В Apple утверждают, что правила магазина приложений едины для всех.

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Apple удалила игру Fortnite из App Store после того как разработчик Epic Games анонсировал возможность оплаты покупок в обход магазина приложений, пишет Forbes.

«Сегодня Epic Games сделал неудачную попытку и нарушил правила App Store, которые […] созданы для обеспечения безопасности наших пользователей», — цитирует агентство заявление компании.

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Epic Games загружала свои приложения в App Store на протяжении десятилетия и получала преимущества от экосистемы Apple, напомнили в компании.

«Компания сделала специальное предложение, следуя собственным интересам. Но наши правила создают равные условия для всех разработчиков», — подчеркнули в Apple.

В ответ Epic Games анонсировала премьеру короткометражки Nineteen Eighty-Fortnite — пародию на фильм Apple «1984», в котором был впервые представлен компьютер Macintosh, пишет The Verge. В ролике Epic Games компания Apple — не инноватор, как в оригинальной версии фильма, а деспот.

В Google Play приложение Fortnite по-прежнему доступно.