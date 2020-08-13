«Доступ к прямой оплате должны иметь все разработчики».

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Компания Epic Games добавила опцию оплаты в мобильной версии игры Fortnite, которая позволяет покупать V-bucks (виртуальные деньги) или другие товары прямо внутри игры с помощью банковской карты или PayPal. При этом пользователь получает скидку на покупку.

Выбор способа оплаты покупок: в Google Play или напрямую в игре Epic Games

Если оплачивать покупки через App Store и Google Play, стоимость остаётся неизменной. «Когда игроки оплачивают покупки с помощью сервисов Apple и Google, взимающих непомерные 30%, никакой экономии нет. Если компании уменьшат свои комиссии, Epic вернёт разницу игрокам», — заявили в компании.

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В разделе FAQ Epic Games указала, что добавила альтернативную возможность оплаты покупок, чтобы помочь игрокам сэкономить деньги, отмечает The Verge. Обновление доступно не во всех странах, где есть Fortnite. Например, России нет в списке.

«Apple разрешает тысячам приложений в App Store оплату товаров напрямую, в их числе популярные Amazon, GrubHub, Nike SNKRS, Best Buy, DoorDash, Fandango, McDonalds, Uber, Lyft и StubHub. Мы считаем, что доступ к прямой оплате должны иметь все разработчики», — подчеркнули в Epic Games.