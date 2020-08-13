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Галина Мубаракшина
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App Store удалил игру Fortnite — её разработчик добавил возможность оплаты покупок в обход Apple Материал редакции

В Apple утверждают, что правила магазина приложений едины для всех.

23 комментария
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Apple удалила игру Fortnite из App Store после того как разработчик Epic Games анонсировал возможность оплаты покупок в обход магазина приложений, пишет Forbes.

«Сегодня Epic Games сделал неудачную попытку и нарушил правила App Store, которые […] созданы для обеспечения безопасности наших пользователей», — цитирует агентство заявление компании.

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Epic Games загружала свои приложения в App Store на протяжении десятилетия и получала преимущества от экосистемы Apple, напомнили в компании.

«Компания сделала специальное предложение, следуя собственным интересам. Но наши правила создают равные условия для всех разработчиков», — подчеркнули в Apple.

В ответ Epic Games анонсировала премьеру короткометражки Nineteen Eighty-Fortnite — пародию на фильм Apple «1984», в котором был впервые представлен компьютер Macintosh, пишет The Verge. В ролике Epic Games компания Apple — не инноватор, как в оригинальной версии фильма, а деспот.

В Google Play приложение Fortnite по-прежнему доступно.

  • 13 августа 2020 года Epic Games анонсировала новый способ оплаты покупок в iOS-версии игры Fortnite — игроки могли покупать виртуальную валюту и другие товары внутри приложения, в обход App Store. Правила магазина приложений это запрещают.
  • В Epic Gamesy заявили, что новый способ оплаты поможет игрокам экономить на покупках, и раскритиковали Apple за взимание комиссии с покупок в размере 30%.
  • В июне Apple пригрозила удалить из магазина приложений почтовый сервис Hey, в частности, из-за невозможности оплатить сервис через App Store. Разработчик обвинил платформу в двойных стандартах.

#новость #epicgames

Галина Мубаракшина
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23 комментария
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Andrey Smalkov

22

Мощно) запасся попкорном 😁

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Pixel Lens

Andrey
2
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Лучезарный Смех

Pixel
1

Отоварили зарвавшихся гопников побыстрому ))

Ответить

Help lawyer

9

Оперативно.

Ответить

Иванка Сегодина

6

Безусловно Epic предполагали, что так и будет, поэтому уже через несколько минут в официальном Твиттере появилось вот такое сообщение...
*сейчас будет крайне интересно на сколько это будет сильный прецедент, присоединяться ли к Epic другие разработчики, на сколько это все затянется, как отреагирует американские правительство и законодательство... будет ли это тихая рябь на поверхности которая быстро забудется или первый громкий случай, который перерастет в нечто большее. 

Fortnite @FortniteGame
Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://cdn2.unrealengine.com/apple-complaint-734589783.pdf
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Pixel Lens

Иванка
1

уже через несколько минут

Зря блин поторопились. Надо было выждать сутки, а то сейчас получается что они спровоцировали эппл намеренно, и это очевидно, и эту очевидность уже не получится отрицать - вот так вот просто дали козырь в руки юристам эполя

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Николай Глущенко

Pixel
1

Почему сразу спровоцировали? Грамотные менеджеры подготовились к возможным сценариями, вполне себе здоровая ситуация.

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Иванка Сегодина

Pixel
0

Возможно и так, надо подключить лигу VC юристов с разъяснениями. Но, скорее всего, такие документы готовятся неделями, если не месяцами. 
*люди играют, никто не отнимал приложение уже установленное. Сейчас интересно как на это отреагируют пользователи. Если мне не изменяет память, там в Fortnite на конец августа было запланировано какое-то большое обновление, так что негодование может быть обширным. 

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BearStrikesBack

Иванка
2

Возможно и так, надо подключить лигу VC юристов с разъяснениями.

К сожалению, у нас все на полгода вперед занято слушаниями с Озоном. Занимать будете? :)))

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Alex Cox

Pixel
0

Ничего плохо в этом нет, обычные корпоративные споры по американски. 
У Epic много причин, почему они хотят шумных споров на эту тему.
Они изначально нарушили ToS и в закрытых судах у них шансов мало.

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Darya Svetikova

3

группа быстрого реагирования не дала заработать 😹

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Максим Рощин

1

Ну удалили и удалили...™️

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Максим Рощин

1

Apple как Роскомнадзор прям😁

Ответить

Aleksey Krenvalk

–3

Яблочная компания совсем уже что ох..ла. Их доходы падают, нет чтобы голову включать, они жестить начинают. С такой политикой откатятся далеко назад

Ответить

Alex Cox

Aleksey
2

Ничего у них не падает, уже лет 10. Только запасы денег растут, на десятки лет вперед.

Ответить

BearStrikesBack

Alex
0

Эти запасы лежат в оффшорах и subject to 35% tax при попытке их легализации в США. Их CFO прям так и говорит - будем ждать лучшего налогового климата (читай - будем ждать, пока какой-нибудь пролоббированный коррупционер позволит нам без налогов завести эти отмытые в Европе/Азии по 0% ставке доходы).

Ответить

Andrey Smalkov

Aleksey
1

Где и что у них упало? Вы отчеты видели за последние годы и кварталы ? У них как раз все прекрасно :)

Ответить

BearStrikesBack

1
Ответить

Eu Lebedev

–4

Очень быстро среагировали.
Притом что другие приложения такие фичи имеют, вроде как.
Видимо тут какая-то особая безопасность.

Ответить

Алексей Трухин

Eu
0

Вот-вот: защищают Безопасность финансовых потоков в карманы Apple!

Ответить

Сергей Коро

0

Мимо кассы решили пройти...

Ответить

Dmitrii Bugrov

0

30% Apple, налоги, ндс, расходы = Митинги?

Ответить

Михаил Савин

0

Ибо нехер. Пользуетесь площадкой - платите бабки. 30% для эпиков - ничто. В обход App Store они и 10% не заработают

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BearStrikesBack

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