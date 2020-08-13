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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Bloomberg: Apple в октябре представит единую подписку на свои цифровые сервисы Apple One Материал редакции

Она может объединить Apple TV+, Music, News+, Arcade и другие.

  • Apple планирует предложить пользователям варианты подписки сразу на несколько цифровых сервисов, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
  • Пакет будет называться Apple One, месячная стоимость подписки на группу сервисов будет ниже, чем подписка на сервисы по отдельности, утверждают собеседники издания.
  • С помощью пакетных предложений компания хочет привлечь больше подписчиков и увеличить выручку, указывает издание.
  • Компания планирует представить новый продукт в октябре 2020 года, вместе с новой линейкой iPhone, говорят источники. Какие сервисы будут входить в пакеты и сколько они будут стоить, агентство не уточняет.
  • Сейчас подписаться на сервисы Apple можно только по отдельности. Например, стоимость подписки на Apple TV+ составляет 199 рублей в месяц, стандартная подписка на Apple Music обойдётся в 169 рублей рублей в месяц. У компании также есть подписки на игровой сервис Apple Arcade, облачный сервис Apple iСloud и новости: Apple News+.

#новость #apple

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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IO

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Учитывая что все они говно, даже не знаю

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Михаил

IO
0

Почему говно поясните?

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Люц Шнайдер

IO
–1

ну Arcade можно взять поиграться.

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Ivano Digital

–1

Apple из производителя плееров пытается стать сервисной компанией. Логично, но не понятно почему так медленно и так коряво? Продакта им не хватает.

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Pavel Giorgobiany

Ivano
3
Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

1

Интересно, сколько будет стоить в России. Ведь у нас того же Apple News нет.

Ответить

Pavel Giorgobiany

Stanislav
1

Для России они и так делают отдельный прайсинг, сильно дешевле.

Ответить

Yury Kotov

1

One значит за 1 доллар?

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Денис Платонов

Yury
0

One значит единый

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Михаил

0

Я думаю, что iCloud будет отдельно. А так идея не плоха только, как то поздновато.

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Лучезарный Смех

0

Если там будет iCloud, то очень интересное предложение 

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