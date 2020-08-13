vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Сервисы
Лиана Липанова
382

WSJ: Apple, Walmart, Walt Disney и другие попросили Белый дом разъяснить указ Трампа о запрете сделок с WeChat Материал редакции

Китай — прибыльныйй рынок для многих американских компаний и полный запрет работы с самым популярным местным приложением может напрямую сказаться на их бизнесе.

4 комментария
В закладки

Более десятка крупных американских компаний, которые работают на зарубежных рынках, «выразили обеспокоенность» по поводу последствий и масштабов запрета WeChat во время онлайн-звонка с Белым домом, сообщают знакомые с ситуацией источники The Wall Street Journal.

7 августа Дональд Трамп подписал указ о запрете для жителей и компаний США «вести дела» с приложением TikTok и мессенджером WeСhat, принадлежащими китайским компаниям ByteDance и Tencent.

Объявление на vc.ru
ИТ-специалисты в outstaff/outsource
Middle- и Senior-разработчики: Backend, Frontend, Full Stack, Mobile, дизайн
Узнать

В указе уточнялось, что запрещаются покупка рекламы в приложениях и соглашения о том, что TikTok или WeChat появятся в магазинах приложений американских компаний. Запрет вступает в силу через 45 дней.

По данным WSJ, среди участников звонка — Apple, Ford, Walmart, Walt Disney, Procter&Gamble, Intel, MetLife, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, United Parcel Service, Merck&Co и Cargill. На запросы WSJ компани либо не ответили, либо отказались от комментариев.

Издание указывает, что WeChat пользуются более 1,2 млрд человек по всему миру. Приложение широко распространено в Китае: граждане, компании и госорганы используют его для мобильных платежей, переписок, электронной торговли, официальных коммуникаций и так далее. Для американских компаний, которые ведут бизнес в Китае, это важный маркетинговый инструмент для связи с потребителями, отмечает WSJ.

По словам источников, во время звонка компании в том числе хотели узнать подробности указа Трампа, который запрещал «любые операции, связанные с WeChat»: они надеются, что в ближайшие недели администрация внесёт ясность.

Tencent считает, что запрет Трампа касается только международной версии приложения и не относится к внутреннему рынку, заявил финансовый директор компании Джон Ло. «Мы находимся в процессе получения дальнейших разъяснений от соответствующих структур в США», — добавил он.

Однако американские компании опасаются, что власти могут отрезать им доступ к прибыльному китайскому рынку, например, полностью запретив им рекламу в WeChat или принимать платежи через приложение.

Apple — одна из компаний, которая может пострадать сильнее остальных, указывает WSJ. Если запрет Трампа вступит в силу в нынешнем виде, мировые поставки iPhone могут упасть на 30%, считают опрошенные газетой аналитики. В Apple отказались от комментариев.

#новость #tencent #wechat

Лиана Липанова
+25 132
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","wechat","tencent"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 150021, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 13 Aug 2020 16:51:37 +0300", "is_special": false }
Трибуна
Как мы запустили приложение «Республики»
Рассказывает Ксения Дроздова, CEO & Product Owner Imshop.io, совместно с Леонидом Гладилиным, CDTO «Республики».
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Макс Попов

0

Так жалко apple

Ответить

Алейченко Сергей

0

Почему всегда страдает бизнес? Может стоит общаться на других тонах с политиканами.

Ответить

BearStrikesBack

0
Ответить

Stas Korg

0

Нас ждёт самое смешное объяснения от президента США за всю историю ))))

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Какой налоговый режим выбрать вместо ЕНВД
Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход (ЕНВД) действует последний год. Еще в 2012 году был пр…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Создаем бота для Telegram
В этой статье расскажем о том, как создать Telegram бота, решающего задачу по предоставлению актуальных сводных данных…
0
Multiways
Подписан
Отписаться
Как в России продавать финансовые продукты частным инвесторам: путеводитель с реальными примерами
Несмотря на малое количество инвесторов в России, мы уверены: даже на небольшом рынке можно развиваться, если грамотно…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Z K
за день
Лукашенко политический труп.
Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске
evilnw
за неделю
Яндекс опять не виноват. Он просто берет свои 30% и ни за что не отвечает. Всё эти клятые партнёры.
Купил билеты в другой город через «Яндекс.Путешествия». Перевозчик не приехал

Комментарии

Stas Korg

WSJ: Apple, Walmart, Walt…

John Bull

Неизвестные вооруженные люди…

Yaroslav Maxymovych

Bodro.food: как мы сделали…

John Bull

Неизвестные вооруженные люди…

BearStrikesBack

WSJ: Apple, Walmart, Walt…

Карфаген должен…

Неизвестные вооруженные люди…

Anton Reut

Wargaming попросила сотрудников…

Егор Рублев

Время побед. Российские суды…

Wera Ferat

Мне часто звонят мошенники и…

Егор Рублев

Время побед. Российские суды…

Anton Reut

Wargaming попросила сотрудников…

Алейченко Сергей

WSJ: Apple, Walmart, Walt…

Карфаген должен…

Неизвестные вооруженные люди…

Макс Попов

WSJ: Apple, Walmart, Walt…

Карфаген должен…

Неизвестные вооруженные люди…

Алексей Левков

Как за неделю получить актив в…

Александр Мальцев

Неизвестные вооруженные люди…

Sergey Kozlov

Руслан Татунашвили, ex-CEO…

Arthur Niazyan

Неизвестные вооруженные люди…

Leha Shum

Парсинг — это полезно и не…