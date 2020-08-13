App Store удалил игру Fortnite — её разработчик добавил возможность оплаты покупок в обход Apple Материал редакции
В Apple утверждают, что правила магазина приложений едины для всех.
Apple удалила игру Fortnite из App Store после того как разработчик Epic Games анонсировал возможность оплаты покупок в обход магазина приложений, пишет Forbes.
«Сегодня Epic Games сделал неудачную попытку и нарушил правила App Store, которые […] созданы для обеспечения безопасности наших пользователей», — цитирует агентство заявление компании.
Epic Games загружала свои приложения в App Store на протяжении десятилетия и получала преимущества от экосистемы Apple, напомнили в компании.
«Компания сделала специальное предложение, следуя собственным интересам. Но наши правила создают равные условия для всех разработчиков», — подчеркнули в Apple.
В ответ Epic Games анонсировала премьеру короткометражки Nineteen Eighty-Fortnite — пародию на фильм Apple «1984», в котором был впервые представлен компьютер Macintosh, пишет The Verge. В ролике Epic Games компания Apple — не инноватор, как в оригинальной версии фильма, а деспот.
В Google Play приложение Fortnite по-прежнему доступно.
- 13 августа 2020 года Epic Games анонсировала новый способ оплаты покупок в iOS-версии игры Fortnite — игроки могли покупать виртуальную валюту и другие товары внутри приложения, в обход App Store. Правила магазина приложений это запрещают.
- В Epic Gamesy заявили, что новый способ оплаты поможет игрокам экономить на покупках, и раскритиковали Apple за взимание комиссии с покупок в размере 30%.
- В июне Apple пригрозила удалить из магазина приложений почтовый сервис Hey, в частности, из-за невозможности оплатить сервис через App Store. Разработчик обвинил платформу в двойных стандартах.
Мощно) запасся попкорном 😁
Безусловно Epic предполагали, что так и будет, поэтому уже через несколько минут в официальном Твиттере появилось вот такое сообщение...
*сейчас будет крайне интересно на сколько это будет сильный прецедент, присоединяться ли к Epic другие разработчики, на сколько это все затянется, как отреагирует американские правительство и законодательство... будет ли это тихая рябь на поверхности которая быстро забудется или первый громкий случай, который перерастет в нечто большее.
уже через несколько минут
Зря блин поторопились. Надо было выждать сутки, а то сейчас получается что они спровоцировали эппл намеренно, и это очевидно, и эту очевидность уже не получится отрицать - вот так вот просто дали козырь в руки юристам эполя
Почему сразу спровоцировали? Грамотные менеджеры подготовились к возможным сценариями, вполне себе здоровая ситуация.
Возможно и так, надо подключить лигу VC юристов с разъяснениями. Но, скорее всего, такие документы готовятся неделями, если не месяцами.
*люди играют, никто не отнимал приложение уже установленное. Сейчас интересно как на это отреагируют пользователи. Если мне не изменяет память, там в Fortnite на конец августа было запланировано какое-то большое обновление, так что негодование может быть обширным.
Возможно и так, надо подключить лигу VC юристов с разъяснениями.
К сожалению, у нас все на полгода вперед занято слушаниями с Озоном. Занимать будете? :)))
Яблочная компания совсем уже что ох..ла. Их доходы падают, нет чтобы голову включать, они жестить начинают. С такой политикой откатятся далеко назад
Эти запасы лежат в оффшорах и subject to 35% tax при попытке их легализации в США. Их CFO прям так и говорит - будем ждать лучшего налогового климата (читай - будем ждать, пока какой-нибудь пролоббированный коррупционер позволит нам без налогов завести эти отмытые в Европе/Азии по 0% ставке доходы).
Где и что у них упало? Вы отчеты видели за последние годы и кварталы ? У них как раз все прекрасно :)
Очень быстро среагировали.
Притом что другие приложения такие фичи имеют, вроде как.
Видимо тут какая-то особая безопасность.
Ибо нехер. Пользуетесь площадкой - платите бабки. 30% для эпиков - ничто. В обход App Store они и 10% не заработают
Блоги компаний
Показать еще