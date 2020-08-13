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Bloomberg: Apple в октябре представит единую подписку на свои цифровые сервисы Apple One Материал редакции
Она может объединить Apple TV+, Music, News+, Arcade и другие.
- Apple планирует предложить пользователям варианты подписки сразу на несколько цифровых сервисов, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
- Пакет будет называться Apple One, месячная стоимость подписки на группу сервисов будет ниже, чем подписка на сервисы по отдельности, утверждают собеседники издания.
- С помощью пакетных предложений компания хочет привлечь больше подписчиков и увеличить выручку, указывает издание.
- Компания планирует представить новый продукт в октябре 2020 года, вместе с новой линейкой iPhone, говорят источники. Какие сервисы будут входить в пакеты и сколько они будут стоить, агентство не уточняет.
- Сейчас подписаться на сервисы Apple можно только по отдельности. Например, стоимость подписки на Apple TV+ составляет 199 рублей в месяц, стандартная подписка на Apple Music обойдётся в 169 рублей рублей в месяц. У компании также есть подписки на игровой сервис Apple Arcade, облачный сервис Apple iСloud и новости: Apple News+.
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IO
Учитывая что все они говно, даже не знаю
МихаилIO
Почему говно поясните?
Люц ШнайдерIO
ну Arcade можно взять поиграться.
Ivano Digital
Apple из производителя плееров пытается стать сервисной компанией. Логично, но не понятно почему так медленно и так коряво? Продакта им не хватает.
Pavel GiorgobianyIvano
Stanislav Markovich Zhurakovskiy
Интересно, сколько будет стоить в России. Ведь у нас того же Apple News нет.
Pavel GiorgobianyStanislav
Для России они и так делают отдельный прайсинг, сильно дешевле.
Yury Kotov
One значит за 1 доллар?
Денис ПлатоновYury
One значит единый
Михаил
Я думаю, что iCloud будет отдельно. А так идея не плоха только, как то поздновато.
Лучезарный Смех
Если там будет iCloud, то очень интересное предложение