Китай — прибыльныйй рынок для многих американских компаний и полный запрет работы с самым популярным местным приложением может напрямую сказаться на их бизнесе.

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Более десятка крупных американских компаний, которые работают на зарубежных рынках, «выразили обеспокоенность» по поводу последствий и масштабов запрета WeChat во время онлайн-звонка с Белым домом, сообщают знакомые с ситуацией источники The Wall Street Journal.

7 августа Дональд Трамп подписал указ о запрете для жителей и компаний США «вести дела» с приложением TikTok и мессенджером WeСhat, принадлежащими китайским компаниям ByteDance и Tencent.

В указе уточнялось, что запрещаются покупка рекламы в приложениях и соглашения о том, что TikTok или WeChat появятся в магазинах приложений американских компаний. Запрет вступает в силу через 45 дней.

По данным WSJ, среди участников звонка — Apple, Ford, Walmart, Walt Disney, Procter&Gamble, Intel, MetLife, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, United Parcel Service, Merck&Co и Cargill. На запросы WSJ компани либо не ответили, либо отказались от комментариев.

Издание указывает, что WeChat пользуются более 1,2 млрд человек по всему миру. Приложение широко распространено в Китае: граждане, компании и госорганы используют его для мобильных платежей, переписок, электронной торговли, официальных коммуникаций и так далее. Для американских компаний, которые ведут бизнес в Китае, это важный маркетинговый инструмент для связи с потребителями, отмечает WSJ.

По словам источников, во время звонка компании в том числе хотели узнать подробности указа Трампа, который запрещал «любые операции, связанные с WeChat»: они надеются, что в ближайшие недели администрация внесёт ясность.

Tencent считает, что запрет Трампа касается только международной версии приложения и не относится к внутреннему рынку, заявил финансовый директор компании Джон Ло. «Мы находимся в процессе получения дальнейших разъяснений от соответствующих структур в США», — добавил он.

Однако американские компании опасаются, что власти могут отрезать им доступ к прибыльному китайскому рынку, например, полностью запретив им рекламу в WeChat или принимать платежи через приложение.