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Галина Мубаракшина
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Разработчик Fortnite добавил в игру покупки в обход механизмов App Store и Google Play — и осудил правила Apple Материал редакции

«Доступ к прямой оплате должны иметь все разработчики».

10 комментариев
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Компания Epic Games добавила опцию оплаты в мобильной версии игры Fortnite, которая позволяет покупать V-bucks (виртуальные деньги) или другие товары прямо внутри игры с помощью банковской карты или PayPal. При этом пользователь получает скидку на покупку.

Выбор способа оплаты покупок: в Google Play или напрямую в игре Epic Games

Если оплачивать покупки через App Store и Google Play, стоимость остаётся неизменной. «Когда игроки оплачивают покупки с помощью сервисов Apple и Google, взимающих непомерные 30%, никакой экономии нет. Если компании уменьшат свои комиссии, Epic вернёт разницу игрокам», — заявили в компании.

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В разделе FAQ Epic Games указала, что добавила альтернативную возможность оплаты покупок, чтобы помочь игрокам сэкономить деньги, отмечает The Verge. Обновление доступно не во всех странах, где есть Fortnite. Например, России нет в списке.

«Apple разрешает тысячам приложений в App Store оплату товаров напрямую, в их числе популярные Amazon, GrubHub, Nike SNKRS, Best Buy, DoorDash, Fandango, McDonalds, Uber, Lyft и StubHub. Мы считаем, что доступ к прямой оплате должны иметь все разработчики», — подчеркнули в Epic Games.

  • Противостояние между Epic Games и магазинами приложений длится давно. В 2018 году разработчик игр отказался загружать Android-приложение Fortnite в Google Play, выложив его только на своём сайте.
  • В 2020 году Epic Games поддержала критику App Store — глава компании Тим Суини заявил, что Apple не имеет права брать комиссию с других компаний «просто потому, что она выпустила iPhone».
  • В июне 2020 года Epic Games, Basecamp, Tinder и другие разработчики приложений раскритиковали Apple из-за высокой комиссии в App Store и монополии компании на платформе.
  • В конце июля глава Apple Тим Кук выступил на слушаниях в Конгрессе США, где отвечал на вопросы о возможных злоупотреблениях компании в рамках анимонопольного расследования.
  • В августе к критике компании присоединилась Facebook: ей пришлось выпустить игровой сервис Facebook Gaming для iOS в усечённом виде из-за требований платформы, к тому же Apple неоднократно «браковала» приложение.

#новость #apple #epicgames

Галина Мубаракшина
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9
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10 комментариев
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Амбассадор Бреда

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Интересно узнать мысли людей, которые на следующий день после покупки вирт.валюты получили обновление.

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Derek Mongatter

Амбассадор
1

Игрокам была выдана компенсация.

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евгений аношин

0

"Мы хотим зарабатывать деньги, продавая свои продукты, которые могут работать только на чужой платформе и не платить за использование, развитие и поддержку чужой платформы. Мы - социалисты, когда касается чужого, и капиталисты, когда надо платить за наше"

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Николай Глущенко

евгений
0

"Вы дышите неправильным воздухом, оплатите пошлину".

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евгений аношин

Николай
0

"вы хотите много денег за наше пользование вашей квартирой"

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Derek Mongatter

евгений
0

Лол, Кек, Чебурек. 
Для того что бы выпустить приложение в App Store, разработчик платит каждый год 100$. Apple не держит сервера Фортнайта, а лишь дает доступ к скачиванию иконки из своего магазина. Почему иконки? Потому что после запуска, игра скачивает весь свой кеш с серверов Epic Games. Так что более чем 100$ за размещение ссылки в своем магазе нет смысла платить. 

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евгений аношин

Derek
0

На чем там игра работает и на какой платформе?

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Derek Mongatter

евгений
0

Я понимаю к чему вы клоните, но это так не работает. Это все равно что у вас будут снимать деньги с карты, каждый раз когда вы берете продукты из холодильника у себя дома.

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евгений аношин

Derek
0

Это все равно что магазин берет свои 30% с поставщика каждый раз когда я прихожу покупать туда продукты в свой холодильник

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Яков Зейгман

Derek
0

Кажется вы только что придумали холодильник от Apple.

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