть лучшие альтернативы.

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Комментарий удален

Люц Шнайдер

IO
–2

ну Arcade можно взять поиграться.

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Ivano Digital

–7

Apple из производителя плееров пытается стать сервисной компанией. Логично, но не понятно почему так медленно и так коряво? Продакта им не хватает.

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Pavel Giorgobiany

Ivano
21
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Егор Егоров

Ivano
0

Потому что Тим Кук - пидор во всех смыслах этого слова. С точки зрения фин стратегии он, конечно, молодец, ничего не сказать, но сам Стив Джобс переворачивается в гробу, поскольку свойственный ему путь первопроходца не практикуется топ-менеджменом Эппл уже давно. Компания чисто на развитых рынках смотрит развитие других компаний, затем приходит и этот самый рынок занимает. Медленно, но верно занимает нищи, зарабатывает деньги, жертвуя инновацонностью ради стабильности

Ответить

Золотое Руно

Егор
7

»пидор во всём
»всё-таки молодец

Так быстро даже макс корж не переобувался

Ответить

Ivano Digital

Егор
–5

Какие ниши то занимают? Сейчас любой Noname китайский телефон круче Apple и дешевле раз в 10-ть.

Ответить

Артём Глебов

Ivano
2

10-сять

Ответить

Никита Просто Никита

Ivano
0

Пациент сбежал , санитары на помощь 

Ответить

Сергей Ругов

Егор
0

Простите, а раньше было по-другому?

Ответить

Yury Kotov

4

One значит за 1 доллар?

Ответить

Денис Платонов

Yury
0

One значит единый

Ответить

Evgeny Boyko

Yury
0

Ага, за 1 день

Ответить

sando

Evgeny
0

на 1 день - значит списания ежедневные 

Ответить

Лучезарный Смех

3

Если там будет iCloud, то очень интересное предложение 

Ответить

Александр Рязанов

Лучезарный
0

Угу, максимальный тариф) iCloud вряд ли, слишком разная вилка цен, мб минимальный. Жаль 5 камер homekit работают с icloud только в максимальным тарифом.

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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

1

Интересно, сколько будет стоить в России. Ведь у нас того же Apple News нет.

Ответить

Pavel Giorgobiany

Stanislav
2

Для России они и так делают отдельный прайсинг, сильно дешевле.

Ответить

IO

Pavel
0

На iPhone еще пусть делают отдельный прайсинг, учитывая что их iOS тут кастрированная по нибалуйся

Ответить

Никита Просто Никита

Stanislav
0

Вангую 169 рублей в месяц

Ответить

Михаил

0

Я думаю, что iCloud будет отдельно. А так идея не плоха только, как то поздновато.

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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

Михаил
0

очень хотелось бы, чтобы со скидкой. Было бы прямо очень тогда хорошо. 

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